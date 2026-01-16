Apple mở rộng nhắn tin iMessage qua vệ tinh trên iPhone mới

(VTC News) -

Apple vừa công bố nâng cấp quan trọng cho tính năng Emergency SOS via satellite, vốn ra mắt lần đầu trên iPhone 14 năm 2022. Nếu trước đây dịch vụ vệ tinh chỉ cho phép người dùng liên hệ khẩn cấp hoặc chia sẻ vị trí qua Find My, thì nay Apple mở rộng sang nhắn tin iMessage qua vệ tinh, biến công nghệ này thành công cụ liên lạc phổ thông.

Giao diện kết nối vệ tinh trên iPhone - cho phép gửi tin nhắn, chia sẻ vị trí và gọi hỗ trợ khẩn cấp khi không có sóng di động. (Nguồn: Tom's Guide)

Theo Apple, khi iPhone phát hiện không có sóng di động hay Wi-Fi, hệ thống sẽ hiển thị thông báo và hướng dẫn người dùng kết nối với vệ tinh gần nhất. Sau khi định vị thành công, tin nhắn iMessage được gửi đi như bình thường, vẫn giữ nguyên mã hóa đầu-cuối để đảm bảo tính riêng tư. Đây là điểm mới nổi bật, giúp người dùng duy trì liên lạc ngay cả trong điều kiện hẻo lánh hoặc thiên tai.

Ngoài nhắn tin, dịch vụ vệ tinh tiếp tục hỗ trợ các tính năng quen thuộc như Emergency SOS, Roadside Assistance và Find My. Apple cho biết quá trình kết nối có thể mất vài giây đến vài phút tùy môi trường, nhưng giao diện trực quan giúp người dùng dễ thao tác.

Thông báo kích hoạt nhắn tin vệ tinh trên iPhone - cho phép gửi tin nhắn khi không có Wi-Fi hoặc sóng di động. (Nguồn: CNET)

Tính năng này khả dụng trên các dòng iPhone 14 trở lên, bao gồm iPhone 17 Pro và 17 Pro Max chạy iOS 26. Người dùng có thể gửi tin nhắn qua vệ tinh bằng iMessage hoặc SMS, tuy nhiên SMS chỉ giới hạn cho các liên hệ khẩn cấp đã thiết lập trước. Chuẩn RCS chưa được hỗ trợ.

Giới phân tích nhận định, việc Apple nâng cấp từ dịch vụ khẩn cấp sang nhắn tin phổ thông qua vệ tinh là bước đi chiến lược, mở ra xu hướng mới cho ngành viễn thông. Công nghệ này không chỉ nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn khẳng định vị thế tiên phong của Apple trong việc kết hợp di động và vệ tinh, tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt trước các đối thủ.