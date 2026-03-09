Mẹo xếp vali theo kiểu ‘xếp gạch’ giúp bạn đủ quần áo dùng trong 1 tháng

(VTC News) -

Video: Bí quyết đóng gói vali nhỏ nhưng đủ quần áo cho chuyến đi 1 tháng.

Việc sắp xếp hành lý luôn là thách thức đối với nhiều du khách, đặc biệt khi muốn mang theo đủ quần áo cho chuyến đi dài ngày nhưng chỉ sử dụng vali cỡ nhỏ. Tuy nhiên, với một số mẹo đóng gói thông minh, bạn hoàn toàn có thể sắp xếp đủ quần áo cho cả tháng vào một chiếc vali xách tay gọn nhẹ.

“Phương pháp xếp gạch” là kỹ thuật đang được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội. Theo cách này, quần áo được gấp và cuộn thành các khối giống như những viên gạch, giúp tối ưu hóa không gian và dễ dàng sắp xếp vào vali.

Đối với những người đang chuẩn bị cho chuyến du lịch ngắn ngày trong mùa xuân hoặc mùa hè, việc mang theo vali lớn - loại phải ký gửi hành lý nếu đi máy bay - đôi khi bị xem là không cần thiết. Khi đó, kỹ năng sắp xếp hành lý gọn gàng trở nên rất quan trọng, đặc biệt nếu bạn chỉ mang theo một chiếc vali xách tay, ba lô hoặc túi du lịch cỡ nhỏ lên khoang cabin.

Trong vài năm gần đây, túi đựng đồ du lịch chuyên dụng cũng trở nên phổ biến. Chúng giúp phân loại quần áo, giữ hành lý gọn gàng và tận dụng tối đa không gian. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao nhất, người dùng cần biết cách sắp xếp hợp lý.

Người dùng TikTok có tài khoản @kelsifymecapn mới đây chia sẻ video minh họa kỹ thuật đóng gói đơn giản nhưng hiệu quả. Trong video, Kelsey chú thích: “Cách đóng gói quần áo đủ dùng trong một tháng chỉ với một vali xách tay”.

Theo tờ Express, mẹo đóng gói này được gọi là “phương pháp xếp gạch”. Cách thực hiện khá đơn giản: Trước tiên, hãy gấp quần sao cho chúng có kích thước tương đối giống nhau, sau đó cuộn lại cho đến khi tạo thành khối vuông vức giống như viên gạch. Nhờ hình dạng đồng đều, những “khối” quần áo này có thể xếp sát nhau trong vali mà không lãng phí diện tích.

Bí quyết sắp xếp vali gọn nhẹ cho chuyến đi dài ngày.

Đối với các loại quần có dây buộc, bạn nên gập đôi chiếc quần để giấu phần dây vào bên trong trước khi cuộn lại, sau đó đặt chúng vào túi đựng đồ sao cho phần dây buộc giúp giữ quần áo được nén chặt hơn.

Ngoài ra, Kelsey cũng khuyên du khách nên mặc những lớp quần áo dày nhất, chẳng hạn như quần jean, ngay trong ngày di chuyển. Điều này giúp tiết kiệm đáng kể không gian trong vali. Trong trường hợp vẫn muốn mang theo, bạn có thể trải phẳng chúng lên trên cùng của túi đựng đồ trước khi kéo khóa.

Với áo kiểu hoặc áo sơ mi, nguyên tắc đóng gói tương tự cũng được áp dụng. Hãy gấp tất cả quần áo thành kích thước đồng đều để dễ xếp chồng. Riêng áo sơ mi có cúc nên gấp theo hướng phần cúc áo quay về phía bạn để giảm độ cồng kềnh khi cuộn.

Đối với áo khoác hoặc áo vest có mũ trùm đầu, nên gập phần mũ và dây áo vào bên trong trước khi xếp. Theo Kelsey, điều quan trọng là mọi món đồ nên có kích thước tương tự nhau, tạo thành những “khối” quần áo đồng đều, nhờ đó chúng có thể lấp đầy các khoảng trống trong vali một cách hiệu quả.

Bên cạnh phương pháp xếp gạch, những người thường xuyên đi du lịch cũng chia sẻ thêm nhiều mẹo sắp xếp hành lý khác. Người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội Chantel Mila gợi ý rằng, thay vì đặt vali nằm ngang trên sàn, bạn nên dựng vali thẳng đứng và xếp quần áo theo chiều dọc thành từng cột.

Theo cô, cách sắp xếp này không chỉ giúp tận dụng tối đa không gian mà còn giúp bạn dễ dàng nhìn thấy toàn bộ đồ đạc bên trong. Nhờ đó, việc tìm kiếm hoặc dỡ hành lý khi đến nơi cũng trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn.