Mẹo xử lý sàn nhà bị nồm ẩm hiệu quả

Nồm là hiện tượng thường xuất hiện vào cuối đông – đầu xuân, khi độ ẩm không khí tăng cao đột ngột. Lúc này, sàn nhà, tường và nhiều bề mặt trong nhà xuất hiện lớp nước li ti, khiến nền nhà luôn trong tình trạng ướt như vừa lau.

Hiểu đơn giản, nồm xảy ra khi nhiệt độ bề mặt sàn thấp hơn nhiệt độ không khí ẩm bên ngoài. Hơi nước trong không khí gặp bề mặt lạnh sẽ ngưng tụ thành nước, tạo cảm giác sàn nhà “toát mồ hôi”.

Hiện tượng này phổ biến tại các khu vực có khí hậu nhiệt đới ẩm, đặc biệt ở miền Bắc Việt Nam, nơi thời tiết thay đổi nhanh giữa các mùa.

Nguyên nhân khiến sàn nhà bị nồm ẩm

Độ ẩm không khí tăng cao đột ngột

Sau những đợt không khí lạnh, khi gió ẩm từ biển tràn vào, độ ẩm có thể lên tới 90–100%. Không khí chứa nhiều hơi nước khiến quá trình ngưng tụ diễn ra mạnh hơn, đặc biệt trong nhà kín.

Sàn nhà bị nồm ẩm gây bất tiện trong sinh hoạt. (Ảnh: Sàn gỗ Thành Đạt)

Nhà thiếu thông thoáng hoặc thông gió sai cách

Nhiều người nghĩ mở cửa để “cho khô nhà”, nhưng trong những ngày nồm, việc mở cửa lại khiến không khí ẩm tràn vào nhiều hơn, làm tình trạng ẩm ướt nghiêm trọng.

Chống ẩm kém

Những ngôi nhà xây dựng lâu năm hoặc không có lớp chống thấm, chống ẩm dưới nền dễ bị hút ẩm từ đất lên. Điều này khiến sàn luôn ẩm ngay cả khi thời tiết không quá nồm.

Thói quen sinh hoạt trong nhà

Việc lau nhà bằng nước, phơi quần áo trong phòng kín hoặc nấu ăn nhiều hơi nước cũng làm tăng độ ẩm, khiến hiện tượng nồm kéo dài hơn.

Cách xử lý sàn nhà bị nồm hiệu quả

Đóng kín cửa khi trời nồm

Đây là nguyên tắc quan trọng nhất nhưng nhiều người làm ngược lại. Khi độ ẩm ngoài trời cao, hãy đóng cửa để hạn chế hơi nước xâm nhập vào nhà.

Sử dụng điều hòa chế độ hút ẩm (Dry)

Điều hòa không chỉ làm mát mà còn giúp giảm độ ẩm không khí nhanh chóng. Chế độ Dry giúp sàn khô ráo rõ rệt sau vài giờ sử dụng.

Dùng máy hút ẩm chuyên dụng

Đây là giải pháp hiệu quả nhất cho những ngày nồm kéo dài. Máy hút ẩm giúp kiểm soát độ ẩm ở mức an toàn (khoảng 50–60%), bảo vệ cả sức khỏe và nội thất.

Lau nhà bằng khăn khô

Trời nồm nên lau sàn nhà bằng khăn khô. (Ảnh minh họa)

Không nên lau sàn bằng nước khi thời tiết nồm ẩm. Thay vào đó, hãy dùng khăn khô hoặc cây lau có khả năng thấm hút tốt để loại bỏ lớp nước ngưng tụ.

Bật quạt để tăng lưu thông không khí

Quạt không làm giảm độ ẩm nhưng giúp hơi nước bay nhanh hơn, giảm cảm giác ẩm ướt trên bề mặt sàn.

Rải vật liệu hút ẩm

Than hoạt tính, vôi sống hoặc túi hút ẩm đặt ở góc nhà, tủ quần áo có thể hỗ trợ giảm ẩm cục bộ khá hiệu quả.