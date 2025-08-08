Mẹo loại bỏ hạt ớt siêu nhanh

(VTC News) -

Hạt ớt không được ưa chuộng vì có thể gây ra cảm giác khó chịu khi ăn. Nhiều người cho rằng hạt ớt cay hơn cả phần thịt, khó nhai kỹ, thậm chí có thể gây đầy bụng, khó tiêu nếu ăn quá nhiều. Vì vậy, loại bỏ hạt ớt khi chế biến là thói quen của nhiều người nội trợ.

(Ảnh: Hoàng Thu)

Mẹo loại bỏ hạt ớt nhanh, đơn giản

Dưới đây là những mẹo tách hạt ớt cực đơn giản, nhanh gọn, phù hợp với cả chế biến tại nhà lẫn sơ chế số lượng lớn trong nhà hàng, quán ăn.

Tách hạt ớt bằng cách cắt ngang

Đây là cách loại bỏ hạt ớt được nhiều người áp dụng vì thao tác cực kỳ nhanh gọn. Trước tiên, bạn dùng dao cắt ngang phía dưới cuống ớt một đoạn nhỏ, vừa đủ để phần hạt lộ ra.

Cắt dưới cuống để lộ phần hạt. (Ảnh: Nguyễn Hoàng Thu)

Dùng tay xoay nhẹ phần đầu quả ớt để phần hạt bên trong tách rời khỏi vách ớt. Tiếp tục bóp nhẹ từ phần gần cuống (nơi chứa nhiều hạt nhất), ép dần để đẩy hạt ra ngoài.

Cuối cùng, bạn dùng hai ngón tay bóp dọc thân ớt và xoay nhẹ để ép hết phần hạt còn sót ra ngoài.

Để đảm bảo an toàn, tránh tinh dầu cay dính vào tay gây nóng rát, bạn nên đeo găng tay trong quá trình sơ chế.

Xoay xoay và bóp tầm 1/3 trái chỗ gần cuống. (Ảnh: Nguyễn Hoàng Thu)

Cách cắt dọc và cạo bỏ hạt

Nếu bạn không muốn bóp ép ớt vì sợ làm nát trái hoặc muốn sơ chế kỹ hơn, có thể áp dụng cách cắt dọc: Cắt bỏ phần cuống ớt, sau đó dùng dao rạch đôi theo chiều dọc quả ớt. Dùng một chiếc muỗng nhỏ hoặc mũi dao, cạo nhẹ nhàng phần hạt nằm dọc theo đường giữa.

Như vậy, chỉ sau vài giây, bạn đã có phần thịt ớt sạch hạt, sẵn sàng chế biến. Cách này phù hợp nếu bạn muốn dùng ớt nguyên trái, ớt thái sợi hay cắt lát đều đẹp mắt.

Dùng kéo rạch và gạt bỏ hạt

Một mẹo nhỏ khác cũng được nhiều người áp dụng là dùng kéo để thao tác thay vì dao: Dùng kéo cắt bỏ phần cuống, sau đó rạch một đường thẳng dọc quả ớt để lộ phần lõi chứa hạt. Tiếp theo, bạn dùng mũi kéo hoặc dao gạt nhẹ phần lõi chứa hạt ra khỏi phần thịt ớt. Có thể dùng đầu kéo cạo sạch phần hạt còn sót lại.

Ưu điểm của cách này là thao tác nhanh gọn, không cần thớt hay dao, thích hợp nếu bạn đang sơ chế ít ớt hoặc không tiện sử dụng nhiều dụng cụ.

Dùng mũi kéo hoặc dao gạt nhẹ phần lõi chứa hạt ra khỏi phần thịt ớt. (Ảnh: Ẩm thực Thành Công)

Dùng rây bỏ hạt ớt

Với những hàng quán hoặc gia đình hay dùng nhiều ớt mỗi ngày, bạn có thể áp dụng mẹo này để tiết kiệm thời gian.

Trước tiên, cân cắt vát quả ớt thành từng lát nhỏ, sau đó cho toàn bộ lát ớt vào một chiếc rây thưa. Lắc đều tay để các hạt ớt rơi xuống dưới qua khe rây.

Phương pháp này giúp tách hạt nhanh trên diện rộng, không cần thao tác từng trái. Nhược điểm là không loại bỏ hoàn toàn được 100% hạt, vẫn có thể còn sót lại vài hạt nhỏ.

Dùng tách hạt ớt chuyên dụng

Sử dụng dụng cụ lọc hạt ớt chuyên dụng là giải pháp lý tưởng cho những ai thường xuyên nấu ăn với số lượng ớt lớn. Thiết bị này hỗ trợ tách hạt ra khỏi vỏ ớt một cách nhanh chóng, gọn gàng mà không cần chạm tay trực tiếp, giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo vệ sinh khi sơ chế.

Sử dụng một dụng cụ lọc hạt ớt chuyên dụng để giúp tiết kiệm thời gian. (Ảnh: Shopee)

Lưu ý khi sơ chế ớt

- Nên đeo găng tay: Dù là sơ chế bằng cách nào, tinh dầu ớt có thể khiến tay bạn bị bỏng rát nếu tiếp xúc quá lâu. Ngoài ra, vô tình chạm tay vào mắt hay vùng da nhạy cảm có thể gây kích ứng.

- Chọn ớt tươi: Ớt tươi sẽ giúp bạn dễ bóp và loại bỏ hạt hơn so với ớt đã héo.

- Sơ chế vừa đủ: Vì ớt tươi dễ bị mất độ cay khi để lâu, bạn nên tách hạt và sử dụng ngay sau khi sơ chế để giữ nguyên hương vị.

Với những mẹo đơn giản trên, bạn hoàn toàn có thể loại bỏ hạt ớt trong vài giây, vừa đảm bảo thẩm mỹ cho món ăn, vừa tốt cho sức khỏe.