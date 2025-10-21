(VTC News) -

Giai đoạn chuyển mùa thu đông là lúc bạn thay áo sơ mi bằng áo len, sắp xếp lại tủ quần áo và dọn dẹp không gian sống. Việc này có thể khiến nhiều người ngán ngẩm và trì hoãn suốt từ khi chiếc lá vàng đầu tiên rơi xuống, nhưng một mẹo nhỏ từ chuyên gia nội thất Robin Antill (làm việc tại 1st Choice Leisure Buildings) có thể khiến công việc dọn dẹp trở nên dễ dàng và hiệu quả bất ngờ.

Chuyên gia chia sẻ một mẹo đơn giản nhưng hiệu quả để tìm ra những thứ bạn cần loại bỏ khỏi nhà. (Ảnh: Adobe Stock)

Antill khuyên: “Hãy dành một hôm lật ngược tất cả những vật dụng hàng ngày như sách, giày dép, cốc hay khung ảnh". Ngày hôm sau, khi bạn sử dụng bất kỳ món đồ nào, hãy đặt chúng lại đúng chiều. Sau vài ngày, bạn sẽ dễ dàng nhận ra đâu là những món đồ thực sự cần thiết và đâu chỉ là vật vô dụng chiếm chỗ trong nhà.

Cách làm này cũng có thể áp dụng cho tủ quần áo. “Hãy lật ngược toàn bộ móc treo quần áo. Mỗi khi bạn mặc một món đồ, hãy treo nó trở lại đúng hướng", chuyên gia gợi ý. Sau một vài tháng, bạn sẽ thấy rõ quần áo nào thường xuyên được sử dụng và món nào đã bị “bỏ quên” từ lâu.

Phương pháp này không chỉ giúp sắp xếp lại không gian sống mà còn giúp bạn nhìn nhận lại thói quen tiêu dùng của bản thân, từ đó dễ dàng loại bỏ những vật dụng không còn mang lại giá trị.

Mẹo này có thể áp dụng cho cả đồ gia dụng và quần áo treo trong tủ quần áo của bạn.(Ảnh: Adobe Stock)

Bên cạnh việc dọn dẹp, Antill cũng lưu ý rằng có một số thói quen vệ sinh nhà cửa tưởng chừng vô hại nhưng lại tiềm ẩn rủi ro. Cụ thể, nhiều người đang lan truyền mẹo đổ dung dịch tẩy rửa Fabuloso vào két nước bồn cầu để tạo mùi hương dễ chịu "như cánh đồng hoa tươi”. Tuy nhiên, theo các chuyên gia của Benjamin Franklin Plumbing, cách làm này có thể gây hại nghiêm trọng cho thiết bị.

“Hãy tránh đổ Fabuloso hoặc bất kỳ dung dịch tẩy rửa đa năng nào vào phía sau bồn cầu. Chúng có thể ăn mòn gioăng cao su, gây rò rỉ nước và làm tăng đáng kể hóa đơn tiền nước của bạn", đại diên công ty khuyến cáo.

Sau khi lời cảnh báo đã được đưa ra, nhiều thợ sửa ống nước hài hước chia sẻ trên TikTok rằng họ mong mọi người tiếp tục làm vậy để họ có việc làm suốt đời.

Chỉ với một vài mẹo đơn giản, bạn không chỉ dọn sạch được mớ hỗn độn trong nhà mà còn tránh được những rắc rối không đáng có. Dọn dẹp thông minh đôi khi chỉ bắt đầu từ một hành động nhỏ, như việc lật ngược chiếc móc áo trong tủ của bạn.