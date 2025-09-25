Mẹo làm sạch cặn vôi ở vòi nước cực đơn giản

(VTC News) -

Vòi nước được sử dụng hàng ngày và theo thời gian, một vấn đề phổ biến, gây mất thẩm mỹ xuất hiện, đó là cặn vôi. Đó là những mảng bám trắng đục, cứng, thường tích tụ quanh vòi nước, bồn rửa, vách kính phòng tắm và các thiết bị tiếp xúc với nước khác.

Nguyên nhân chính gây ra cặn vôi là nước cứng, tức nước có hàm lượng cao các ion khoáng chất như canxi và magie. Khi nước bay hơi, các khoáng chất này sẽ đọng lại và kết tủa thành mảng bám cứng. Cặn vôi không chỉ làm mất đi vẻ sáng bóng của vòi nước, khiến chúng trông cũ kỹ, bẩn thỉu mà còn có thể làm tắc nghẽn đầu vòi, ảnh hưởng đến áp lực và dòng chảy của nước.

Mua sản phẩm chuyên dụng là giải pháp hiệu quả để làm sạch cặn vôi. Nhưng bạn có biết rằng, chỉ với những nguyên liệu đơn giản sẵn có trong bếp, bạn cũng có thể khiến vòi nước sạch bong cặn?

Cặn vôi trên vòi nước không hề khó giải quyết.

Axit tự nhiên là khắc tinh của cặn vôi trên vòi nước

Để làm sạch cặn vôi hiệu quả, chúng ta cần một chất có tính axit để phản ứng hóa học, phá vỡ cấu trúc của các hợp chất canxi và magie. Thay vì dùng các hóa chất tẩy rửa mạnh có thể gây hại cho sức khỏe và bề mặt thiết bị, chúng ta có thể tận dụng sức mạnh của axit tự nhiên có trong các nguyên liệu quen thuộc. Đây là bí quyết cốt lõi để làm sạch vòi nước bị đóng cặn.

- Giấm trắng: Giấm trắng chứa axit axetic, một loại axit hữu cơ nhẹ nhưng rất hiệu quả trong việc hòa tan cặn vôi.

- Chanh: Nước cốt chanh chứa axit citric, cũng là một loại axit tự nhiên có khả năng tẩy rửa mạnh.

- Baking soda (kết hợp với axit): Mặc dù baking soda có tính kiềm, nhưng khi kết hợp với axit (giấm hoặc chanh), nó sẽ tạo ra phản ứng sủi bọt giúp đánh bật các mảng cặn bẩn cứng đầu, đồng thời có khả năng làm sạch và đánh bóng.

Các mẹo làm sạch cặn vôi trên vòi nước hiệu quả

Phương pháp 1 - dùng giấm trắng và túi nilon: Chuẩn bị giấm trắng, một chiếc túi nilon nhỏ, dây chun hoặc dây buộc, khăn lau mềm. Đổ giấm trắng vào chiếc túi nilon sao cho đủ ngập phần đầu vòi nước bị bám cặn. Cẩn thận luồn chiếc túi nilon lên đầu vòi nước, sao cho phần vòi bị bám cặn ngập hoàn toàn trong giấm.

Dùng dây chun hoặc dây buộc chặt miệng túi vào thân vòi để cố định. Để yên như vậy ít nhất 1-2 giờ, hoặc tốt nhất là để qua đêm (khoảng 6-8 giờ) để giấm có đủ thời gian phản ứng với cặn vôi, sau đó tháo túi ra, dùng bàn chải đánh răng cũ hoặc miếng bọt biển chà nhẹ các mảng cặn vôi đã mềm.

Rửa sạch vòi nước lại bằng nước sạch và dùng khăn mềm lau khô, đánh bóng. Cặn vôi sẽ bong tróc dễ dàng, vòi nước sáng bóng trở lại. Đây là cách làm sạch cặn vôi trên vòi nước được nhiều người tin dùng.

Phương pháp 2 - dùng chanh và muối: Cách này áp dụng cho các vết cặn cứng đầu. Bạn chuẩn bị nửa quả chanh, một ít muối hạt, khăn mềm. Rắc một chút muối hạt lên nửa quả chanh đã cắt. Dùng nửa quả chanh này chà xát trực tiếp lên các vết cặn vôi trên vòi nước.

Muối sẽ đóng vai trò như chất mài mòn nhẹ, kết hợp với axit citric trong chanh để đánh bật cặn. Để yên khoảng 15-30 phút rồi dùng bàn chải hoặc miếng bọt biển chà lại lần nữa, sau đó rửa sạch bằng nước và lau khô. Các vết cặn vôi cứng đầu sẽ được loại bỏ hiệu quả.

Phương pháp 3 - dùng baking soda và giấm: Chuẩn bị baking soda, giấm trắng, bàn chải cũ, khăn mềm. Rắc một lớp baking soda lên các khu vực vòi nước bị bám cặn. Xịt giấm trắng trực tiếp lên lớp baking soda. Bạn sẽ thấy phản ứng sủi bọt mạnh mẽ.

Để yên khoảng 10-15 phút. Dùng bàn chải chà kỹ các vết cặn, sau đó rửa sạch bằng nước và lau khô. Phản ứng sủi bọt giúp đánh bật cặn bẩn, làm sạch sâu.

Những lưu ý quan trọng để vòi nước luôn sáng bóng

Vệ sinh định kỳ: Không đợi đến khi cặn vôi tích tụ dày đặc mới làm sạch. Hãy vệ sinh vòi nước 1-2 lần/tuần bằng khăn ẩm và một chút giấm/chanh pha loãng.

Lau khô sau mỗi lần sử dụng: Đây là mẹo đơn giản nhất nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Sau mỗi lần dùng, hãy dùng khăn mềm lau khô vòi nước để ngăn ngừa nước đọng lại và hình thành cặn.

Kiểm tra và làm sạch đầu vòi: Định kỳ tháo lưới lọc ở đầu vòi để làm sạch cặn bẩn và cặn vôi tích tụ bên trong, giúp dòng nước chảy đều và mạnh hơn.

Tránh dùng vật sắc nhọn: Không dùng dao, kéo hoặc các vật sắc nhọn để cạo cặn vôi vì có thể làm xước bề mặt vòi nước.

Cẩn thận với bề mặt mạ vàng/đồng: Với các loại vòi nước có lớp mạ đặc biệt, nên thử dung dịch tẩy rửa ở một khu vực nhỏ khuất trước để đảm bảo không làm hỏng bề mặt.