(VTC News) -

Thớt gỗ rất được người Việt ưa chuộng vì vẻ đẹp mộc mạc, tự nhiên, độ bền chắc và cảm giác "đầm tay" khi sử dụn. So với thớt nhựa hay thớt kính, nó mang lại trải nghiệm cắt thái tốt hơn và được nhiều người tin dùng.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm vượt trội, thớt gỗ cũng có những nhược điểm cố hữu nếu không được bảo quản đúng cách. Thớt gỗ rất dễ bị nứt, cong vênh do sốc nhiệt hoặc thay đổi độ ẩm đột ngột. Đặc biệt, bề mặt gỗ xốp và có nhiều vết cắt là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển, gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Để món đồ gia dụng quan trọng này luôn sạch sẽ, an toàn và bền đẹp theo thời gian, bạn cần nắm vững các mẹo bảo quản thớt gỗ.

Thớt gỗ là một vật dụng tuyệt vời trong bếp, nhưng cần sự quan tâm và bảo dưỡng đúng cách để phát huy tối đa công dụng và đảm bảo an toàn vệ sinh.

Nguyên nhân khiến thớt gỗ xuống cấp

Độ ẩm là kẻ thù số một của gỗ. Thớt gỗ bị ngâm nước quá lâu, không được phơi khô hoàn toàn sẽ bị trương nở, nấm mốc phát triển và nhanh chóng bị mục ruỗng.

Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột (ví dụ như rửa thớt bằng nước nóng rồi xả nước lạnh ngay, hoặc để thớt gần nguồn nhiệt cao) có thể làm gỗ bị nứt, cong vênh.

Bề mặt gỗ có nhiều vết cắt nhỏ tạo thành nơi trú ẩn lý tưởng cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển nếu không được vệ sinh đúng cách, gây mùi hôi và mất vệ sinh.

Các chất tẩy rửa mạnh có thể làm khô gỗ, phai màu và giảm tuổi thọ của thớt.

Hiểu rõ những nguyên nhân này giúp bạn áp dụng cách vệ sinh thớt gỗ và cách bảo quản thớt gỗ không mốc hiệu quả.

Cách vệ sinh thớt gỗ hiệu quả

Vệ sinh đúng cách là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong các mẹo bảo quản thớt gỗ bền lâu:

Rửa thớt ngay sau khi sử dụng

Sau khi dùng xong, hãy rửa thớt ngay lập tức bằng nước ấm và nước rửa chén thông thường. Dùng bàn chải mềm hoặc miếng bọt biển để chà sạch các vết bẩn, đặc biệt là trong các vết cắt. Tránh để thức ăn bám lâu ngày, gây khô cứng và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Khử khuẩn bằng các nguyên liệu tự nhiên

Chanh và muối: Rắc một lớp muối hạt lên bề mặt thớt. Dùng nửa quả chanh chà xát đều khắp thớt, đặc biệt là các vết bẩn và vết cắt. Để yên khoảng 10-15 phút. Muối sẽ giúp hút ẩm và làm sạch, axit trong chanh giúp khử khuẩn và loại bỏ mùi hôi.

Giấm trắng: Xịt giấm trắng nguyên chất lên toàn bộ bề mặt thớt sau khi rửa sạch. Để yên khoảng 5-10 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Giấm có tính axit nhẹ giúp khử trùng, loại bỏ vi khuẩn và mùi hôi.

Baking soda: Rắc baking soda lên thớt, thêm một chút nước để tạo thành hỗn hợp sệt. Dùng bàn chải chà đều, để yên 10 phút rồi rửa sạch. Baking soda giúp làm sạch sâu và khử mùi. Sau khi khử khuẩn bằng các nguyên liệu này, luôn rửa lại thớt bằng nước sạch.

Tuyệt đối không ngâm thớt gỗ trong nước quá lâu, vì gỗ có tính hút nước, ngâm thớt quá lâu sẽ làm thớt bị trương nở, mục ruỗng, nứt và tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển.

Không rửa thớt bằng máy rửa bát. Nhiệt độ cao và chu trình rửa kéo dài của máy rửa bát có thể gây sốc nhiệt, làm nứt, cong vênh và rút ngắn tuổi thọ của thớt gỗ.

Mẹo bảo quản thớt gỗ bền, tránh nứt, mốc

Sau khi vệ sinh, việc làm khô và bảo quản là cực kỳ quan trọng để giữ thớt gỗ không mốc.

Phơi khô hoàn toàn ở nơi thoáng mát: Sau khi rửa sạch, dùng khăn sạch lau khô bớt nước trên thớt. Sau đó, dựng thớt ở nơi khô ráo, thoáng mát, có gió lưu thông. Có thể phơi ở nơi có ánh nắng nhẹ (tránh nắng gắt trực tiếp). Đảm bảo thớt khô hoàn toàn để ngăn ngừa nấm mốc và vi khuẩn phát triển. Không nên để thớt nằm ngang trên mặt bàn ẩm ướt.

Không phơi nắng gắt hoặc sấy nhiệt độ cao, nhiệt độ quá cao và thay đổi đột ngột có thể làm thớt bị nứt, cong vênh.

Bảo quản đứng hoặc treo: Sau khi thớt đã khô hoàn toàn, nên dựng thớt đứng hoặc treo lên móc. Điều này giúp không khí lưu thông đều quanh thớt, tránh ẩm ướt và ngăn nấm mốc.

Dưỡng thớt bằng dầu khoáng (mineral oil) hoặc dầu hạt lanh (linseed oil) thực phẩm định kỳ: Mỗi tháng 1-2 lần (hoặc khi thấy thớt bắt đầu khô, bạc màu), bạn dùng một miếng vải sạch thoa đều một lớp mỏng dầu khoáng hoặc dầu hạt lanh thực phẩm lên toàn bộ bề mặt thớt. Để dầu thấm trong vài giờ hoặc qua đêm, sau đó dùng khăn sạch lau bỏ phần dầu thừa. Dầu giúp thớt gỗ giữ độ ẩm, ngăn ngừa nứt nẻ, tạo lớp bảo vệ chống thấm nước và tăng tuổi thọ cho thớt. Đây là mẹo bảo quản thớt gỗ bền lâu cực kỳ hiệu quả.

Chú ý không dùng dầu ăn thông thường vì có thể bị ôi và gây mùi khó chịu.