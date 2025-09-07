Những hạn chế của máy rửa bát mà bạn nên cân nhắc trước khi mua

(VTC News) -

Máy rửa bát là trợ thủ đắc lực trong nhiều gia đình hiện đại. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích vượt trội, thiết bị này cũng tồn tại một số hạn chế mà người dùng cần biết để đưa ra quyết định mua sắm sáng suốt.

Chi phí đầu tư và bảo trì không hề nhỏ

Một trong những hạn chế của máy rửa bát được nhiều người dùng quan tâm nhất là chi phí. Giá một chiếc máy rửa bát có thể dao động từ gần 5 triệu đến vài chục triệu đồng, tùy thuộc vào thương hiệu, công suất và các tính năng đi kèm. Đây là khoản đầu tư đáng kể, đặc biệt đối với các gia đình có ngân sách eo hẹp.

Chi phí lắp đặt cũng có thể không nhỏ, bởi một số trường hợp cần sửa đổi đường nước, đường điện hoặc không gian bếp để lắp đặt máy, phát sinh thêm chi phí.

Ngoài ra, người dùng còn thường xuyên phải trả chi phí vận hành do máy cần các loại viên rửa chuyên dụng, muối làm mềm nước và nước bóng. Thêm vào đó, việc bảo dưỡng định kỳ hoặc sửa chữa khi có sự cố cũng là một khoản chi không nhỏ.

Để khắc phục, bạn có thể xem xét các dòng máy tầm trung, có tính năng cơ bản phù hợp với nhu cầu. Việc tìm hiểu kỹ về chi phí vật tư tiêu hao và dịch vụ bảo hành cũng giúp bạn dự trù kinh phí tốt hơn.

Hạn chế của máy rửa bát có khiến bạn chùn tay không muốn mua? Ảnh minh họa: X

Không phù hợp với mọi loại bát đĩa và vật dụng

Bạn đã bao giờ tự hỏi máy rửa bát có nhược điểm gì liên quan đến việc rửa chén bát không? Thực tế, không phải tất cả các loại vật dụng nhà bếp đều có thể làm sạch trong máy rửa bát. Những thứ không phù hợp gồm:

- Vật liệu nhạy cảm: Các đồ dùng bằng gỗ, gang, đồng, pha lê mỏng, gốm sứ thủ công, hay các loại chảo chống dính kém chất lượng có thể bị hỏng, trầy xước hoặc biến dạng dưới nhiệt độ và áp lực nước cao trong máy.

- Đồ dùng quá lớn hoặc có hình dạng đặc biệt: Nồi niêu xoong chảo quá khổ, các loại ly có chân đế cao hay bình sữa cổ hẹp thường khó sắp xếp hoặc không thể làm sạch hoàn toàn bằng máy.

- Thức ăn bám dính khô cứng: Máy rửa bát hoạt động hiệu quả nhất với các vết bẩn thông thường. Những vết thức ăn bị cháy khét, khô cứng lâu ngày thường phải ngâm hoặc chà rửa sơ bộ bằng tay trước khi cho vào máy.

Giải pháp cân bằng: Luôn kiểm tra nhãn mác của đồ dùng để biết chúng có an toàn với máy rửa bát hay không. Đối với các vết bẩn cứng đầu, hãy tráng hoặc ngâm sơ qua để đảm bảo hiệu quả làm sạch tối ưu.

Yêu cầu về không gian lắp đặt và vệ sinh định kỳ

Kích thước là một hạn chế của máy rửa bát đối với những căn bếp nhỏ.

Máy rửa bát, đặc biệt là loại độc lập hoặc âm tủ, cần một không gian đáng kể. Điều này có thể gây khó khăn cho các căn hộ có diện tích bếp khiêm tốn.

Để máy hoạt động hiệu quả và bền bỉ, việc vệ sinh định kỳ rất quan trọng. Bộ lọc cần được làm sạch thường xuyên để loại bỏ cặn thức ăn. Các bộ phận bên trong máy cũng có thể tích tụ cặn vôi hoặc dầu mỡ nếu không được bảo dưỡng bằng các chất tẩy rửa chuyên dụng. Nếu bỏ qua bước này, máy có thể có mùi khó chịu và giảm hiệu quả làm sạch.

Giải pháp cân bằng: Đối với không gian nhỏ, bạn có thể cân nhắc các dòng máy rửa bát mini hoặc máy rửa bát để bàn. Đồng thời, hãy tạo thói quen vệ sinh bộ lọc sau mỗi vài lần sử dụng và thực hiện chu trình vệ sinh máy định kỳ hàng tháng.

Máy rửa bát không tiết kiệm thời gian như mong đợi. (Ảnh: JE)

Máy rửa bát có thực sự tiết kiệm thời gian, điện nước?

Dùng máy rửa bát, bạn vẫn tốn thời gian chuẩn bị - tráng sơ qua chén bát để loại bỏ cặn thức ăn lớn, sau đó sắp xếp chúng vào các giàn rửa một cách hợp lý để đảm bảo hiệu quả làm sạch. Việc này có thể mất từ 5-10 phút.

Một chu trình rửa đầy đủ thường kéo dài từ 1 đến 3 tiếng đồng hồ, tùy thuộc vào chế độ và độ bẩn của bát đĩa. Bạn không thể sử dụng chén bát ngay lập tức mà phải chờ đợi. Sau khi rửa xong, bạn cần dỡ chén bát ra khỏi máy và cất vào tủ.

Như vậy, máy rửa bát giúp tiết kiệm công sức hơn là tiết kiệm thời gian tuyệt đối. Nó giải phóng bạn khỏi việc đứng rửa bát hàng giờ, thay vào đó bạn có thể dùng thời gian làm những việc khác. Hiệu quả tiết kiệm thời gian rõ rệt nhất là khi bạn có lượng chén bát lớn cần xử lý.

Về tiêu thụ nước và điện, máy rửa bát cần điện để đun nóng nước và vận hành động cơ bơm. Mặc dù các mẫu máy hiện đại ngày càng tiết kiệm điện hơn với nhãn năng lượng A+++ nhưng nếu bạn sử dụng thường xuyên, hóa đơn tiền điện vẫn có thể tăng lên đáng kể.

Trong một chu trình rửa, máy rửa bát có thể sử dụng từ 6 đến 20 lít nước tùy loại. So với việc rửa bằng tay, đôi khi máy rửa bát lại tiết kiệm nước hơn nếu bạn có thói quen xả nước liên tục. Tuy nhiên, nếu bạn rửa tay theo cách tiết kiệm, ngâm và dùng chậu, lượng nước tiêu thụ có thể ít hơn.

Để tối ưu, hãy chọn máy rửa bát có công nghệ Inverter và nhãn năng lượng cao. Chỉ vận hành máy khi đã xếp đầy đủ chén bát, và sử dụng chế độ rửa Eco (tiết kiệm) khi phù hợp.

Tóm lại, đây là thiết bị gia dụng mang lại nhiều tiện ích, nhưng những hạn chế của máy rửa bát vẫn hiện diện. Từ chi phí đầu tư, sự kén chọn với một số loại vật dụng đến các yếu tố về tiêu thụ năng lượng và không gian, mỗi điểm đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Trước khi quyết định mua, hãy đánh giá chân thực nhu cầu sử dụng của gia đình, không gian bếp, khả năng tài chính và thói quen sinh hoạt. Bằng cách hiểu rõ cả ưu và nhược điểm, bạn sẽ dễ dàng lựa chọn được thiết bị phù hợp nhất, biến máy rửa bát thành một người bạn đồng hành thực sự hữu ích trong căn bếp của mình.