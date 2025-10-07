Mẹ vợ tuyển thủ Malaysia bị bắt trong đường dây làm giả hộ chiếu

(VTC News) -

Ngày 5/10, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 5 nghi phạm trong hai cuộc đột kích tại Gombak và Shah Alam, đồng thời thu giữ nhiều giấy tờ và thiết bị bị nghi dùng để làm giả con dấu nhập cư. Một trong số những nghi phạm bị bắt có liên quan đến thành viên của đội tuyển bóng đá Malaysia.

Cảnh sát bang Selangor (Malaysia) cho biết, một người phụ nữ 47 tuổi được xác định là kẻ đứng sau đường dây làm giả con dấu xuất nhập cảnh, nhắm vào những người nước ngoài lưu trú quá hạn đang tuyệt vọng tìm cách có được dấu giả trong hộ chiếu để ra vào Malaysia hoặc gia hạn giấy phép lưu trú.

Cảnh sát trưởng bang Selangor, Datuk Shazeli Kahar, cho biết qua điều tra, đường dây này hoạt động từ đầu năm nay, sử dụng một cửa hàng hợp pháp tại Shah Alam làm bình phong để thu hút người nước ngoài. Mỗi con dấu giả được bán với giá 500 ringgit Malaysia (khoảng 118 USD).

Cảnh sát trưởng bang Selangor, Datuk Shazeli Kahar chia sẻ thông tin với truyền thông

“Cơ sở này thuộc sở hữu của một phụ nữ địa phương, được cho là mẹ vợ của một cầu thủ bóng đá. Người phụ nữ này bị nghi đã giúp chồng mình – một người nước ngoài – điều hành hoạt động; cả hai trước đó đều đã bị bắt”, ông Shazeli nói tại cuộc họp báo. Ông Shazeli cho biết toàn bộ nghi phạm, gồm 4 người đàn ông nước ngoài và 1 phụ nữ Malaysia, độ tuổi từ 39 đến 47, vẫn đang bị tạm giam để phục vụ điều tra.

“Cảnh sát đã gửi các tài liệu và con dấu giả thu giữ được đến Cục Di trú Malaysia để giám định thêm. Chúng tôi cũng đang điều tra khả năng có các bên khác trong hệ thống nhập cư liên quan”, Shazeli nói thêm.

Các trang thông tin của Malaysia như Majoriti, The Vibes và Freemalaysiatoday cho biết người phụ nữ bị bắt là mẹ vợ của 1 tuyển thủ Malaysia.

Theo ông Shazeli, hoạt động của đường dây bị phát hiện nhờ tin tình báo từ Đơn vị Điều tra Tội phạm Thương mại (IPD Gombak), cho thấy các con dấu giả này được dùng để né tránh truy tố đối với những người đã vi phạm thời hạn cư trú hợp pháp tại Malaysia. Vụ việc đang được điều tra theo Điều 420 Bộ luật Hình sự Malaysia, liên quan đến hành vi lừa đảo.

Sáng 7/10, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) liên tiếp tung ra 2 thông báo với nội dung bác bỏ cáo buộc của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) về sai phạm trong quá trình nhập tịch cầu thủ. Cơ quan này tuyên bố bằng chứng của FIFA là vô căn cứ.

Hiện chưa có thông tin cho thấy vụ việc này có liên quan đến vụ bê bối làm giả giấy tờ nhập tịch cầu thủ của Liên đoàn bóng đá Malaysia. Theo hồ sơ LĐBĐ Malaysia (FAM) nộp lên LĐBĐ thế giới (FIFA), 7 cầu thủ Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel có ông hoặc bà sinh ra ở Malaysia.

Sau khi nhận được khiếu nại, Ban Thư ký của FIFA trích xuất được giấy tờ gốc với thông tin khác hoàn toàn hồ sơ nêu trên. Do đó, LĐBĐ Malaysia bị kết tội giả mạo. Cơ quan này phủ nhận sai phạm và tuyên bố kháng cáo.

"Cáo buộc cho rằng các cầu thủ 'đã nhận được hoặc biết về các tài liệu giả mạo' là vô căn cứ, vì cho đến nay FIFA vẫn chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào", FAM thông báo. LĐBĐ Malaysia tái khẳng định sai sót trong quá trình thực hiện nhập quốc tịch cho cầu thủ là lỗi hành chính.

Cụ thể, một nhân viên của FAM "vô tình tải lên tài liệu do cơ quan đại diện cung cấp, thay vì tài liệu chính thức được ban hành bởi Cục Đăng ký Quốc gia".

"Đơn kháng cáo chính thức hiện đang được chuẩn bị, dựa trên các tài liệu gốc hợp pháp và được Chính phủ Malaysia xác nhận. FAM sẽ nộp đơn kháng cáo chính thức đối với các kết luận này, và vẫn kiên định trong cam kết bảo vệ tính liêm chính của bóng đá quốc gia, dựa trên các sự kiện thực tế và tài liệu xác thực", FAM cho biết thêm.