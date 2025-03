Mê Lý Tiểu Long, chàng trai Anh thành cao thủ Thiếu Lâm, lấy vợ Trung Quốc

(VTC News) -

Video Matthew Ahmet gây sốt với kỹ thuật võ công của mình

Trong những năm gần đây, video 2 cha con trong trang phục võ tăng Thiếu Lâm đứng trên cây gậy chống trên đất đã thu hút trên mạng xã hội. Đó chính là màn biểu diễn của người đàn ông xứ sương mù, Matthew Ahmet (còn có nghệ danh là Matt Jane) và con trai.

Tờ Stern của Đức bình luận về màn trình diễn này: “Anh ta giữ thăng bằng trên một cây cột như thể sở hữu sức mạnh siêu nhiên. Nó trông giống như ma thuật, đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối, kết hợp với sức bền, kỹ năng và trên hết là sức mạnh”.

Từ mê Lý Tiểu Long tới yêu thích võ thuật

Matthew Ahmet, võ sư người Anh còn được biết đến với tên Trung Quốc Bạch Long, đã có hơn 20 năm gắn bó với võ thuật Thiếu Lâm. Niềm đam mê võ thuật của Matthew Ahmet đến từ Lý Tiểu Long.

“Tôi luôn yêu thích võ thuật. Khi còn nhỏ, tôi bị ảnh hưởng bởi các bộ phim của Lý Tiểu Long và bắt đầu tập luyện từ năm 6 tuổi với karate, Vịnh Xuân quyền và nhiều môn khác. Đến năm 11 tuổi, tôi được xem màn trình diễn của các nhà sư Thiếu Lâm lần đầu tiên tại Anh trong chương trình The Wheel of Life.

Xem võ thuật trên TV là một chuyện, nhưng chứng kiến họ thực hiện những động tác đáng kinh ngạc – như trồng chuối bằng một ngón tay – thực sự khiến tôi sửng sốt. Từ đó, tôi đã ấp ủ giấc mơ đến Trung Quốc để theo đuổi võ thuật cả đời”, Matthew Ahmet chia sẻ.

Matthew Ahmet đã tới Trung Quốc học võ Thiếu Lâm

Năm 16 tuổi, Ahmet sang Trung Quốc để học võ ở Thiếu Lâm Tự (Đăng Phong, Hà Nam) và đối mặt với môi trường tập luyện khắc nghiệt.

“Khi đến Thiếu Lâm Tự, tôi lập tức bị cuốn vào một môi trường vô cùng khắc nghiệt. Ngay từ ngày đầu tiên, tôi phải thức dậy lúc 5 giờ sáng và tập luyện suốt 10 tiếng mỗi ngày. Mức độ kỷ luật và tập trung hoàn toàn khác biệt so với những gì tôi từng biết ở Anh”, Matthew Ahmet chia sẻ.

Sau gần 5 năm khổ luyện, Ahmet trở thành võ sư Thiếu Lâm nước ngoài đầu tiên tham gia biểu diễn trong “The Wheel of Life” – chương trình từng truyền cảm hứng cho anh.

Anh cũng thực hiện thành công động tác trồng chuối bằng một ngón tay, một kỹ thuật hiếm có mà anh từng nghĩ là không thể.

Matthew Ahmet năm 16 tuổi

“Trong 4 năm rưỡi sống ở Trung Quốc, tôi không chỉ học được kung fu tuyệt vời, mà còn trưởng thành từ một thiếu niên thành một người đàn ông. Tôi đã trải qua nhiều điều khác nhau, tiếp thu những nguyên tắc và đạo lý mà tôi vẫn áp dụng vào cuộc sống của mình cho đến tận hôm nay”, Matthew Ahmet nói.

Điều tuyệt vời hơn với Matthew Ahmet là anh đã cưới được 1 cô vợ người Trung Quốc có đam mê võ thuật như mình, Thường Xuân.

Thường Xuân là học viên của trường võ thuật Thiếu Lâm Tháp Câu nổi tiếng ở Đăng Phong (Hà Nam, Trung Quốc). Thường Xuân gặp gỡ Matthew Ahmet nhờ võ thuật, khi cô quay trở lại Đăng Phong gặp các sư huynh đệ.

Matthew Ahmet hiện giờ là võ sư Thiếu Lâm

Hai vợ chồng chung đam mê

“Hôm đó, tôi đưa một người bạn về thăm lại các huynh đệ trong võ đường cũ và tình cờ gặp Bạch Long (Matthew Ahmet). Vì có nền tảng tiếng Anh, tôi muốn trò chuyện với anh để luyện tập ngoại ngữ. Không ngờ rằng, từ những cuộc trò chuyện ấy, chúng tôi dần trở nên gắn bó. Chúng tôi gọi nhau là "đầu trứng", sở thích chung là vừa ăn khoai tây chiên vừa xem chương trình The Wheel of Life”, Thường Xuân kể lại.

Em trai của Thường Xuân là Thiên Tứ cũng đam mê võ thuật. Sau này, khi hẹn hò với Thường Xuân, Matthew Ahmet nhận thấy Thiên Tứ có tiềm năng và đề nghị đưa cậu đến Đăng Phong học võ cùng mình. Mẹ của Thường Xuân đồng ý, dù bà thừa nhận đó là một quyết định “liều lĩnh”.

Năm đó, Thường Xuân và Matthew Ahmet chỉ 18 tuổi, còn Thiên Tứ mới 6 tuổi. Matthew Ahmet chăm sóc cậu như con trai, từ nấu ăn, giặt giũ đến dạy tiếng Anh. Thường Xuân học ở Trịnh Châu, cuối tuần đều đến thăm họ.

Qua những gì Matthew Ahmet làm cho em trai, Thường Xuân tin rằng anh sẽ là một người cha tuyệt vời. Đó cũng là lúc Thường Xuân biết Matthew Ahmet chính là người mà cô có thể gửi gắm cả đời.

Thường Xuân và Matthew Ahmet quen nhau nhờ võ thuật và cả hai đã lập gia đình

Khi Matthew Ahmet về Anh đã cùng với vợ mở trường dạy võ thuật Thiếu Lâm ở London là Shaolin Temple Cheshunt vào năm 2009. Thường Xuân và Matthew Ahmet còn có một cậu con trai kháu khỉnh là Tiểu Thiên.

Tiểu Thiên cũng đam mê võ thuật và được chính Matthew Ahmet huấn luyện. Năm 2023, Tiểu Thiên khi đó mới 13 tuổi đã hoàn thành 17 cú lộn ngược liên tiếp trên một bệ đỡ được nâng bởi bốn người, lập kỷ lục Guinness thế giới.

Gia đình của Matthew Ahmet thậm chí còn tham gia nhiều chương trình như America’s Got Talent, Britain’s Got Talent, Italy’s Got Talent… Màn trình diễn của cha con Matthew Ahmet đều gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Năm 2023, gia đình Matthew Ahmet quay về Thiếu Lâm Tự báo cáo với phương trượng Thích Vĩnh Tín về thành quả truyền bá văn hóa truyền thống và võ thuật Thiếu Lâm ở nước ngoài trong những năm qua. Matthew Ahmet và con trai cũng trổ tài võ nghệ cho các đồng môn chiêm ngưỡng.

Gia đình của Matthew Ahmet chụp ảnh cùng các học viên của trường Shaolin Temple Cheshunt

Thường Xuân kể lại: “Mọi người đều kinh ngạc trước trình độ hiện tại của Matthew Ahmet. Họ nói rằng dù đã nhiều năm không gặp, nhưng ở tuổi ngoài 30, anh ấy vẫn duy trì phong độ tuyệt vời. Tôi nghĩ đó là nhờ sự kiên trì tập luyện hàng giờ mỗi ngày và tinh thần không ngừng nỗ lực. Tôi luôn ngưỡng mộ chồng.

Anh ấy nặng hơn 80kg nhưng có thể chống đẩy bằng hai ngón tay hơn chục lần liên tiếp – điều không hề dễ dàng. Một người cha tự kỷ luật như vậy cũng là tấm gương tốt cho Tiểu Thiên.

Võ thuật là tình yêu cả đời của chồng tôi. Từ khi 11 tuổi đến nay, hơn 20 năm qua, dù là tập luyện hay giảng dạy, anh ấy vẫn luôn kiên trì theo đuổi nó. Tôi tin rằng anh ấy sẽ tiếp tục đi theo con đường này suốt đời, và chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng anh ấy”.