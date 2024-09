Mbappe ghi bàn, Real Madrid vất vả thắng Stuttgart

(VTC News) -

Real Madrid gặp Stuttgart trên sân nhà ở vòng 1 Champions League. Dàn sao của nhà đương kim vô địch châu Âu phải chờ tới hiệp 2 mới có thể ghi bàn và đánh bại đối thủ.

Các số liệu thống kê trong hiệp 1 của Real Madrid thậm chí không bằng đối thủ. Stuttgart kiểm soát bóng nhiều hơn (53% so với 47%), sút nhiều hơn (8 so với 7) với chỉ số bàn thắng kỳ vọng cao hơn (1,75 so với 1,02).

Thủ môn Thibaut Courtois (Real Madrid) tiếp tục thể hiện phong độ cao với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Màn trình diễn ấn tượng của ngôi sao người Bỉ giúp đội chủ nhà giữ sạch lưới trong nửa đầu trận đấu.

Real Madrid vất vả trước Stuttgart. (Ảnh: Reuters)

Bước sang hiệp 2, các tiền đạo của Real Madrid bắt đầu thể hiện sự khác biệt về đẳng cấp so với đối thủ. Kylian Mbappe mở tỷ số ngay ở pha bóng đầu tiên của hiệp 2, sau đường chuyền "dọn cỗ" từ cánh phải của Rodrygo.

Trận đấu hấp dẫn hơn với những cơ hội được 2 đội tạo ra liên tục. Stuttgart mất khoảng 20 phút để có bàn gỡ hòa. Deniz Undav đánh đầu cận thành trong tình huống phạt góc của đội bóng Đức.

Cũng nhờ phạt góc, Real Madrid vượt lên ở cuối trận. Antonio Rudiger ghi bàn bằng pha đánh đầu khi thủ môn đối phương lao ra bát bài không thành công.

Stuttgart dốc toàn lực tấn công. Tuy nhiên, điều này tạo cơ hội cho Real Madrid "kết liễu" đối thủ.

Trong pha phản công ở phút cuối cùng của trận đấu, Endrick quyết định không chuyền cho 2 đồng đội mà thực hiện cú sút ngay dù vẫn còn cách vòng cấm vài mét. Thủ môn Stuttgart chạm được bóng nhưng lại đẩy vào khung thành.

Real Madrid thắng Stuttgart với tỷ số 3-1.

Kết quả Cúp C1 mới nhất

Juventus 3-1 PSV

Young Boys 0-3 Aston Villa

AC Milan 1-3 Liverpool

Bayern Munich 9-2 Dinamo Zagreb

Real Madrid 3-1 Stuttgart

Sporting Lisbon 2-0 Lille.