MB Bank dẫn đầu thị trường về tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn sau 6 tháng đầu năm

(VTC News) -

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) vừa công bố kết quả kinh doanh ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2024.

Một trong những điểm sáng là tỷ lệ CASA đạt 38,83%, cao nhất thị trường. Nhờ đó, ngân hàng tiết kiệm được chi phí huy động vốn và tăng hiệu quả kinh doanh.

Báo cáo cũng cho thấy, tổng tài sản của MBGroup tăng gần 5% so với năm 2023, đạt 988,605 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tăng trưởng mạnh mẽ 10,3%, cao hơn mức trung bình của ngành. Lợi nhuận trước thuế của toàn tập đoàn đạt 13.428 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2023. Các chỉ số về hiệu quả và an toàn của MB đều duy trì ở mức ổn định và khả quan.

Trụ sở MBBank. (Ảnh: MBBank)

Trong 6 tháng đầu năm, MB đã thu hút thêm 1,8 triệu khách hàng mới, nâng tổng số khách hàng lên 28 triệu. Ngân hàng cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của các giao dịch trên kênh số, đạt 1,6 tỷ giao dịch, gấp 1,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Để duy trì đà tăng trưởng và củng cố vị thế dẫn đầu, MB tiếp tục tập trung vào việc hoàn thiện nền tảng công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và xây dựng một văn hóa doanh nghiệp số. Đồng thời, ngân hàng cũng đặt mục tiêu trở thành một trong ba ngân hàng hàng đầu về hiệu quả, an toàn và lợi nhuận.

Tiếp tục bám sát chiến lược giai đoạn 2022 - 2026, MB quyết tâm chinh phục 30 triệu khách hàng chào đón kỷ niệm sinh nhật nhà băng tròn 30 tuổi. Đồng thời, định vị MB thuộc Top 3 các chỉ số về hiệu quả và an toàn, các chỉ tiêu quy mô và lợi nhuận trước thuế phấn đấu cao hơn bình quân ngành.