Máy bay Sukhoi Superjet 100 của Nga: Từ niềm tự hào đến nỗi thất vọng

(VTC News) -

Ngày 12/7, một máy bay dân sự Sukhoi Superjet 100 bị rơi tại Kolomna, phía đông nam bên ngoài Moskva, Nga. Cả 3 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, bao gồm hai phi công và một kỹ sư bay. Không có hành khách nào trên máy bay.

Sukhoi Superjet 100 là máy bay chở khách đầu tiên do Nga sản xuất thời hậu Liên Xô. (Ảnh: Reuters)

Sukhoi Superjet 100 là máy bay chở khách đầu tiên do Nga sản xuất thời hậu Liên Xô, được kỳ vọng sẽ mở ra chương mới cho ngành sản xuất máy bay chở khách dân dụng của nước này.

Sukhoi Superjet 100 do Công ty Máy bay Dân dụng Sukhoi thiết kế và được Tập đoàn Máy bay Thống nhất (OAK) sản xuất. Máy bay có sải cánh 29,7m, chiều dài 29,94m, độ cao 10,28m, sức chứa từ 87 đến 98 người. Nó bay được trong môi trường từ âm 54 độ C tới 45 độ C; tốc độ bay là 830km/h với tầm bay 3.700km (bay tầm ngắn), chở được 2 phi công trong tổ lái cùng 103 hành khách trên khoang.

Sukhoi Superjet 100 sở hữu 40 hệ thống và linh kiện Nga tự chế. Động cơ PD-8 của nó được cho là có hiệu suất cao và tuân thủ các quy định về môi trường.

Từng là niềm tự hào của nước Nga, Sukhoi Superjet 100 được kỳ vọng sẽ thay thế các loại máy bay tương đương của phương Tây và vươn ra toàn cầu, nhưng cuối cùng hình ảnh nó trong mắt công chùng chỉ là những sự cố vận hành nghiêm trọng và vấn đề trong khâu sản xuất.

Từ niềm tự hào đến nỗi thất vọng

Sukhoi Superjet 100 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2008. Từ đó đến nay, đã có 5 vụ tai nạn khiến máy bay hư hại hoàn toàn, làm 92 người chết, theo BBC.

Nghiêm trọng nhất là vụ việc xảy ra tháng 5/2012. Một chiếc Sukhoi Superjet 100 đang bay trên bầu trời Indonesia thì đâm vào núi Salak, khiến toàn bộ 45 người trên máy bay thiệt mạng.

Tháng 5/2019, một chiếc Sukhoi Superjet 100 cất cánh từ Moskva hướng đến Murmansk và phải quay đầu sau đó khoảng 30 phút vì bị sét đánh. Máy bay hạ cánh khẩn cấp, bị sập bánh, trượt trên đường băng và bốc cháy. Tai nạn khiến 41 trong số 78 người trên máy bay thiệt mạng.

Sukhoi Superjet 100 bốc cháy sau khi hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Moskva hồi tháng 5/2019. (Ảnh: TWZ)

Trong suốt quá trình hoạt động, Sukhoi Superjet 100 bị phàn nàn về độ tin cậy, dẫn tới việc một số nhà khai thác giảm hoặc hủy số lượng đặt hàng.

Tháng 2/2014, Ủy ban Hàng không Liên quốc gia bày tỏ quan ngại về số sự cố cao bất thường liên quan tới Sukhoi Superjet 100.

Tháng 11/2018, Brussels Airlines thông báo những vấn đề liên tục xảy ra với 4 chiếc Sukhoi Superjet 100 khiến hãng hàng không của Bỉ từ chối gia hạn hợp đồng thuê và chọn mẫu Bombardier CRJ-900 để thay thế.

Cũng trong khoảng thời gian đó, một trong những khách hàng lớn nhất của Sukhoi, Công ty Cho thuê Vận tải Nhà nước Nga (STLC), trình hai yêu cầu bồi thường liên tiếp với tổng giá trị lên tới 7,7 triệu USD vì công ty Sukhoi không thể hoàn thành một đơn đặt hàng khoảng 30 chiếc Sukhoi Superjet 100.

Đến tháng 4/2019, hãng hàng không quốc gia Slovenia Adria Airways hủy hợp đồng thuê 15 chiếc Sukhoi Superjet 100 vì "thiếu tầm nhìn chung với nhà sản xuất về chiến lược phát triển máy bay".