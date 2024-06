Điện Kremlin: Máy bay chở ông Putin rất đáng tin cậy

(VTC News) -

"Tổng thống Nga sử dụng máy bay nội địa. Đây là phương tiện rất đáng tin cậy", người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời khi được hỏi về các vụ tai nạn hàng không gần đây.

Kể từ năm 1996, nhiệm vụ chở Tổng thống Nga được giao cho máy bay Il-96-300PU. Đây là máy bay duy nhất ông Vladimir Putin sử dụng cho các chuyến công du trong và ngoài nước.

Máy bay chở Tổng thống Nga luôn đảm bảo an toàn.

Il-96-300PU là máy bay lớn, dài 55 m, sải cánh 60 m. Nó có thể đạt tốc độ 900 km/h và có bốn động cơ phản lực (trong khi nhiều máy bay của các nhà lãnh đạo nước ngoài chỉ có hai động cơ).

Các máy bay thuộc dòng Tupolev Tu-204 và Tupolev Tu-214 cũng có động cơ tương tự - đó là hai loại máy bay thương mại phổ biến nhất của Nga, tương đương Boeing 757.

“Có một số lý do khiến Il-96 hiện được sử dụng làm máy bay của chính phủ. Trước hết, nó thực sự là chiếc máy bay rất đáng tin cậy và an toàn, điều được khẳng định qua nhiều năm khai thác. Thêm vào đó, nó là yếu tố uy tín đối với lãnh đạo nhà nước - không phải nhà lãnh đạo nào cũng có điều kiện bay trên chiếc máy bay 'của riêng mình', do chính các nhà sản xuất của nước mình làm ra", phi công xuất sắc của Liên bang Nga Vladimir Talanov giải thích.

Cựu phi công Vladimir Fedorushkin cho biết: "Ông Putin từng nói về nguyên tắc ông không bay trên máy bay nước ngoài".

Vấn đề an toàn của II-96 được đảm bảo cả từ trên không lẫn mặt đất. Trên không, phi cơ của Tổng thống Nga được hộ tống bởi các phi công dày dặn kinh nghiệm của một lực lượng yểm trợ đặc biệt. Ngoài ra, có khá nhiều nhân viên, kỹ thuật viên làm việc trên mặt đất, chịu trách nhiệm vận hành một số thiết bị phòng không, kiểm soát thời điểm cất cánh và hạ cánh.

Ở bên trong chiếc máy bay cũng khá độc đáo, đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về thông tin liên lạc và an toàn. Những thứ này đã khiến may bay này có biệt danh là "điện Kremlin bay".

Với khả năng liên lạc chuyên biệt, nó có thể truyền các thông điệp được mã hóa từ các độ cao khác nhau đến nhiều điểm trên thế giới, bằng nhiều kênh liên lạc.