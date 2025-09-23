Mất xe ở chung cư ai là người chịu trách nhiệm?

(VTC News) -

Theo Điều 554 Bộ luật dân sự 2015 quy định về hợp đồng gửi giữ tài sản như sau:

Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công.

Có thể thấy đã có sự thoả thuận giữa chủ xe và người nhận giữ xe, tức là chủ xe sẽ trả tiền để bên còn lại trông giữ xe cho mình trong thời gian mình gửi xe, bên nhận giữ xe sẽ đưa cho chủ xe chiếc thẻ để làm căn cứ chủ xe đã gửi xe tại chung cư.

Ảnh minh họa

Như vậy, có thể xem thẻ xe là minh chứng cho việc tồn tại một hợp đồng gửi giữ tài sản giữa chủ xe và đơn vị trông giữ xe.

Nếu không có thẻ xe thì không có gì để chứng minh có tồn tại thỏa thuận gửi giữ tài sản, đồng nghĩa với việc không có căn cứ để yêu cầu các bên chịu trách nhiệm.

Mất xe ở chung cư ai sẽ chịu trách nhiệm?

Theo Khoản 2 Điều 106 Luật Nhà ở 2014 giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư không bao gồm chi phí trông giữ xe, quy định này vẫn không có sự thay đổi theo Khoản 2 Điều 151 Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực từ 01/01/2025.

Giá dịch vụ gửi xe cũng được Luật Nhà ở các năm giữ nguyên thực hiện theo quy định của pháp luật về giá. Do đó, cá nhân, tổ chức thực hiện trông giữ xe và thu phí trông giữ xe không phải Ban quản lý mà thường sẽ do Ban quản lý thuê một đơn vị độc lập bên ngoài.

Đồng thời, tại Khoản 1 Điều 557 Bộ luật dân sự 2015 quy định nghĩa vụ của bên giữ tài sản là bảo quản tài sản theo đúng thỏa thuận, trả lại tài sản cho bên gửi theo đúng tình trạng như khi nhận giữ.

Như vậy, khi bị mất xe thì bên nhận giữ xe sẽ chịu trách nhiệm. Tức là bên mà Ban quản lý chung cư thuê để cung cấp dịch vụ trông giữ xe cho các cư dân.