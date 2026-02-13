Mật ong và húng quế kết hợp với nhau có tác dụng gì?

(VTC News) -

Mật ong có tác dụng gì?

Báo VnExpress dẫn nguồn trang Healthline cho biết, mật ong là chất lỏng dạng siro mà ong mật tạo ra từ mật hoa thực vật. Một thìa canh 20 g mật ong cung cấp:

Lượng calo: 61

Chất béo: 0 g

Protein: 0 g

Carbohydrate: 17 g

Chất xơ: 0 g

Riboflavin: 1% Giá trị hàng ngày (DV)

Đồng: 1% DV

Dưới đây là những lợi ích sức khỏe nổi bật của mật ong:

- Giàu chất chống oxy hóa

- Tốt cho đường huyết so với đường thông thường

- Cải thiện sức khỏe tim mạch

- Giảm ho

- Dễ dàng bổ sung vào chế độ ăn uống

Tác dụng của húng quế với sức khoẻ

Rau húng quế chứa nhiều hợp chất chống viêm và chống oxy hóa như eugenol, linalool và citronellol. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các nghiên cứu từ Trung tâm Quốc gia về Y học bổ sung và Thay thế của Hoa Kỳ (NCCIH), những hợp chất này có khả năng làm giảm viêm nhiễm trong dạ dày và ruột, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh viêm loét dạ dày và các vấn đề về đường ruột.

Bên cạnh đó, chúng còn có tác dụng giúp cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Phytotherapy Research chỉ ra rằng, rau húng quế có thể giúp giảm triệu chứng đầy hơi và khó tiêu. Các hợp chất có trong lá húng quế kích thích sự tiết enzym tiêu hóa, hỗ trợ quá trình phân giải thức ăn. Điều này giúp giảm triệu chứng khó chịu sau bữa ăn và tăng cường khả năng hấp thụ dưỡng chất.

Cùng với đó, các chất chống oxy hóa trong rau húng quế giúp bảo vệ lớp niêm mạc dạ dày khỏi tác động của các gốc tự do, góp phần giảm nguy cơ tổn thương và viêm loét.

Húng quế kết hợp với mật ong là hỗn hợp rất tốt cho sức khoẻ

Đáng chú ý, theo báo cáo của Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ (AND), rau húng quế có thể giúp giảm căng thẳng, một yếu tố quan trọng trong các vấn đề tiêu hóa. Căng thẳng có thể làm rối loạn hệ tiêu hóa và gây ra các triệu chứng như đau dạ dày, đầy hơi.

Eugenol, thành phần chính trong húng quế, được cho là có tác dụng làm dịu hệ thần kinh và giảm căng thẳng, qua đó cải thiện sức khỏe tiêu hóa.

Mật ong và húng quế kết hợp với nhau có tác dụng gì?

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn trang THS cho biết, kết hợp hỗn hợp húng quế và mật ong sẽ mang lại những tác dụng sau đối với cơ thể:

Giúp chữa trị các bệnh nhiễm trùng theo mùa: Kết hợp húng quế với mật ong là phương pháp tự nhiên hiệu quả chữa các bệnh nhiễm trùng theo mùa (cảm cúm, ho, viêm họng) nhờ sự kết hợp giữa đặc tính kháng khuẩn, kháng virus mạnh mẽ của húng quế (chứa eugenol, linalool) và khả năng làm dịu, tăng đề kháng của mật ong. Bộ đôi này giúp giảm viêm đường hô hấp, loại bỏ độc tố và tăng cường hệ miễn dịch.

Cải thiện tiêu hóa: Húng quế chứa eugenol giúp làm dịu dạ dày. Mật ong có tác dụng làm dịu niêm mạc, hỗ trợ nhu động ruột và còn chứa prebiotic giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Khi được kết hợp với nhau có tác dụng kích thích enzyme tiêu hóa, giảm đầy hơi, khó tiêu, kháng khuẩn và ngăn ngừa viêm loét.

Cung cấp năng lượng tức thì: Mật ong là hỗn hợp đường tự nhiên (fructose và glucose), cung cấp nguồn năng lượng dồi dào, hấp thụ nhanh chóng vào máu, giải tỏa cơn mệt mỏi ngay lập tức. Húng quế có mùi thơm dịu, giúp làm dịu thần kinh, giảm căng thẳng, mệt mỏi và tăng cường sự tập trung. Bên cạnh đó, hợp chất eugenol trong húng quế có khả năng giãn mạch, cải thiện tuần hoàn máu, giúp oxy và dinh dưỡng được vận chuyển nhanh hơn đến các tế bào, tạo cảm giác khỏe khoắn.

Hơn nữa, khi dùng mật ong với húng quế cũng hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn, giảm cảm giác đầy bụng, mệt mỏi sau khi ăn. Sự kết hợp này sẽ giúp cơ thể duy trì mức năng lượng cao, thúc đẩy cảm giác khỏe mạnh và không cảm thấy mệt mỏi.

Giúp giảm căng thẳng: Húng quế có tác dụng hỗ trợ duy trì hàm lượng cortisol của cơ thể ở mức bình thường, từ đó làm giảm bớt căng thẳng, hỗ trợ chống lại những hậu quả tiêu cực do căng thẳng gây ra cho não. Hơn nữa, lá húng quế giàu chất chống oxy hóa có tác dụng làm giảm căng thẳng bằng cách trung hòa các gốc tự do.

Mật ong cũng có tác dụng giảm căng thẳng hiệu quả nhờ chứa các hợp chất tự nhiên giúp thư giãn hệ thần kinh, thúc đẩy giấc ngủ và chống oxy hóa. Đường tự nhiên và vitamin trong mật ong kích thích giải phóng serotonin (hormone thư giãn), điều chỉnh chức năng thần kinh, làm dịu tâm trạng.

Kết hợp húng quế và mật ong giúp giảm căng thẳng và lo lắng vì cả hai có đặc tính làm dịu rất hiệu quả.

Mang lại làn da khỏe mạnh: Kết hợp húng quế với mật ong mang lại làn da khỏe mạnh nhờ sự kết hợp giữa đặc tính kháng khuẩn, chống viêm mạnh mẽ của cả hai thành phần giúp trị mụn, giảm sẹo và làm sạch máu. Húng quế giàu chất chống oxy hóa giúp trung hòa gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa, trong khi mật ong dưỡng ẩm, giúp da mịn màng.

Tăng cường hệ miễn dịch: Húng quế chứa nhiều vitamin (đặc biệt là vitamin C) và khoáng chất (kẽm), giúp kích hoạt chức năng miễn dịch. Hợp chất eugenol và các tinh dầu khác có khả năng kháng khuẩn, kháng virus và nấm, ngăn ngừa bệnh nhiễm trùng.

Mật ong giàu polyphenol và flavonoid, giúp bảo vệ tế bào khỏi tác động của các gốc tự do. Dược liệu này cũng có tính kháng khuẩn và kháng viêm, giúp làm dịu cổ họng và hỗ trợ hệ miễn dịch.

Khi dùng húng quế với mật ong sẽ giúp cơ thể bảo vệ tế bào, tăng cường sức đề kháng, giảm stress, và đặc biệt hiệu quả trong việc phòng ngừa các bệnh đường hô hấp, cảm cúm, nhất là trong thời tiết lạnh.