Mặt biển bị xâm lấn trái phép, Quảng Ninh ra tay 'giải cứu'

(VTC News) -

Theo ghi nhận, tại các xã Quảng Hà và Đầm Hà thuộc tỉnh Quảng Ninh, chính quyền huy động hàng trăm lượt cán bộ đồng loạt ra quân để "giải cứu" mặt biển, bãi triều.

Ông Hoàng Phi Trường, Chủ tịch UBND xã Quảng Hà cho biết, tính riêng từ ngày 21 đến 24/11, địa phương này huy động khoảng 150 người để xử lý và tháo dỡ trên 220ha ô lồng, công trình nuôi trồng thủy sản trái phép (hến hoa, ngao 2 cùi...).

Đồng thời, cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với hơn 30 trường hợp vi phạm.

Tổ công tác gồm khoảng 150 người của xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh tháo dỡ hơn 220ha bãi cọc, lưới quây trái phép.

Theo ông Trường, vẫn còn nhiều trường hợp chưa chấp hành các thông báo, chỉ đạo của địa phương về việc tự tháo dỡ các công trình nuôi trồng thủy sản trái phép, tiếp tục ương con giống, lấn chiếm mở rộng quy mô, diện tích nuôi.

Cá biệt, một số trường hợp sau khi bị xử lý vẫn tiếp tục tái phạm... làm ảnh hưởng tới môi trường biển lẫn giao thông đường thủy.

Hiện nay, UBND xã Quảng Hà yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng thủy sản trái phép mới phát sinh (sau thời điểm 19/9/2025) khẩn trương di dời, tháo dỡ cọc, lưới.

Trong những ngày tới, khi thủy triều xuống, tổ công tác sẽ tiếp tục ra quân để xử lý toàn bộ diện tích vi phạm còn lại, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11.

Trước đó, ngoài bãi triều của xã Quảng Hà mỗi khi nước rút để lộ những hàng cọc tre và lưới vây chằng chịt. Có những đoạn cửa sông, luồng lạch gần như bị chắn kín, nước phải len qua những khe nhỏ, còn sinh vật biển thì bị chặn lại ngay từ “cửa ngõ” sinh tồn.

Những “rừng cọc” cắm ngay sát hoặc trong luồng di chuyển, lại thiếu biển cảnh báo, thiếu đèn tín hiệu về đêm là mối nguy thường trực với tàu cá nhỏ, ghe, thuyền dịch vụ, nhất là trong điều kiện sương mù, mưa bão, tầm nhìn hạn chế.

Tổ công tác của xã Đầm Hà chặt bỏ cọc người dân cắm tự phát nhằm chiếm dụng bãi triều, ảnh hưởng việc đi lại của tàu thuyền.

Cùng tập trung xử lý tình trạng cắm cọc chiếm bãi triều, ông Tô Xuân Lợi, Chủ tịch UBND xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh cho biết địa phương mới đây đã có thông báo lần thứ 4 về việc tháo dỡ cọc, lưới quây trái phép ngoài khu vực biển.

Theo ông Lợi, bắt đầu từ ngày 1 cho đến 31/12, UBND xã sẽ ra quân xử lý và kiên quyết tháo dỡ để trả lại hiện trạng ban đầu cho đất, khu vực biển.

Trước đó, địa phương này rà soát toàn tuyến bãi triều, đặc biệt những vị trí được phản ánh là phát sinh vi phạm. Tại khu vực Hòn Miếu, tổ công tác phát hiện 15 ha diện tích bị quây lưới chiếm dụng trái phép, chưa được cơ quan có thẩm quyền giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản.

Khi nhận tin báo của người dân về tình trạng cọc cắm lấn ra luồng vào cảng Đầm Buôn (khu vực Hòn Chay) - nơi tàu thuyền thường xuyên qua lại, xã Đầm Hà đã huy động lực lượng kiểm tra và cho tháo dỡ ngay những vật cản gây mất an toàn trên biển.

Tình trạng mặt biển, bãi chiếm bị xâm lấn là vấn đề nhức nhối lâu nay tại Quảng Ninh.

Tình trạng người dân đua nhau đóng bè nuôi hàu, xâm lấn cả luồng hàng hải xảy ra tại khu vực biển thuộc phường Tuần Châu và Hà An của tỉnh Quảng Ninh được chính quyền địa phương vào cuộc quyết liệt để chấn chỉnh.

Ông Lê Mạnh Tuyến, Chủ tịch UBND phường Hà An cho biết địa phương vào cuộc với quyết tâm không để tình trạng nuôi trồng thủy sản tự phát, lấn chiếm hành lang an toàn đường thủy nội địa.

Theo ông Tuyến, cùng với công tác kiểm tra xử lý, địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao nhận thức, thực hiện đúng quy hoạch, gắn phát triển kinh tế biển với bảo vệ môi trường sinh thái và bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.