Mất bao nhiêu năm làm việc để mua căn hộ 60m2 tại thành phố lớn trên thế giới?

Đồ thị thông tin dưới đây thể hiện số năm cần làm việc và dành toàn bộ thu nhập của một lao động có tay nghề trung bình để đủ tiền mua một căn hộ rộng khoảng 60m2 gần trung tâm tại một số thành phố lớn trên thế giới.

Dữ liệu được lấy từ báo cáo Chỉ số Bong bóng Bất động sản Toàn cầu năm 2024 của ngân hàng UBS.

Theo đó, ở Hồng Kông, thành phố có giá nhà đắt đỏ nhất thế giới 14 năm liên tiếp, người lao động cần tới 22 năm để đủ tiền mua một căn hộ. Hiện tại, một căn hộ 60m2 gần trung tâm Hồng Kông bình quân có giá hơn 27.820 USD/m2.

Con số này cao hơn đáng kể so với tại New York, nơi một căn hộ tương tự có giá khoảng 16.300-21.700 USD/m2. Dù giá nhà thực tế ở Hồng Kông đã giảm xuống mức thấp nhất 12 năm, nhưng việc sở hữu nhà vẫn nằm ngoài khả năng của hầu hết cư dân.

Trong khi đó, Paris là nơi có giá nhà đắt nhất châu Âu, dù giá nhà thực tế hiện đã giảm hơn 20% so với mức đỉnh ghi nhận sau đại dịch COVID-19. Một lao động tay nghề trung bình cần 13 năm để mua một căn hộ 60m2 gần trung tâm Paris. Theo sau Paris là London với 12 năm.

Tại New York, giá bán bình quân của một căn hộ chung cư hoặc nhà tập thể khoảng 60m2 ở khu vực Manhattan là gần 1,2 triệu USD vào thời điểm cuối năm 2023, tăng khoảng 40% so với 10 năm trước. New York là thành phố có giá nhà đắt nhất tại Mỹ khi người lao động cần khoảng 8 năm làm việc và không chi tiêu gì mới đủ tiền mua một căn hộ gần trung tâm thành phố.