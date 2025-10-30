Masan và đối tác Thái Lan tăng cường hợp tác, lan tỏa giá trị tinh túy nước mắm

(VTC News) -

Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan vừa đón đoàn đối tác phân phối nước mắm CHIN-SU Yod Thong tại Thái Lan đến tham quan nhà thùng nước mắm của Masan tại Phú Quốc (Masan PQ) – nơi lưu giữ và phát triển nghề làm nước mắm truyền thống của Việt Nam.

Trải nghiệm nếm nước mắm cốt được chắt lọc ngay từ thùng ủ (sau thời gian ủ tiêu chuẩn là 9-12 tháng).

Chuyến tham quan là dịp để Masan và các đối tác cùng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong hành trình gìn giữ và phát triển nghề làm nước mắm - loại gia vị đặc trưng, mang đậm nét văn hóa ẩm thực của cả Việt Nam và Thái Lan.

Tại đây, Ban giám đốc Masan PQ chia sẻ về quy trình ủ chượp nghiêm ngặt suốt 9-12 tháng trong hệ thống với gần 500 thùng. Mỗi giọt nước mắm là kết tinh từ bí quyết trăm năm của ngư dân bản địa, cá cơm sau khi đánh bắt được trộn muối ngay trên thuyền theo tỷ lệ 3 cá 1 muối để đảm bảo độ tươi, sau đó đưa vào thùng ủ trong thời gian đủ dài để chắt lọc ra những giọt cốt mắm thơm ngon, đậm đà.

Ban Giám đốc Masan PQ chia sẻ về quy trình ủ chượp nghiêm ngặt suốt 9-12 tháng trong hệ thống với gần 500 thùng.

Với 18 năm phát triển, nhà máy Masan PQ mở rộng quy mô lên 22.000m², gần 500 thùng ủ chượp nước mắm, đóng chai trên dây chuyền sản xuất khép kín theo chuẩn quốc tế. Tính đến nay, Masan PQ đã ủ chượp hơn 100.000 tấn cá, sản xuất khoảng 83 triệu lít nước mắm cốt – minh chứng rõ nét cho năng lực sản xuất vượt trội và sự gắn kết lâu dài với nghề làm nước mắm.

Chuyến tham quan lần này đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác chiến lược giữa Masan và các đối tác phân phối Thái Lan, đồng thời là dịp để hai bên cùng nhìn lại hành trình gần một thập kỷ đồng hành trong việc lan tỏa hương vị nước mắm đến thế giới.

Đoàn đối tác Thái Lan trải nghiệm món ăn cùng với nước mắm CHIN-SU Yod Thong trong khuôn khổ buổi tham quan.

Đại diện Masan chia sẻ trong sự kiện: “Chúng tôi vui mừng khi được đón tiếp những người bạn Thái Lan tại Phú Quốc để cùng giao lưu và học hỏi lẫn nhau, từ đó không chỉ mở ra cơ hội cùng nhau hợp tác, mà còn phát triển và lan tỏa giá trị văn hóa ẩm thực Đông Nam Á đến bạn bè quốc tế.”

Ra mắt tại Thái Lan từ năm 2016, đến nay, CHIN-SU Yod Thong có mặt tại hầu hết tại các chuỗi siêu thị lớn như Big C, Tops, The Mall, Lotus’s cùng hàng chục nghìn cửa hàng bán lẻ truyền thống.

Masan PQ còn là một trong những nơi sản xuất nước mắm cốt cho các sản phẩm nước mắm được ưa chuộng ở thị trường nội địa như CHIN-SU, Nam Ngư.

Đại diện Nhà phân phối nước mắm CHIN-SU Yod Thong tại Thái Lan - Bà Inthira Leovngvilai chia sẻ: “Công ty Boonrawd chúng tôi đã đồng hành cùng Masan suốt gần 10 năm qua và luôn tin tưởng vào chất lượng sản phẩm.

Khi trực tiếp tham quan nhà thùng ủ chượp hôm nay, tôi càng ấn tượng hơn với nỗ lực của Masan trong việc gìn giữ giá trị và bản sắc văn hóa hàng trăm năm, tạo ra những sản phẩm đạt chuẩn quốc tế. Tôi tin rằng hương vị đặc trưng này sẽ tiếp tục chinh phục người tiêu dùng không chỉ ở châu Á và trên khắp thế giới trong tương lai gần.”

Masan Consumer là công ty thành viên của Tập đoàn Masan, chuyên sản xuất và phân phối các mặt hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) hàng đầu Việt Nam. Với danh mục thương hiệu mạnh như CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, Vinacafé, Wake-Up 247, Vĩnh Hảo… Masan Consumer phục vụ hàng chục triệu gia đình Việt mỗi ngày, đồng thời đang mở rộng ra thị trường quốc tế, hiện thực hóa tầm nhìn trở thành công ty tiêu dùng hàng đầu khu vực. Website: https://masanconsumer.com