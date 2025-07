Cập nhật chuyển nhượng 30/7: Man Utd đại hạ giá Sancho

(VTC News) -

GiveMeSport đưa tin Manchester United hạ giá Jadon Sancho còn 23 triệu USD. Cầu thủ người Anh không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Ruben Amorim và được cho phép rời đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025.

Jadon Sancho cùng Alejandro Garnacho và Antony bị gạt ra khỏi đội hình Man Utd du đấu trước mùa giải 2025-2026. Tuy nhiên, việc tìm kiếm bến đỗ mới của các ngôi sao này chưa có diễn biến tích cực.

Jadon Sancho gia nhập Man Utd mùa hè 2021 với giá gần 100 triệu USD nhưng không đáp ứng được kỳ vọng về chuyên môn. Ngoài ra, cầu thủ này mâu thuẫn với cả 2 huấn luyện viên là Erik ten Hag và Ruben Amorim. Hợp đồng của Sancho với Man Utd còn thời hạn một năm.

Sancho chưa tìm được bến đỗ mới, khiến Man Utd buộc phải hạ giá ngôi sao này.

Chelsea chấp nhận trả tiền phạt khoảng 7 triệu USD để hủy điều khoản mua đứt Jadon Sancho. Lý do là ngôi sao người Anh không chấp nhận mức lương thấp hơn con số 340.000 USD/tuần đang nhận ở Man Utd. Đây cũng là rào cản lớn nhất khiến các đội bóng khác khó đạt thỏa thuận cá nhân với Sancho.

Trong khi đó, Alejandro Garnacho nằm trong tầm ngắm của Chelsea và Atletico Madrid nhưng chưa có đề nghị chính thức nào từ 2 câu lạc bộ này. Antony từ chối 2 lời mời với mức lương rất cao từ các câu lạc bộ của Ả Rập Xê Út.

Tin chuyển nhượng mới nhất 30/7

Theo Fabrizio Romano, lý do Manchester United từ bỏ thương vụ Nicolas Jackson là giá cả. "Quỷ đỏ" cho rằng Chelsea định giá tiền đạo này quá cao. Trước đó, đội chủ sân Old Trafford loại Alexander Isak ra khỏi danh sách mục tiêu vì lý do tương tự.

Chiều 30/7, Luis Diaz chính thức gia nhập Bayern Munich và nhận áo số 14. Cầu thủ người Colombia rời Liverpool với giá 75 triệu euro.

The Athletic cho biết David Alaba và Ferland Mendy không có ý định rời Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025. Cả 2 cầu thủ đều đóng góp hạn chế cho đội chủ sân Bernabeu ở mùa giải trước do chấn thương.

Tờ The Mirror đưa tin Ollie Watkins là mục tiêu số một của Man Utd cho vị trí tiền đạo. Tuy nhiên, mức giá mà Aston Villa đòi hỏi cho thương vụ này không dưới 80 triệu USD, không thấp hơn là bao so với Benjamin Sesko (RB Leipzig) - mục tiêu khác mà Man Utd quan tâm.