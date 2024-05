Mãn nhãn chuỗi sự kiện Giải Đua Ngựa Tây Bắc tại Nghĩa Lộ, Yên Bái

(VTC News) -

Chuỗi sự kiện thành công rực rỡ với 02 ngày đua ngựa và Đêm nhạc điện tử Voice of Shanrila - Thanh Âm Tây Bắc, trở thành một trong những sự kiện được chú ý nhất của chặng du lịch Tây Bắc.

Giải đua ngựa với quy mô lớn nhất Yên Bái

Xuôi theo kết nối văn hóa Tây Bắc rực rỡ từ giải đua ngựa đầu tiên tại Yên Bái, Tập đoàn APEC tiếp tục tổ chức Giải Đua Ngựa Tây Bắc tại Shanrila Mường Lò với các sự kiện văn hóa và giải trí quy mô lớn. Các hoạt động sôi nổi, đậm đà chất riêng của miền di sản đã khiến nơi đây trở thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ cho người dân và du khách vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Không khí náo nhiệt đã quay trở lại với thung lũng Mường Lò “gạo trắng, nước trong” trong chuỗi sự kiện Giải Đua Ngựa Tây Bắc. Nổi bật trong khuôn khổ sự kiện là Giải Đua Ngựa Tây Bắc với quy mô thi đấu chuyên nghiệp, xoay quanh hàng loạt hoạt động lan tỏa màu sắc dân tộc miền cao.

Trong không khí náo nhiệt của nhịp đua nghẹt thở và những cờ, trống, khèn vang lên dồn dã, Giải Đua Ngựa Tây Bắc đã thu hút nhiều bà con cao nguyên và du khách tới cổ vũ, hoà mình vào nếp sống cao nguyên.

Giải Đua Ngựa Tây Bắc tại Shanrila Mường Lò tổ chức vào ngày 29/04 - 30/04.

Giải đua hội tụ 64 nài ngựa chuyên nghiệp từ 5 đoàn là Bắc Hà - Lào Cai, Bát Xát - Lào Cai, Hàm Yên - Tuyên Quang, Phù Yên - Sơn La và Đoàn Yên Bái liên kết, mang đến nhiều màn trình diễn tốc độ mãn nhãn, xoay quanh nét văn hoá đậm đà của các dân tộc anh em Tây Bắc.

Những nài ngựa thuần thục trên đường đua tại Shanrila Mường Lò.

Xuyên suốt 2 ngày với nhiều vòng đấu loại cho đến tứ kết, bán kết, chung kết, những “tuấn mã” dưới sự điều khiển điêu luyện của nài ngựa đã có những màn trình diễn xuất sắc, những cú bứt tốc ngoạn mục để tranh ngôi vô địch danh giá.

Sau những lượt đua kịch tính, ngựa đua số 51 do ông Nông Văn Nghinh (Tuyên Quang) cầm cương đã xuất sắc cán đích đầu tiên, giành chiếc cúp Vô địch danh giá.

Lần lượt cán đích tiếp theo là ngựa đua số 15 do ông Tráng A Giờ (Bát Xát, Lào Cai) điều khiển, ngựa đua 44 do ông Lý A Sài (Bát Xát, Lào Cai) điều khiển, và ngựa đua 31 do ông Tráng A Ma (Bát Xát, Lào Cai) điều khiển.

Trong lần tham gia này, các nài ngựa đến từ đội chủ nhà Yên Bái không nằm trong danh sách nhận giải, nhưng hy vọng giải sẽ mở ra cơ hội để truyền thông đua ngựa Yên Bái cũng như nhiều tỉnh Tây Bắc được sống dậy, điều mà hiện tại một số địa phương đang làm tốt như Bắc Hà - Lào Cai.

Những cuộc hành trình trên lưng ngựa không chỉ phản ánh khát vọng bám trụ với sự nghiệp nài ngựa, mà cũng đại diện cho văn hóa Tây Bắc rực rỡ, còn đang tìm kiếm một hướng phát triển bền vững trong dòng chảy du lịch hiện đại.

Để tinh hoa núi rừng ngàn đời có thể tỏa sáng giữa những giá trị ngày nay, Tây Bắc nói chung và Nghĩa Lộ, Yên Bái nói riêng sẽ đưa màu sắc cao nguyên miền Bắc đến gần hơn với công chúng.

Bùng nổ chất Tây Bắc với đêm nhạc EDM Voice of Shanrila - Thanh Âm Tây Bắc

Song hành cùng Giải Đua Ngựa Tây Bắc là Đêm nhạc điện tử EDM Voice Of Shanrila - Thanh Âm Tây Bắc, với những nghệ sĩ nổi bật gồm Double 2T, Sèn Hoàng Mỹ Lam, DJ Huy DX, đem đến màn trình diễn rực cháy giữa lòng di sản.

Sân khấu Đêm Nhạc EDM Voice of Shanrila - Thanh Âm Tây Bắc.

Mở màn cho đêm nhạc là ca sỹ Sèn Hoàng Mỹ Lam, Quán quân Sao Mai 2017. Chất giọng trong trẻo, đầy cảm xúc cùng cách xử lý những quãng cao khéo léo.

Một lần nữa “đốt cháy” sân khấu âm nhạc khu vực Tây Bắc, rapper Double2T - Quán quân Rap Việt mùa 3 đã khiến khán giả cao nguyên bùng nổ theo từng vần rap mang màu sắc tươi vui và nhộn nhịp.

Cuối cùng, để đẩy cao sức nóng của chương trình âm nhạc, DJ Huy DX đã đưa khán giả đến với liên hoan nhạc điện tử qua những giai điệu hiện đại.

Rapper Double2T khẳng định “chất miền núi” trên sân khấu Voice of Shanrila.

Bữa tiệc nhạc điện tử đã đem đến nhiều phần thể hiện mãn nhãn trong vẻ hòa hợp độc đáo của làn sóng âm nhạc tương lai và vẻ đẹp văn hóa Tây Bắc, khẳng định màu sắc riêng có của vùng du lịch đầy tiềm năng của Việt Nam.

Sự kiện Âm nhạc Voice of Shanrila - Thanh Âm Tây Bắc mở ra nhiều tiềm năng cho thị trường du lịch giải trí của khu vực Tây Bắc, hứa hẹn những sự kiện lớn trong tương lai tại Tây Bắc nói chung, và Shanrila Mường Lò nói riêng.

Mở ra cơ hội phát triển du lịch văn hóa, lễ hội

Giải Đua Ngựa Tây Bắc tại Shanrila Mường Lò đã thu hút sự quan tâm, chú ý của bà con trên toàn tỉnh Yên Bái và trong khu vực, tạo nên làn sóng trẩy hội giữa những cánh đồng di sản Mường Lò.

Bên cạnh đó, sự kiện còn có sự tham gia đưa tin của nhiều đơn vị truyền thông, gồm hàng loạt nhà báo, nhà văn, cũng như các cá nhân lan tỏa thông tin trên không gian mạng.

Có thể thấy, đây chính là cơ hội để Mường Lò, Nghĩa Lộ, Yên Bái đem những đặc trưng văn hóa đến gần hơn với công chúng, từng bước xây dựng những viên gạch đầu tiên cho hành trình du lịch xanh, phát triển kinh tế bền vững tại khu du lịch này.

Giải Đua Ngựa Tây Bắc tại Shanrila Mường Lò cũng khích lệ tinh thần bà con Nghĩa Lộ để đưa ngựa trở lại đường đua, và cùng tham gia tranh tài trong mùa đua vào những năm tiếp theo.

Bên cạnh Giải Đua Ngựa Tây Bắc tại Shanrila Mường Lò được tổ chức thành công rực rỡ, nhiều hoạt động giải trí, lễ hội văn hóa tiếp theo sẽ được tổ chức tại dự án Shanrila Mường Lò.

Dự án hứa hẹn là Trung tâm Du lịch, Văn hóa, Giải trí mới giữa lòng Tây Bắc, không chỉ biểu tượng cho sự phát triển và phồn vinh, góp phần đánh thức vẻ đẹp tiềm ẩn của Nghĩa Lộ, mà còn mang đến cho cư dân, cho du khách một hành trình khám phá, trải nghiệm bất tận, thăng hoa nhất.

Được thành lập từ năm 2006, trên hành trình gần hai thập kỷ qua, Tập đoàn APEC là tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam, hiện sở hữu và vận hành chuỗi khách sạn, khu nghỉ dưỡng, bất động sản cao cấp trải dài từ Bắc vào Nam, với triết lý kinh doanh “Phụng sự xã hội”, cùng sứ mệnh vinh danh văn hóa truyền thống và bản sắc Việt Nam.

Đại diện cho tầm nhìn ấy, Shanrila Mường Lò là một biểu tượng mới, một dấu ấn mới, một không gian văn hóa lễ hội mới mang đậm hơi thở dân tộc, mà vẫn đầy phá cách với kiến trúc và giá trị độc nhất vô nhị

Tập đoàn APEC đã và đang phát triển không ngừng đi lên, đa dạng và bền vững trên hàng loạt lĩnh vực với sự hiện hữu của loạt dự án bất động sản, khách sạn trên toàn quốc của chuỗi khách sạn như Khách sạn Mandala Chăm Bay Mũi Né - Tổ hợp nghỉ dưỡng và giải trí sôi động hàng đầu Đông Nam Á, Khách sạn Mandala Retreats Kim Bôi - Tổ hợp nghỉ dưỡng suối khoáng nóng cao cấp tiên phong tại Hòa Bình, Khách sạn Mandala Hotel & Spa Bắc Ninh - Top 10 khách sạn tốt nhất tại Bắc Ninh 2023...