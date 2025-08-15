Mãn nhãn 3D mapping khổng lồ kết hợp pháo hoa rực sáng lung linh ở Hà Nội

Tối 15/8, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Hà Nội) trở thành tâm điểm khi hàng nghìn người dân và du khách đổ về thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội – Từ mùa thu lịch sử năm 1945”.
Chương trình do Thành ủy - HĐND – UBND- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội chỉ đạo nội dung, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức thực hiện. Đây là sự kiện quan trọng của TP Hà Nội, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9, chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của năm 2025.
Điểm nhấn gây ấn tượng mạnh mẽ là 3 màn trình chiếu 3D mapping khổng lồ trên mặt tiền Nhà hát Lớn Hà Nội, kết hợp pháo hoa nghệ thuật, tạo nên một không gian thị giác lộng lẫy và giàu cảm xúc.
Ba màn 3D mapping được dàn dựng công phu, sử dụng công nghệ trình chiếu hiện đại, tái hiện hành trình lịch sử Thủ đô từ mùa thu Cách mạng năm 1945, qua chặng đường kháng chiến, xây dựng và phát triển, đến hình ảnh Hà Nội hiện đại và tương lai.
Mỗi hiệu ứng ánh sáng đều được tính toán kỹ lưỡng để đồng điệu với âm nhạc và phần trình diễn trên sân khấu, khiến khán giả như đang du hành qua từng lớp thời gian.
“Tôi đã xem nhiều màn pháo hoa ở Hà Nội nhưng đây là lần đầu tiên thấy sự kết hợp giữa pháo hoa và 3D mapping hoành tráng như thế này. Cảm giác như Nhà hát Lớn đang sống dậy, kể lại câu chuyện lịch sử của chính mình. Đứng giữa quảng trường tối nay, tôi thấy tự hào vô cùng về Thủ đô yêu dấu”, chị Đặng Gia Minh, ở phường Hà Đông, Hà Nội chia sẻ.
Không chỉ người dân Thủ đô, nhiều du khách cũng bị cuốn hút bởi trải nghiệm đặc biệt này. Anh Lê Văn Quang, du khách từ Đà Nẵng cho biết: “Tôi ra Hà Nội du lịch đúng dịp có chương trình này, thật sự là may mắn. Hiệu ứng ánh sáng quá đẹp, pháo hoa bắn ngay trong trung tâm lại an toàn và được tổ chức rất chuyên nghiệp. Đây sẽ là kỷ niệm tôi nhớ mãi”.
Không khí tại quảng trường tối 15/8 càng trở nên náo nhiệt khi hàng nghìn người cùng giơ điện thoại ghi lại khoảnh khắc ánh sáng hòa cùng âm nhạc và pháo hoa.
Bên cạnh màn trình diễn 3D mapping kết hợp pháo hoa nghệ thuật, chương trình còn có sự tham gia của gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên từ nhiều nhà hát và lực lượng nghệ thuật của thành phố cùng các đơn vị nghệ thuật Trung ương trên địa bàn Hà Nội.
Trong đó, có những gương mặt nghệ sĩ được yêu mến như NSND Hoàng Anh Tú, NSND Tấn Minh, nghệ sĩ Xuân Hinh, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Trần Lin, ca sĩ Hoàng Hải, Văn Mai Hương, Lâm Bảo Ngọc, Đông Hùng, Khánh Linh, Trọng Hùng, nhóm Oplus… cùng nhiều nghệ sĩ múa, biên đạo, chuyên gia ánh sáng, âm thanh, mỹ thuật sân khấu.
Với sự hòa quyện của âm nhạc, ánh sáng, nghệ thuật sân khấu và công nghệ hiện đại, “Hà Nội – Từ mùa thu lịch sử 1945” không chỉ mang đến trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc, mà còn khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương và sự tri ân sâu sắc tới các thế hệ cha anh trong lòng thế hệ trẻ hôm nay.
