Mãn nhãn 3D mapping khổng lồ kết hợp pháo hoa rực sáng lung linh ở Hà Nội

“Tôi đã xem nhiều màn pháo hoa ở Hà Nội nhưng đây là lần đầu tiên thấy sự kết hợp giữa pháo hoa và 3D mapping hoành tráng như thế này. Cảm giác như Nhà hát Lớn đang sống dậy, kể lại câu chuyện lịch sử của chính mình. Đứng giữa quảng trường tối nay, tôi thấy tự hào vô cùng về Thủ đô yêu dấu”, chị Đặng Gia Minh, ở phường Hà Đông, Hà Nội chia sẻ.