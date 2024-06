Màn hợp tác tuyệt mỹ giữa Chef Sam Aisbett và Chef Peter Gilmore

(VTC News) -

Sắp tới, Akuna mang đến sự kiện đáng mong chờ tiếp theo của Mates’ Mash-up.

Trở lại lần này là màn hợp tác không thể nào thú vị hơn giữa Chef Sam Aisbett cùng người bạn đồng thời là cố vấn ẩm thực của anh từ những ngày đầu tiên - Chef Peter Gilmore, Bếp trưởng Điều hành của hai nhà hàng danh giá của Sydney, Úc - Bennelong và Quay.

Mates' Mash-Up cùng đầu bếp Peter Gilmore sẽ trình làng bữa tiệc tasting menu với 6 món ăn độc đáo, diễn ra trong chỉ một buổi tối duy nhất vào ngày 20/7.

Những lần hợp tác trước đây của Mates’ Mash-up đã ghi dấu trong lòng thực khách bằng những màn hợp tác ấn tượng, mang đến đỉnh cao ẩm thực giữa Chef Sam Aisbett và các đầu bếp vô cùng tài năng khắp thế giới, như Bếp trưởng Rishi Naleeendra của nhà hàng Cloudstreet và Bếp trưởng Sun Kim of Meta đến từ Singapore.

Ra mắt từ tháng 7/2023, Nhà hàng Akuna là hình ảnh phản chiếu cho hành trình của đầu bếp Sam Aisbett, nhấn mạnh tình yêu của anh dành cho con người và nguyên liệu ẩm thực Việt Nam. Theo đuổi triết lý ẩm thực “Không giới hạn", Sam phát huy cá tính thích phá vỡ mọi quy tắc của mình để chủ động không đi theo bất kỳ phong cách hay vùng miền ẩm thực nào.

Lấy cảm hứng từ những khả năng sáng tạo vô biên mà anh tìm thấy dọc khắp Việt Nam, với những nguyên liệu bản địa, các gia vị và thảo mộc địa phương, cùng những sắc thái ẩm thực khác nhau mà anh đã khám phá ra tại nơi mà anh gọi là quê hương thứ hai này. Rất nhiều trong số các thành phần nguyên liệu đó chưa từng xuất hiện trong nhà hàng cao cấp nào trước đây.

Chỉ trong sáu tháng kề từ khi ra mắt, nhà hàng AKUNA đã được LaListe, danh sách uy tín về những nhà hàng tốt nhất thế giới, trao giải thưởng Nhà hàng mới xuất sắc nhất của năm.

AKUNA cũng được nằm trong Danh sách 25 Nhà hàng tốt nhất năm 2023 của Robb Report Gourmet Collection, củng cố vị trí nhà hàng mới đáng chú ý của ẩm thực trong nước và quốc tế.

Mate’s Mash-Up cùng Sam Aisbett và Peter Gilmore

Mates' Mash-Up mang đến những màn hợp tác vô song đầy ấn tượng giữa Sam và những người bạn, đồng thời là những cố vấn quan trọng trên hành trình ẩm thực của anh ở khắp nơi trên thế giới. Cùng nhau, họ tạo nên những cơn lốc ẩm thực tuyệt mỹ (và cả những tràng cười sảng khoái) cho căn bếp của Akuna.

“Peter là bạn thân và cũng là cố vấn lâu năm của tôi. Tôi luôn được truyền cảm hứng bởi sự kết hợp không tưởng về hương vị và kết cấu trong các món ăn của anh. Giờ đây, sau rất nhiều năm, chúng tôi lại được đứng cùng nhau trong căn bếp và đây sẽ là màn kết hợp cực kỳ tuyệt vời.

Peter là người tiên phong phát triển ẩm thực cao cấp ở Úc. Tôi rất hào hứng khi được làm việc cùng anh”, Chef Sam Aisbett chia sẻ.

Nhà hàng Quay tại Sydney - biểu tượng của ẩm thực Úc cao cấp do Chef Peter Gilmore đứng đầu - là nơi gắn bó mật thiết với Chef Sam trong suốt thời gian dài. Anh đã làm việc chăm chỉ ở đây, chinh phục được vị trí Head Chef đầu tiên của nhà hàng và chứng kiến những cột mốc quan trọng của Quay trong quá trình xây dựng vị thế vững chắc của nó như ngày nay.

Dưới thời Chef Sam làm việc, Quay đã giành được nhiều giải thưởng ẩm thực quan trọng, điển hình như Three Hats của The Sydney Morning Herald Good Food Guide hay nằm trong Danh sách 50 Nhà hàng Tốt nhất Thế giới.

Ngược lại, quá trình cống hiến cho Quay giúp Chef Sam hiểu hơn về văn hóa ẩm thực nước Úc, đồng thời hiểu được giá trị của việc trân trọng nguồn nguyên liệu tự nhiên. Sau thời gian theo đuổi những con đường riêng, vào ngày 20/7 tới, Chef Sam sẽ gặp lại người dẫn dắt của mình.

Đây cũng là lần đầu tiên Sam và Peter nấu ăn cùng nhau ở Việt Nam.

“Tôi rất vinh dự khi được tham gia cùng Sam trong bếp của cậu ấy. Sam là bạn của tôi và cũng là một đầu bếp tài năng hiếm thấy. Tôi rất mong được xem những gì cậu sẽ thể hiện tại Akuna", Peter Gilmore chia sẻ về Mash-Up, nơi anh sẽ góp mặt với vai trò khách mời của Sam.

Mates' Mash-Up 20/07/2024 (chỉ bữa tối)

●Chef Sam Aisbett (Bếp trưởng điều hành nhà hàng Akuna) và Chef Peter Gilmore (Bếp trưởng điều hành Nhà hàng Quay và Bennelong)

● Tasting menu 6 món với giá 7.800.000++ VND/pax

● Kết hợp rượu với giá 2.600.000++ VND/pax

Sam Aisbett, Bếp trưởng điều hành nhà hàng Akuna (TP.HCM)

Sinh ra và lớn lên tại thành phố Melbourne, Úc, Sam Aisbett từng làm việc cùng các đầu bếp nổi tiếng như Peter Gilmore và Tetsuya Wakuda trước khi thành lập nhà hàng riêng Whitegrass tại Singapore vào năm 2016.

Tại đây, anh đã dẫn dắt đội ngũ chinh phục ngôi sao Michelin trong hai năm liên tiếp đồng thời nhanh chóng đưa tên tuổi của Whitegrass vào Danh sách 50 Nhà hàng Tốt nhất Châu Á.

Năm 2018, khi nhà hàng đang ở thời kỳ đỉnh cao của nó, Sam quyết định rời khỏi Whitegrass và đến Việt Nam.

Tại đây, anh vô tình phát hiện tình yêu dành cho “những sự hỗn loạn xinh đẹp” của đất nước này, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngọn lửa dành cho nấu ăn được bật lên trở lại, dẫn đến sự ra đời của Nhà hàng Akuna tọa lạc bên trong khách sạn 5 sao Le Méridien Saigon.

Phong cách “nấu ăn nguyên bản" và cá tính thích phá vỡ mọi nguyên tắc đưa các món ăn của Chef Sam vượt ra khỏi mọi biên giới của phong cách hay vùng miền ẩm thực nào.

Tại Akuna, anh chỉ phục vụ những món ăn mang “phong cách của Sam", một sự kết hợp hoàn mỹ giữa những nguồn cảm hứng bất tận cùng kinh nghiệm của một đầu bếp, chủ nhà hàng, một kẻ lữ hành và người đam mê khám phá nguyên liệu cơ bản.

Peter Gilmore, Bếp trưởng điều hành nhà hàng Quay và Bennelong (Sydney, Úc)

Peter sinh ra và lớn lên tại Sydney, là một trong những đầu bếp từng nhận được nhiều giải thưởng nhất tại Úc. Tính đến năm 2001, Peter đã có khoảng 22 năm dẫn dắt Quay, nhà hàng nổi tiếng từng chinh phục nhiều danh hiệu quan trọng như Three Chefs Hats và Nhà hàng của năm do The Sydney Morning Herald Good Food Guide bình chọn.

Trong suốt 5 năm, Quay giữ vững vị trí trong Danh sách 50 Nhà hàng Tốt nhất Thế giới và danh hiệu Nhà hàng Tốt nhất của Úc trong suốt 3 năm.

Tháng Bảy năm 2015, Chef Peter góp mặt vào quá trình hồi sinh biểu tượng huyền thoại - Nhà hàng Bennelong tọa lạc bên dưới Nhà hát Opera Sydney - nơi được tạp chí New York Times mệnh danh là “Chén Thánh của các nhà hàng tại Úc".

Nhà hàng nhanh chóng được bình chọn là Nhà hàng mới tốt nhất ở cả ba giải thưởng lớn về nhà hàng của Úc ngay sau khi khai trương.

Về nhà hàng Akuna Bắt đầu mở cửa đón khách từ tháng Bảy năm 2023, với tầm nhìn ôm trọn sông Sài Gòn thơ mộng từ tầng 9 của khách sạn Le Méridien Saigon, nhà hàng Akuna đánh dấu sự trở lại của Sam Aisbett trong vai trò Bếp trưởng Điều hành sau vài năm ẩn mình không ngừng khám phá và học hỏi. Tại đây, cùng với người quản lý tài ba Desiderio Bevilaqua, Sam đưa thực khách vào cuộc hành trình xuyên biên giới với triết lý sáng tạo “Không giới hạn”, hứa hẹn về một trải nghiệm đa giác quan, giao thoa giữa nghệ thuật và ẩm thực. Với nguồn cảm hứng từ con người và nguyên liệu Việt Nam, Sam sử dụng không ít các loại thảo mộc và gia vị quý hiếm, đậm tính địa phương cho các món ăn. Ngoài ra, trải nghiệm tại Akuna còn được điểm tô bởi các dòng rượu vang mang tính biểu tượng, cùng các loại cocktail mang đậm phong cách cổ điển. Thực khách hoàn toàn có thể kỳ vọng về một cuộc “dạo chơi” kỳ thú trong thế giới của hương vị, với thực đơn tasting 6 món có mức giá 3,900,000++ VNĐ / US$165++. Về khách sạn Le Méridien Saigon Tọa lạc tại Quận 1 - trung tâm sầm uất của thành phố Hồ Chí Minh, khách sạn Le Méridien Saigon được biết đến như một mô hình không gian và dịch vụ độc đáo. Tại đây, khách hàng được trải nghiệm đa dạng loại hình ẩm thực - đồ uống từ nhà hàng, quán bar cho đến club. Là dự án mới nhất trong năm vừa qua, nhà hàng fine dining Akuna hứa hẹn sẽ là điểm đến thú vị với nhiều bất ngờ đối với các du khách sành điệu. Thông tin về Akuna Restaurant Địa chỉ: Le Méridien Saigon, Lầu 9, 3C Đ. Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM. Đặt bàn: +8491 173 58 00 Website: http://akunarestaurant.com/ Facebook: https://www.facebook.com/akunarestaurant Giờ mở cửa: Thứ Ba - Thứ Bảy, từ 18:00 - 22:00, Last seating vào lúc 20:45, last order vào lúc 21:00 Sức chứa: 50 chỗ ngồi Phương thức thanh toán: Chấp nhận tất cả loại thẻ tín dụng chính.