Malaysia bắt hơn 300 nghi phạm vụ 'mái ấm ác mộng', lại có hố tử thần ở Hàn Quốc

(VTC News) -

Tin quốc tế ngày 22/9 bao gồm thông tin thảm họa thiên tai, xung đột vũ trang đến những vấn đề xã hội nghiêm trọng.

Thảm họa sập hầm mỏ tại Iran

Ngày 22/9, đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin vụ nổ kinh hoàng tại mỏ than ở Tabas, cách thủ đô Tehran 540 km về phía Đông Nam. Vụ nổ xảy ra vào tối 21/9, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, 17 người khác bị thương do rò rỉ khí methane.

Lực lượng ứng phó khẩn cấp tới hiện trường ngay sau tai nạn. Tại thời điểm xảy ra vụ nổ, có khoảng 70 công nhân đang làm việc dưới hầm mỏ. Hiện vẫn còn khoảng 30 công nhân bị mắc kẹt.

Mỏ than này do công ty Madanjoo vận hành và đã từng đưa ra các biện pháp an toàn nghiêm ngặt, nhưng vụ việc lần này tiếp tục cho thấy rủi ro vẫn tiềm ẩn trong ngành khai thác than tại Iran.

Malaysia bắt giữ 355 nghi phạm vụ "mái ấm ác mộng"

Hơn 400 trẻ em được giải cứu khỏi các cơ sở ngược đãi ở Malaysia.

Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia, Razarudin Husain, thông báo vào ngày 21/9 rằng lực lượng chức năng nước này bắt giữ 355 nghi phạm liên quan đến chuỗi mái ấm ngược đãi trẻ em và trục lợi từ thiện do doanh nghiệp Hồi giáo Global Ikhwan (GISB) điều hành.

Lực lượng cảnh sát đột kích 82 cơ sở, bao gồm các tổ chức từ thiện, phòng khám, doanh nghiệp, trường tôn giáo và nhà riêng liên quan đến GISB. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy 402 trẻ em trong độ tuổi từ 1-17 bị ngược đãi về thể chất và tình dục.

Chính quyền Malaysia đóng băng 96 tài khoản có liên quan tới GISB với tổng số tiền 124.000 USD và tịch thu 8 phương tiện. GISB từ lâu đã bị tố cáo với nhiều hành vi phạm pháp, nhưng vụ việc này tiếp tục làm dấy lên lo ngại về phúc lợi trẻ em và việc quản lý các tổ chức từ thiện tại Malaysia.

Israel lại không kích trường học tại Gaza

Ngày 21/9, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố thực hiện cuộc không kích nhằm vào "trung tâm chỉ huy và kiểm soát" của Hamas tại một trường học cũ ở khu vực Zeitoun, Gaza City. Tuy nhiên, cuộc tấn công khiến 22 người thiệt mạng, trong đó hầu hết là phụ nữ và trẻ em.

IDF khẳng định Hamas sử dụng trường học này để lập kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công chống lại Israel. Dù đã sử dụng đạn dẫn đường chính xác và giám sát trên không để hạn chế tổn hại cho dân thường, IDF vẫn bị chỉ trích vì làm thương vong nhiều người vô tội.

Xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát vào tháng 10/2023, khiến hàng nghìn người Palestine phải rời bỏ nhà cửa. Tình hình vẫn đặc biệt căng thẳng và phức tạp khi cả hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm luật pháp quốc tế.

"Hố tử thần" nuốt chửng hai xe tải tại Hàn Quốc

Hố tử thần xuất hiện nuốt chửng hai xe tải tại Hàn Quốc.

Buổi sáng 21/9, một đoạn đường tại thành phố Busan, Hàn Quốc, sụt lún mạnh do mưa lớn, tạo ra một "hố tử thần" dài khoảng 10m, rộng 5m và sâu 8m. Vụ việc nuốt chửng xe của Sở Cứu hỏa thành phố Busan và một xe tải, song may mắn không có thương vong.

Cơn mưa lớn với lượng mưa lên đến 200mm gây lụt trên nhiều đoạn đường và ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông. Bộ Nội vụ Hàn Quốc nâng cảnh báo mưa lớn từ "thận trọng" lên mức "báo động" và Thủ tướng Han Duck-soo yêu cầu huy động mọi nguồn lực để giảm thiểu thiệt hại.

Trong hai ngày 20-21/9, các tỉnh thành như Nam Gyeongsang, Jeolla, Gangwon và nhiều nơi khác chứng kiến những trận mưa lớn buộc hàng trăm người phải sơ tán, gây gián đoạn nghiêm trọng trong sinh hoạt và cơ sở hạ tầng.