Lý Tiểu Long không thắng được Diệp Vấn, chỉ xếp hạng 4 ở võ đường Vịnh Xuân

(VTC News) -

Lý Tiểu Long trở thành đồ đệ của Diệp Vấn vào năm 1953, thông qua sự giới thiệu của Trương Trác Khánh. Sau khi trở thành đệ tử của Diệp Vấn, Lý Tiểu Long nhanh chóng trở thành cao thủ của môn phái. Ông thậm chí từng đánh bại võ sư Thái Lý Phật trong trận đấu trên sân thượng ở tòa nhà ở phố Union. Tuy nhiên nhiều người từng đặt câu hỏi, liệu Lý Tiểu Long có thể đánh thắng sư phụ của mình, Diệp Vấn?

Lý Tiểu Long chỉ là hạng 4 ở võ đường của Diệp Vấn

Sau 6 năm học Vịnh Xuân Quyền từ Diệp Vấn, Lý Tiểu Long sang Mỹ, tiếp tục hành trình võ học của mình. Tại Mỹ, Lý Tiểu Long thu nhận đệ tử và tập luyện không ngừng nghỉ để nâng cao trình độ võ thuật. Đặc biệt, Lý Tiểu Long đã mở học viện Jun Fan Gung Fu (nghĩa đen là Kung Fu của Lý Tiểu Long) để truyền dạy võ công.

Lý Tiểu Long không thể thắng được Diệp Vấn về niêm thủ

Sau 4 năm ở xứ cờ hoa, Lý Tiểu Long trở về Hong Kong (Trung Quốc) vào năm 1963. Ngoài việc gặp lại gia đình, Lý Tiểu Long còn đến thăm sư phụ Diệp Vấn và các sư huynh đệ đồng môn. Theo cuốn sách "Bruce: A Life", Lý Tiểu Long đã so tài niêm thủ (chi sao) với các huynh đệ và sư phụ Diệp Vấn.

Thời điểm rời Hong Kong trước đó, Lý Tiểu Long tự nhận xếp hạng 6 trong võ đường của Diệp Vấn. Sau 4 năm, Lý Tiểu Long chỉ tiến lên được vị trí thứ 4.

Trong cuộc so tài ở võ đường, Lý Tiểu Long không thắng được sư phụ Diệp Vấn cũng như sư huynh Hoàng Thuần Lương và 1 đệ tử trợ giảng khác của môn phái. Nên nhớ rằng lúc này, Lý Tiểu Long đã tiến bộ rất nhiều về mặt võ thuật nhưng vẫn không thể thắng được những trụ cột trong môn phái.

Tuy nhiên theo cuốn sách “Bruce Lee: A Life”, điều này có thể hiểu được bởi những người này có thâm niên luyện võ nhiều hơn ông. Dù vậy, đó lại là động lực để Lý Tiểu Long tập luyện điên cuồng và tìm ra phương thức phá vỡ các kỹ thuật của họ.

Có điều thú vị là Lý Tiểu Long từng bịt mắt đánh niêm thủ với Taky Kimura tại giải Long Beach International Karate Championships và quật ngã được võ sĩ này. Điều này cho thấy kỹ thuật niêm thủ của Lý Tiểu Long rất cao thâm.

Video Lý Tiểu Long bịt mắt đánh niêm thủ với Taky Kimura

Cuộc so tài thứ 2 với Hoàng Thuần Lương

Hoàng Thuần Lương có mối quan hệ rất tốt với Lý Tiểu Long và thậm chí đã dạy Vịnh Xuân Quyền cho ông. Trong một lá thư viết cho Hoàng Thuần Lương vào năm 1970, Lý Tiểu Long thừa nhận rằng mặc dù về mặt danh nghĩa, Diệp Vấn là sư phụ, nhưng Hoàng Thuần Lương thực sự là người dạy ông kung fu.

Khi bộ phim võ thuật đầu tiên của Lý Tiểu Long, “Đường Sơn Đại Huynh” (The Big Boss), ra mắt năm 1971, Lý Tiểu Long đã liên hệ với Hoàng Thuần Lương để xin ý kiến đánh giá về sự tiến bộ võ thuật của mình.

Hoàng Thuần Lương đã đưa ra một số lời nhận xét mang tính xây dựng về các động tác của Lý Tiểu Long trong Đường Sơn Đại Huynh, điều này sau đó dẫn đến một lời thách đấu.

Sau khi hoàn thành bộ phim “Mãnh Long Quá Giang” (Way of the Dragon), Lý Tiểu Long mời sư huynh đến nhà để bàn về bộ phim tiếp theo, “Tử Vong Du Hí” (Game of Death). Chính lúc này, Lý Tiểu Long đã nhắc lại cuộc trò chuyện trước đó và thuyết phục Hoàng Thuần Lương đấu với mình.

Lý Tiểu Long đã so tài với sư huynh Hoàng Thuần Lương

Ôn Giam Lương, học trò của Hoàng Thuần Lương, là nhân chứng của trận đấu, kể rằng Lý Tiểu Long đã tung cú đấm trúng mặt Hoàng Thuần Lương, trong khi Hoàng Thuần Lương chạm tay vào cổ họng Lý. Điều này gây ra một chút tranh cãi, vì Lý cho rằng mình đã thắng do ra đòn trước, còn Hoàng Thuần Lương lại khẳng định rằng cú đánh vào cổ họng nguy hiểm hơn.

Trận đấu tiếp tục trong một khoảng thời gian nữa, và khi kết thúc, cả hai vẫn tranh luận về việc ai là người chiến thắng và không ai chịu thừa nhận đối phương giỏi hơn.Về sau, những phát biểu từ Ôn Giam Lương đã hé lộ thêm về trận đấu.

Ông cho rằng người chiến thắng thực sự là Lý Tiểu Long, bởi nếu Lý ra đòn đá với toàn bộ sức mạnh, Hoàng Thuần Lương có thể đã gục ngã vì lực chân của Lý vô cùng mạnh mẽ.

Ôn Giam Lương cũng tiết lộ rằng sau trận đấu, ông đã phải dùng thuốc xoa bóp thảo dược Trung Quốc để chữa các vết bầm trên tay sư phụ – điều mà Hoàng Thuần Lương đã giấu Lý. Vì vậy, giống như kết thúc của một bộ phim võ thuật kinh điển, trận đấu giữa Lý Tiểu Long và Hoàng Thuần Lương có vẻ đã kết thúc với việc người học trò cuối cùng đã vượt qua sư phụ.