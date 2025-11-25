Bão lụt '300 năm có một': Phố biến thành sông, dân Thái Lan đu dây điện tránh lũ

(VTC News) -

Em bé nằm trên ngực người phụ nữ mặc áo phao khi cô được đưa ra khỏi tòa nhà bị ngập lụt ở Hat Yai, Thái Lan. (Nguồn: RT)

Hải quân Thái Lan đang chuẩn bị triển khai tàu sân bay tới vùng lũ miền Nam trong bối cảnh công tác ứng phó của chính phủ đối với thảm họa đã ảnh hưởng tới khoảng 2 triệu người và khiến toàn bộ thành phố Hat Yai chìm trong nước.

Nhiều tuần qua, mưa lớn cuối mùa gió mùa kết hợp hiện tượng La Nina gây ngập lụt và sạt lở đất trên diện rộng khắp Đông Nam Á, trong đó khiến khoảng 19 người thiệt mạng tại Thái Lan.

Riêng khu vực miền Nam Thái Lan hứng chịu năm ngày mưa không ngớt, tỉnh Songkhla được đặt trong tình trạng thảm họa, còn thủ phủ Hat Yai – thành phố khoảng 200.000 dân và là điểm du lịch quen thuộc của du khách Malaysia – hoàn toàn ngập sâu.

Người dân ứng phó với mưa lũ lịch sử ở Thái Lan. (Ảnh từ video: Reuters)

Lũ bắt đầu dâng nhanh từ hôm 21/11 sau khi Hat Yai ghi nhận 330 mm mưa trong một ngày – mức cao nhất trong lịch sử. Các đợt mưa lớn vẫn tiếp diễn, khiến nước lũ dâng tới tầng hai, tầng ba của nhiều tòa nhà, nhấn chìm chùa chiền và buộc người dân phải trú ẩn trên mái nhà dưới những chiếc ô giữa trời mưa.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh một số người dân bị cô lập nhiều ngày, không có nước sạch, thực phẩm hay điện. Một số người mô tả tình cảnh “như đang mắc kẹt trên một hoang đảo”, cầu cứu lực lượng cứu hộ.

Trong một video, hai người đàn ông được nhìn thấy đang cố gắng giữ thăng bằng trên đường dây điện khi nước lũ ngập lên tận mái nhà.

Hai người đàn ông cố gắng bám trụ trong nước lũ ở Thái Lan, một số khu vực khi nhận mực nước cao 3 mét. (Nguồn: RT)

Phố biến thành sông, dân mắc kẹt uống nước lã cầm cự

Sáng 25/11, thành phố Hat Yai (tỉnh Songkhla) bước vào ngày thứ tư chìm trong lũ nặng. Suốt đêm qua, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan (DDPM) cảnh báo nước tiếp tục dâng, dự báo khu vực nội đô Hat Yai sẽ đạt mực nước cao nhất từ 1,25–1,45 m vào khoảng 6 giờ sáng. Việc sơ tán người dân diễn ra chậm do mưa lớn liên tục, dòng nước chảy xiết và tình trạng mất điện diện rộng.

Nhiều khu vực trong đô thị Hat Yai đã bị lũ bao quanh hoàn toàn. Thống đốc tỉnh Songkhla, ông Rattasart Chidchoo, ban hành lệnh sơ tán khẩn cấp trên toàn thành phố. Tuy nhiên, hàng nghìn người vẫn mắc kẹt trong nhà riêng, ký túc xá và chung cư cao tầng vì nước dâng quá nhanh và mạnh.

Cứu hộ tiếp tế người dân Thái Lan mắc kẹt trong nước lũ.

Nhiều lời kêu cứu trên mạng xã hội cho thấy người dân đứng giữa nước sâu tới ngực hoặc tới cổ, không biết thoát thân bằng cách nào. Thuyền cứu hộ và mô tô nước tiếp cận khu vực ngập sâu còn rất ít. Nhiều khu chung cư mất điện, không thể nấu ăn; một số cư dân cho biết họ không được ăn gì suốt ba ngày, nước máy ngừng hoạt động và điện thoại hết pin khiến họ không nắm được lệnh sơ tán.

Thống đốc Songkhla cho biết đã nhận hỗ trợ thuyền từ Hải quân Thái Lan, nhưng mưa tiếp tục trút xuống khiến mực nước còn tăng thêm. Nhiều người không hề biết có lệnh sơ tán vì mất liên lạc. Những người có điện thoại chưa hết pin phát đi lời cầu cứu để lực lượng cứu hộ đưa thuyền vào các hẻm nhỏ và dùng loa phát thanh để thông báo trực tiếp.

(Ảnh: Reuters)

Các loại xe tải quân đội, xe nâng gầm cao của cơ quan chức năng và doanh nghiệp được huy động liên tục 24 giờ để đưa người dân từ trung tâm Hat Yai đến các trung tâm sơ tán tại Đại học Songkhla Nakarin (PSU).

Một cư dân ở khu cộng đồng Saeng Sri kể rằng nước tràn vào nhà từ rạng sáng 21/11, giữa lúc mất điện và không có thức ăn. Anh phải uống nước lã gần ba ngày để cầm cự dù đã liên hệ cứu hộ nhưng hiểu rằng lực lượng đang quá tải.

Hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy người dân khu Ban Phru phải trú trên mái nhà suốt 19 giờ khi lũ dâng hơn 2 m. Người đăng bài viết cầu cứu: “Chúng tôi có người già và người bệnh, không ai vào cứu được. Ai đó xin hãy giúp".

Các tỉnh miền nam Thái Lan ngập nặng sau mưa 5 ngày liên tiếp. (Ảnh: Reuters)

Sau khi bài viết lan rộng, đội cứu hộ Siam Thasala và đội của chính quyền địa phương đã sử dụng mô tô nước để tìm kiếm và đưa toàn bộ nạn nhân ra ngoài an toàn.

Một gia đình khác phải mang theo đồ dùng thiết yếu, dắt vợ và hai con nhỏ lội qua dòng nước chảy xiết để rời khu Khlong Toei, nơi mực nước tăng nhanh chỉ trong chưa đầy một giờ. Gia đình được xe tải sáu bánh của thành phố Hat Yai đón và tiếp tục chuyển về Senanarong.

Tuy nhiên, tình hình liên lạc ngày càng bất tiện. Sóng điện thoại chập chờn, điện bị cắt để đảm bảo an toàn, nước máy cũng ngừng hoạt động. Nhiều nhà còn người già, người bệnh đang mắc kẹt, các đường dây liên lạc khẩn cấp gần như không thể kết nối.

Nhiều người mắc kẹt khi nước ngập sâu. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng cứu trợ quá tải

Chủ tịch Quỹ Thung Sia Siang Tung, một đơn vị tham gia điều phối cứu nạn, cho biết số người bị ảnh hưởng rất lớn trong khi nhân lực và thiết bị của họ hạn chế. Nước sâu và chảy mạnh khiến việc tiếp cận cực kỳ khó khăn.

Ông nói thêm rằng ở khu vực của ông hiện chưa có cơ quan nào trực tiếp vào điều phối tại chỗ, hầu hết công tác cứu hộ là do lực lượng tư nhân tự xoay xở.

(Ảnh: Reuters)

Ngày 24/11, nghệ sĩ Ple Nakorn Silachai chia sẻ đoạn clip khi đang trên thuyền cứu hộ. Trong video, nhiều người dân đứng bên đường ngập nước kêu cứu liên tục, nhưng lực lượng cứu hộ phải rời đi vì không đủ người và phương tiện. Ple bật khóc vì phải bỏ lại những người đang tuyệt vọng.

Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul nói ông đặc biệt lo ngại về tình hình ở Hat Yai và đang yêu cầu mở thêm các trung tâm sơ tán, với sự hỗ trợ không gian từ Đại học Rajabhat Songkhla và Bệnh viện Songklanagarind. Ông nhấn mạnh mục tiêu số một là cứu người, không phải di dời tài sản.

Nhiều khu vực yêu cầu bổ sung phương tiện mạnh vì nước xiết, thuyền nhỏ không thể vận hành. Các bên đang phối hợp cấp tập huy động mô tô nước và phương tiện.