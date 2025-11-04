Lý do thực sự khiến tiếp viên hàng không luôn mỉm cười chào khách lên máy bay

(VTC News) -

Nếu hay đi máy bay, chắc hẳn bạn đã quen với hình ảnh các tiếp viên hàng không đứng ở cửa, mỉm cười chào đón hành khách bằng ánh mắt thân thiện và giọng nói nhẹ nhàng: “Xin chào quý khách”. Họ luôn mỉm cười, dù phải làm việc liên tục hàng giờ trên không, dù có thể vừa trải qua một chuyến bay dài mệt mỏi? Nụ cười ấy không chỉ là phép lịch sự mà còn liên quan đến cả an toàn hàng không.

"Liều thuốc an thần" đầu tiên cho hành khách

Trước khi cất cánh, tâm lý của hành khách thường xen lẫn sự háo hức và lo lắng. Nhiều người sợ bay, sợ độ cao, sợ tiếng động cơ, hoặc đơn giản chỉ căng thẳng vì sợ bị trễ chuyến. Trong bối cảnh đó, nụ cười của tiếp viên chính là liều thuốc trấn an tinh thần đầu tiên.

Một nghiên cứu của Đại học Oxford cho thấy, con người có xu hướng “phản chiếu cảm xúc”: Khi nhìn thấy người khác mỉm cười, cơ thể sẽ tự động tiết ra endorphin – hormone tạo cảm giác dễ chịu. Bởi vậy, chỉ cần một nụ cười thân thiện, tiếp viên đã có thể làm giảm đáng kể mức độ căng thẳng của hành khách, giúp họ cảm thấy thoải mái hơn khi bước lên máy bay.

Các hãng hàng không hiểu rõ điều này, nên coi “nụ cười đón khách” là nghi thức bắt buộc. Với nhiều hành khách, đó là dấu hiệu đầu tiên để đánh giá chất lượng dịch vụ – thậm chí còn trước cả khi họ tìm được chỗ ngồi.

(Ảnh minh hoạ: AI)

Một phần của việc kiểm tra an ninh

Đằng sau vẻ nhẹ nhàng, duyên dáng của nụ cười chào đón hành khách, tiếp viên hàng không thực ra đang thực hiện một nhiệm vụ an ninh rất nghiêm túc: Quan sát và đánh giá hành khách ngay từ giây phút họ bước lên máy bay.

Theo quy trình huấn luyện của hầu hết các hãng hàng không, tiếp viên được đào tạo kỹ năng gọi là “Passenger Assessment” – tạm dịch là “đánh giá hành khách”. Mỗi khi hành khách bước qua cửa, tiếp viên vừa mỉm cười chào hỏi, vừa lặng lẽ quan sát những chi tiết nhỏ: Dáng đi, nét mặt, ánh mắt, hành lý xách tay, cách phản ứng trước lời chào.

Họ ghi nhận những dấu hiệu bất thường như: Hành khách tránh giao tiếp ánh mắt, có vẻ căng thẳng hoặc đổ mồ hôi nhiều; mùi rượu, mùi thuốc hoặc hành vi loạng choạng, nói năng không rõ; túi hành lý bất thường, cầm chặt, nặng hơn mức cho phép, hoặc giấu giếm; phản ứng thái quá khi được chào hỏi, hoặc tỏ ra lúng túng khi hỏi vị trí ghế.

Tất cả đều có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm mà tiếp viên phải lưu ý. Những quan sát đó không được ghi chép công khai, nhưng được ghi nhớ và trao đổi nhanh chóng giữa các thành viên tổ bay trước khi máy bay đóng cửa. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, tiếp viên trưởng có thể báo ngay cho cơ trưởng hoặc nhân viên an ninh mặt đất để xử lý trước khi cất cánh.

Một cựu tiếp viên của Emirates từng chia sẻ: “Khi bạn thấy chúng tôi mỉm cười chào khách, có thể tưởng đó là một nghi thức lịch sự. Nhưng thực ra, chúng tôi đang quét qua hàng chục khuôn mặt trong vài giây để đảm bảo không có điều gì nguy hiểm lên cùng chuyến bay”.

Nụ cười giúp việc quan sát trở nên tự nhiên và hiệu quả hơn. Nếu tiếp viên chỉ đứng kiểm tra một cách nghiêm nghị, hành khách sẽ dễ cảm thấy bị soi xét, mất thiện cảm. Vì vậy, nụ cười là công cụ tuyệt vời để vừa quan sát, vừa khiến người khác không cảnh giác. Khi được chào bằng thái độ thân thiện, hành khách có xu hướng thả lỏng, biểu cảm tự nhiên hơn – và đó chính là lúc dễ nhận ra những bất thường nhỏ nhất.

Đây là kỹ năng được rèn luyện kỹ lưỡng trong các khóa đào tạo an ninh của ngành hàng không. Tiếp viên phải học cách đọc ngôn ngữ cơ thể (body language), hiểu biểu hiện của lo lắng, sợ hãi, căng thẳng hoặc che giấu. Họ được huấn luyện để ghi nhớ nhanh đặc điểm nhận dạng như giới tính, độ tuổi, loại hành lý, thậm chí là chỗ ngồi của hành khách có dấu hiệu khả nghi.

Một số hãng còn cung cấp tài liệu mô phỏng tâm lý tội phạm hoặc khủng bố, giúp tiếp viên biết cách nhận diện “red flags” – các dấu hiệu nguy cơ cao, ví dụ như: Liên tục nhìn quanh cabin, đặc biệt là khu vực buồng lái hoặc cửa thoát hiểm; không chịu ngồi yên sau khi máy bay đóng cửa; che giấu vật thể trong người hoặc trong áo khoác; tránh tiếp xúc với nhân viên bay hoặc khách khác.

Nhờ quan sát sớm và kín đáo này, nhiều vụ việc đã được ngăn chặn trước khi trở thành sự cố nghiêm trọng.

Giúp “xử lý tâm lý” hành khách khó chịu

Ngoài mục đích an ninh, nụ cười còn là vũ khí mềm giúp tiếp viên kiểm soát những tình huống căng thẳng – chẳng hạn khi hành khách cãi cọ, say rượu, hoặc quá khích. Một gương mặt nghiêm nghị dễ khiến đối phương phản ứng gay gắt hơn, trong khi một nụ cười điềm tĩnh và giọng nói nhẹ nhàng lại có tác dụng xoa dịu, giúp họ hạ nhiệt.

Có tiếp viên ví von rằng: “Nụ cười của chúng tôi là chiếc áo giáp vô hình. Nó bảo vệ sự an toàn của cả chuyến bay mà không cần lên tiếng". ”Bởi vậy, dù ai đó nổi nóng, than phiền hay đòi hỏi quá mức, phản ứng đầu tiên của họ vẫn là một nụ cười – không phải để chiều lòng, mà để giữ trật tự, duy trì cảm giác ổn định trong khoang.

Nụ cười thể hiện văn hóa và đẳng cấp của hãng bay

Trong ngành hàng không, hình ảnh thương hiệu được định hình không chỉ bởi chất lượng máy bay, mà còn bởi thái độ phục vụ của đội ngũ tiếp viên. Một hãng bay có thể được nhớ đến không phải vì ghế ngồi rộng hay bữa ăn ngon, mà vì “nhân viên luôn mỉm cười, thân thiện”.

(Ảnh: Shutterstock)

Vì vậy, các hãng hàng không trên thế giới đều có quy định cực kỳ nghiêm ngặt về nụ cười của tiếp viên.

Hãng Japan Airlines yêu cầu tiếp viên phải tập cười trước gương mỗi ngày ít nhất 15 phút. Singapore Airlines có hẳn một “trường đào tạo nụ cười” để đảm bảo mỗi động tác đều tự nhiên, không gượng ép. Nhiều hãng khác trong giáo trình huấn luyện có mục riêng về “ngôn ngữ hình thể và biểu cảm khuôn mặt”, coi đó là một phần của văn hóa phục vụ.

Không ít người nghĩ tiếp viên chỉ “chào cho có lệ”, nhưng thực tế, khoảnh khắc chào khách là một phần quan trọng trong chuỗi an ninh hàng không. Mỗi chuyến bay, họ phải đón hàng trăm người, nhưng vẫn phải ghi nhớ khuôn mặt, hành lý và thái độ của từng người. Sự tập trung ấy phải kéo dài xuyên suốt chuyến bay, vì người hành khách “bình thường lúc đầu” đôi khi lại là người gây rối ở giữa hành trình.

Nụ cười, vì thế, không chỉ là biểu tượng của sự thân thiện, mà còn là một phần của nghiệp vụ giám sát an toàn được che giấu khéo léo nhất. Nó biến việc kiểm tra nghiêm ngặt thành một hành động mềm mại, khiến mọi người cảm thấy được chào đón thay vì bị nghi ngờ.

Giúp giữ bình tĩnh trong mọi tình huống

Tiếp viên hàng không không chỉ phục vụ đồ ăn, đồ uống, mà còn là người chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho hành khách trong suốt chuyến bay. Họ được huấn luyện để ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp: Cháy, giảm áp, hành khách gây rối, hay thậm chí là sơ cứu y tế.

Trong những thời điểm ấy, nụ cười chính là tín hiệu bình tĩnh, giúp hành khách không hoảng loạn. Nếu thấy tiếp viên tỏ ra sợ hãi hay bối rối, toàn bộ cabin sẽ dễ dàng rơi vào hỗn loạn. Ngược lại, chỉ cần họ vẫn giữ nụ cười nhẹ, giọng nói bình thản, mọi người sẽ an tâm hơn, tin tưởng rằng “mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát”.

Một cựu tiếp viên kể: “Có lần máy bay rung mạnh vì nhiễu động không khí, hành khách hoảng sợ la hét. Nhưng chỉ cần tổ bay vẫn giữ nụ cười, trấn an rằng ‘mọi thứ bình thường’, bầu không khí lập tức dịu lại”.

Đằng sau nụ cười ấy là sự rèn luyện khắc nghiệt về tâm lý – khả năng điều tiết cảm xúc trong mọi hoàn cảnh, từ mệt mỏi, mất ngủ cho đến áp lực thời tiết và hành khách khó tính.

Nụ cười là “ngôn ngữ quốc tế” của ngành hàng không

Hàng không là ngành toàn cầu. Mỗi chuyến bay có thể chở hành khách đến từ hàng chục quốc gia, nói những ngôn ngữ khác nhau. Trong khi lời nói có thể bất đồng, nụ cười là ngôn ngữ chung mà ai cũng hiểu.

Một nụ cười đúng lúc có thể thay thế cả ngàn lời giải thích. Dù không cùng ngôn ngữ, hành khách vẫn hiểu rằng họ đang được chào đón, được tôn trọng. Chính vì thế, nụ cười trở thành “cầu nối văn hóa” giữa tiếp viên và hành khách toàn cầu – thứ khiến ngành hàng không được gọi là “ngành của sự lịch thiệp”.

Sau tất cả, nụ cười của tiếp viên không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là niềm tự hào nghề nghiệp. Dù làm việc trong môi trường áp lực cao, thời gian nghỉ ngơi ít, phải xa nhà thường xuyên, họ vẫn giữ được nụ cười để thể hiện tinh thần chuyên nghiệp và lòng yêu nghề.

Một tiếp viên tâm sự: “Nụ cười là phần đồng phục thứ hai của chúng tôi. Nó giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn, và khiến hành khách cảm nhận được sự ấm áp dù đang ở độ cao 10.000 mét”.