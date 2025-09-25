Hoa hậu chuyển giới Hương Giang thi Miss Universe: 'Tại sao không thể là tôi?'

(VTC News) -

Thông tin Hoa hậu Hương Giang đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2025 nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Không ít khán giả bày tỏ sự ngỡ ngàng, bởi đây là lần đầu tiên Việt Nam cử một người đẹp chuyển giới tham dự đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh.

Trước những tranh cãi của khán giả, Hương Giang có những chia sẻ thẳng thắn trên trang cá nhân. Theo đó, nàng hậu cho rằng tổ chức Miss Universe mở rộng tiêu chí cho người chuyển giới không có nghĩa rằng các quốc gia trên thế giới thiếu những phụ nữ độc thân xinh đẹp, để cần tới những người phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt hơn đại diện tham gia.

Hương Giang lên tiếng về những tranh cãi khi tham gia Miss Universe.

Với cô, đây là cánh cửa của bình đẳng và hy vọng, điều mà không có bất kỳ cuộc thi nhan sắc lớn nào trên thế giới lựa chọn để làm ngoài Miss Universe.

"Đó là sân khấu nơi không phân biệt hoàn cảnh của bạn, nơi tất cả phụ nữ là phụ nữ, nâng đỡ nhau, cùng nhau toả sáng rực rỡ trước sự chiêm ngưỡng của hàng tỷ người", nàng hậu cho biết.

Trước khi nhận lời đại diện Việt Nam đến với Miss Universe, Hương Giang suy nghĩ rất nhiều về quyết định này. Để rồi cuối cùng cô nghĩ rằng, một khi Miss Universe mở ra cơ hội, tức là họ đang chờ những cô gái phù hợp bước qua cánh cửa đặc biệt này để toả sáng trên sân khấu của họ và truyền tải những thông điệp ý nghĩa cho xã hội.

Một trong số đó chính là: Không gì là không thể hay quá muộn với bất kỳ người phụ nữ nào trên thế giới, khi họ muốn dùng sức ảnh hưởng của Miss Universe để phá vỡ những định kiến và giúp ích cho cộng đồng.

"Thay vì hỏi "tại sao lại là Hương Giang?", tôi chọn hỏi "tại sao không thể là Hương Giang?". Nếu đó có thể là Hương Giang, đồng nghĩa bất kỳ ai có xuất phát điểm như tôi cũng có thể làm được như vậy. Một người xuất phát điểm như tôi có thể một ngày đứng trên sân khấu Miss Universe, để toả sáng trước hàng tỷ người trên toàn thế giới, các bạn cũng có thể.

Đó không phải câu chuyện về giới tính, đó là câu chuyện về con người, về niềm tin. Tin rằng chúng ta chỉ cần nỗ lực, một ngày chúng ta có thể thay đổi cuộc đời của chính mình. Xuất phát điểm của bạn không quyết định giới hạn của bạn", nàng hậu viết.

Hương Giang sẽ là thí sinh chuyển giới đầu tiên của châu Á đến với Miss Universe.

Miss Universe Vietnam năm nay dự kiến tổ chức tại Thái Lan, nơi từng ghi dấu nhiều thành tích của nhan sắc Việt.

Đơn vị nắm bản quyền cho biết Hoa hậu H'Hen Niê từng làm nên lịch sử nhan sắc Việt vào năm 2018 khi lọt vào top 5 Miss Universe tại Thái Lan. Bảy năm sau, khi cuộc thi trở lại xứ sở chùa vàng, ban tổ chức quyết định lựa chọn Hương Giang theo hình thức trực tiếp lựa chọn.

Lý do được đưa ra là vì Hương Giang "hội tụ vẻ đẹp nữ tính, trí tuệ, sự tự tin, bản lĩnh và một trái tim ngoan cường không ngừng nỗ lực".

Tổ chức Miss Universe Vietnam đánh giá: "Hương Giang là minh chứng sống động cho sức mạnh của nghị lực và tài năng. Hành trình đầy cảm hứng của cô trải dài trên nhiều vai trò, từ ca sĩ, diễn viên, người mẫu, MC, giám khảo và nhà sản xuất.

Chỉ mới năm ngoái, Hương Giang còn đảm nhận vị trí nhà sản xuất của Miss Universe Vietnam 2024, khẳng định bản thân chưa bao giờ ngừng thử thách chính mình".

Sau Nguyễn Cao Kỳ Duyên, nhiều người kỳ vọng gương mặt tiếp nối sẽ là một thí sinh dày dạn kinh nghiệm, vì vậy quyết định chọn Hương Giang càng khiến dư luận bàn tán sôi nổi.