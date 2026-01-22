Lý do bất ngờ khiến lãnh đạo LĐBĐ Malaysia từ chức hàng loạt

(VTC News) -

Tờ New Straits Times đưa tin Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) dự kiến nộp đơn từ chức tập thể vào tuần tới. Động thái này được mô tả là một “cuộc rút lui chiến lược”. Mục tiêu là bảo vệ tương lai của bóng đá Malaysia và tránh nguy cơ bị tiếp quản từ bên ngoài, cụ thể là Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Theo các nguồn tin thân cận, quyết định từ chức được tính toán nhằm tránh để FIFA chỉ định một ủy ban tiếp quản toàn bộ hoạt động của FAM. Đây là quy trình được FIFA kích hoạt trong trường hợp các lãnh đạo chủ chốt của liên đoàn bóng đá thành viên bị đình chỉ hoặc chịu án phạt. Nếu kịch bản này xảy ra, liên đoàn sẽ mất quyền tự chủ trong quản lý và điều hành.

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) chưa giải quyết xong rắc rối liên quan đến vụ gian lận nhập tịch.

Bằng việc chủ động rời vị trí, ban lãnh đạo đương nhiệm muốn khởi động quá trình “làm sạch” nội bộ. Sau đó, một ủy ban tạm quyền sẽ được thành lập để giám sát việc tổ chức một đại hội bầu cử bất thường. Mục tiêu là tái thiết bộ máy lãnh đạo theo hướng minh bạch hơn.

Một nguồn tin cho biết mục đích của bước đi này là để chứng minh với FIFA và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) rằng FAM vẫn có khả năng tự điều chỉnh. Theo nguồn tin này, nếu ban chấp hành tiếp tục tại vị và án đình chỉ được áp dụng, FAM sẽ mất toàn bộ quyền kiểm soát. Việc từ chức vào thời điểm hiện tại được xem là cách “thiết lập lại” theo điều kiện của chính họ.

Quyết định nói trên được đưa ra sau cuộc họp diễn ra hai tuần trước. Tại đây, 13 thành viên ban chấp hành đã cùng nhau cân nhắc các rủi ro nếu bóng đá Malaysia bị cô lập trên trường quốc tế. Ban đầu, một nhóm nhỏ phản đối việc từ chức tập thể. Tuy nhiên, quan điểm sau đó đã thay đổi. Sự đồng thuận cuối cùng nghiêng về phương án “hy sinh tập thể” để bảo vệ giải quốc nội và đội tuyển quốc gia.

Cuộc họp báo nhằm công bố quá trình chuyển giao quyền lực dự kiến sẽ diễn ra trước ngày 28/1. Đây được xem là bước tiếp theo để chính thức hóa quyết định của ban chấp hành.

Trước đó, AFC từng đề xuất ban chấp hành FAM từ chức nhằm tránh nguy cơ bị đình chỉ. Trong trường hợp bị đình chỉ, liên đoàn sẽ tạm thời nằm dưới sự quản lý trực tiếp của FIFA và AFC.

Những rắc rối pháp lý của FAM bắt nguồn từ các án phạt nghiêm khắc của FIFA. Tháng 11 năm ngoái, Ủy ban Kháng cáo của FIFA đã bác đơn kháng cáo của FAM và bảy cầu thủ nhập tịch gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Các trường hợp này bị xác định vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật, liên quan đến hành vi làm giả và gian lận hồ sơ.

Trước đó, Ủy ban Kỷ luật của FIFA đã phạt FAM 350.000 CHF. Mỗi cầu thủ trong nhóm trên bị phạt 2.000 CHF và cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong vòng 12 tháng. FIFA cũng hủy kết quả của Malaysia ở ba trận giao hữu quốc tế năm ngoái, xử các đối thủ Cape Verde, Singapore và Palestine thắng 3-0. Ngoài ra, FAM còn bị yêu cầu nộp thêm khoản tiền phạt 10.000 CHF.

Các rắc rối có thể chưa dừng lại. AFC được cho là đang xem xét trừ điểm Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Việc này diễn ra trong bối cảnh FAM đang chờ phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao về đơn kháng cáo đối với các án phạt của FIFA.

Malaysia cũng bị xác định đã sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu trong hai trận quốc tế. Đó là chiến thắng 2-0 trước Nepal ngày 25 tháng 3 và trận thắng 4-0 trước Việt Nam ngày 10 tháng 6. Những sự việc này càng làm gia tăng áp lực lên ban lãnh đạo FAM, dẫn đến quyết định từ chức hàng loạt nói trên.