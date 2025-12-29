Dính bê bối nhập tịch, Malaysia nguy cơ vỡ kế hoạch đào tạo trẻ

(VTC News) -

Chương trình phát triển bóng đá quốc gia Malaysia (NFDP) đang chứng kiến hàng loạt thay đổi lớn sau biến cố nhập tịch cầu thủ sai quy định. Nhiều huấn luyện viên và nhân viên vừa viết nhiều tâm thư chia tay chương trình đầy xúc động trên mạng xã hội.

Hành động này làm dư luận dấy lên nghi ngờ rằng có một cuộc "thanh trừng" xuất hiện ngay khi ông Ong Kim Swee - cựu HLV trưởng đội tuyển Malaysia - nắm giữ vai trò giám đốc kỹ thuật. Giờ đây, đào tạo trẻ lại trở thành "xương sống" của bóng đá Malayia khi kế hoạch nhập tịch thất bại nặng nề, không thể tái sử dụng trong nhiều năm tới.

Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Malaysia - ông Ong Kim Swee.

"Chúng tôi mời ông Ong Kim Swee là chuẩn bị cho những thay đổi. Đây là quá trình phát triển của NFDP và sẽ không có kết quả nhanh chóng. Chúng ta cần thời gian để nó đơm hoa kết trái, nhưng chỉ số KPI đã được giao cho ông Ong Kim Swee, ông ấy hiểu rõ và chỉ số này sẽ được theo dõi hàng năm", ông Datuk Yusoff Mahadi - Quyền Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cho biết.

Theo đại diện của FAM, ông Ong có quyền được thay đổi nhân sự, miễn là kế hoạch cho thấy hiệu quả cần thiết. Cựu huấn luyện viên này có thể xây dựng hệ thống nhân sự mình mong muốn trong thời gian tới, thay vì phụ thuộc vào cảm xúc của dư luận.

Cách đây 1 tháng, Pachuca, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces và Gabriel Palmero phải nhận án phạt từ FIFA sau bê bối dùng giấy tờ giả nhập tịch Malaysia.

Theo quyết định được đưa ra, FIFA đã xử phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) số tiền 350.000 CHF (khoảng hơn 11 tỷ đồng), trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 CHF (khoảng 67 triệu đồng) và bị đình chỉ mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng. Theo quy chế về kỷ luật của FIFA, hoạt động bóng đá không chỉ là các trận đấu và sự kiện chính thức mà tính cả các buổi tập thường ngày của các câu lạc bộ chuyên nghiệp.