Lý do 'Anh trai vượt ngàn chông gai' bị tạm dừng sản xuất

Nhà sản xuất vừa thông báo sẽ không có Anh trai vượt ngàn chông gai và Chị đẹp đạp gió trong năm 2025. Đây là một thông tin đáng tiếc với người hâm mộ của 2 chương trình kể trên. Cũng là thông tin bất ngờ với thị trường giải trí bởi cả 2 chương trình, đặc biệt Anh trai vượt ngàn chông gai đang là thương hiệu "hái ra tiền" cho nhà sản xuất.

Câu hỏi được đặt ra là tại sao họ không tận dụng sức nóng của 2 chương trình để lập tức tung ra các mùa tiếp theo?.

“Mỏ vàng” từ các anh trai, chị đẹp

Theo PGS. TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Anh trai vượt ngàn chông gai dự kiến thu 340 tỷ đồng từ doanh thu quảng cáo và truyền thông.

Ngoài ra, Anh trai vượt ngàn chông gai đã tổ chức thành công 2 concert ở Hà Nội và TP.HCM. Trong đó, đêm nhạc ở TP.HCM cũng thu hút tới hơn 20.000 khán giả. Sức nóng quá lớn của chương trình này tạo tiền đề để ê-kíp sản xuất quyết định tổ chức thêm concert thứ 3 ở TP.HCM vào tháng 3 tới.

"Anh trai vượt ngàn chông gai" mang lại doanh thu lớn cho đơn vị sản xuất. (Ảnh: NSX)

Lần đầu tiên có chương trình âm nhạc bùng nổ đến vậy ở Việt Nam và hưởng lợi nhiều nhất chính là đơn vị sản xuất. Ngoài các concert, quảng cáo cùng rất nhiều nguồn thu khác từ Anh trai vượt ngàn chông gai đã đem về doanh thu khủng cho công ty đứng sau chương trình. Nó còn kéo theo sự tăng trưởng vượt bậc về giá cổ phiếu và cũng nâng tầm vị thế công ty trên thị trường.

Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2024, tập đoàn sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai đạt doanh thu 629 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận sau thuế thậm chí tăng 4,5 lần, đạt gần 56 tỷ đồng.

Cơn sốt các anh trai kéo dài suốt nhiều tháng qua và gần như “nhấn chìm” bất cứ chương trình, sự kiện giải trí nào khác.

Trước các anh trai, đơn vị sản xuất này có Chị đẹp đạp gió rẽ sóng cũng là hiện tượng của thị trường âm nhạc. Chương trình này không bùng nổ và sức ảnh hưởng lớn như Anh trai vượt ngàn chông gai nhưng cũng vực dậy tập đoàn Yeah1 từ giai đoạn sa sút, khó khăn. Và cũng như CEO Ngô Thị Vân Hạnh chia sẻ, “nếu không kinh qua Chị đẹp, chúng tôi khó mà thực hiện thành công được Anh trai”.

Bài học từ "Chị đẹp đạp gió"

Giải thích cho thông báo tạm dừng 2 chương trình, nhà sản xuất nói: "Chúng tôi muốn khán giả có một khoảng nghỉ. Vì vậy, hai show 'Anh trai vượt ngàn chông gai' và 'Chị đẹp đạp gió' sẽ không có trong năm nay".

Chị đẹp mùa 2 lên sóng cuối năm 2024, chỉ khoảng một năm kể từ mùa đầu tiên. Chương trình này có nhiều lợi thế vào thời điểm trình chiếu, đầu tiên là tiếp sóng của Anh trai vượt ngàn chông gai và “kế thừa” sức nóng sẵn có từ mùa đầu tiên. Tuy nhiên, Chị đẹp đạp gió lại không thành công như mùa đầu tiên và chưa đáp ứng được kỳ vọng của khán giả về nhiều mặt, đầu tiên là âm nhạc và tiếp đó là kỹ thuật.

Cũng chính sức nóng quá lớn của Anh trai vượt ngàn chông gai đã vô tình làm lu mờ các chị đẹp khi 2 chương trình này lên sóng trong thời điểm liền kề nhau. Lúc Chị đẹp đạp gió ra mắt, khán giả và thị trường vẫn chưa thoát ra khỏi sự bao phủ của các anh trai. Nên không chỉ Chị đẹp mà hầu hết chương trình giải trí lên sóng cùng và sau Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai “say hi” đều không còn không gian để phát triển thêm.

2 chương trình anh trai với sự tham gia của 63 nghệ sĩ nam cộng thêm Chị đẹp đạp gió mùa 2 với hơn 60 chị đẹp, chưa kể các show âm nhạc như Our Song - Bài hát của chúng ta, Rap Việt... làm thị trường liên tục chìm trong sự cạnh tranh của các game show âm nhạc và gần hết nghệ sĩ trong Vpop “nhảy” vào các cuộc đấu. Dẫn đến như đại diện chương trình chia sẻ, khán giả dễ rơi vào tình thế bội thực và nhàm chán.

"Chị đẹp đạp gió" mờ nhạt về phần âm nhạc trong những công diễn đầu tiên. (Ảnh: NSX)

Bên cạnh đó, sự đuối sức của Chị đẹp đạp gió khiến khán giả đặt câu hỏi liệu ê-kíp sản xuất có đang rơi vào trạng thái cạn kiệt ý tưởng sau thời gian dài thực hiện 3 show liên tiếp.

Vấn đề của Chị đẹp đạp gió nằm ở âm nhạc. Trước Công diễn 5, âm nhạc, khâu quan trọng nhất trong chương trình chưa thỏa mãn mong đợi khán giả. Quá nhiều ca khúc của giám đốc âm nhạc Hứa Kim Tuyền xuất hiện và cách thực hiện các bản phối cũng chưa đủ đa dạng, mới mẻ. Kết cục là khá ít tiết mục trở thành hit trên mạng xã hội, khác hẳn với tình hình của mùa đầu tiên và Anh trai vượt ngàn chông gai.

3 game show âm nhạc trong khoảng 2 năm với hàng trăm tiết mục đã diễn ra, khán giả bội thực, còn nhà sản xuất cũng bị đặt trước thách thức lớn. Họ bị yêu cầu phải sáng tạo hơn, đưa ra những tiết mục hấp dẫn, mới mẻ để tránh lặp lại những gì đã làm.

Trong bối cảnh đó, tạm gác lại các anh trai, chị đẹp, nhà sản xuất sẽ tập trung thực hiện HAHA Farm và Show It All. Trong đó, Show It All tập trung phát triển những tài năng trẻ, còn HAHA Farm có nội dung nhẹ nhàng, góp phần quảng bá nông nghiệp Việt Nam.

Việc nhà sản xuất tạm dừng 2 game show âm nhạc để chuyển hướng sang chương trình mới là quyết định mạo hiểm nhưng cũng hợp lý trong bối cảnh hiện tại, để cả ê-kíp lẫn khán giả có khoảng thời gian nghỉ ngơi, tiếp nhận những nguồn nội dung giải trí mới.