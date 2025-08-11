(VTC News) -

Sự kiện diễn ra ngày 11/8 với 3 mục tiêu chiến lược rõ ràng: Ra mắt LUVIA như một đơn vị cung cấp giải pháp chiếu sáng đồng bộ, mang đến trải nghiệm ánh sáng chuẩn quốc tế, cá nhân hóa theo từng công trình và phong cách thiết kế.

Luvia ký kết hợp tác chiến lược cùng Huayi và Diva Luce. (Ảnh: Đ.V)

Lễ ký kết hợp tác chính thức với Huayi và Diva Luce – hai thương hiệu hàng đầu thế giới - nhằm khẳng định vai trò phân phối độc quyền của LUVIA tại thị trường Việt Nam và mở rộng cánh cửa kết nối với tinh hoa ánh sáng toàn cầu. Bên cạnh đó là hoạt động tăng cường nhận diện thương hiệu, kết nối đối tác và cộng đồng kiến trúc sư thông qua networking và truyền thông đồng bộ để xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp.

Huayi, ra đời từ năm 1986, là tập đoàn hàng đầu tại Trung Quốc trong lĩnh vực chiếu sáng, mang đến hệ sinh thái sản phẩm toàn diện từ đèn trang trí đến giải pháp chiếu sáng, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp đa dạng công trình. Trong đó, Huayi International Lighting Plaza toạ lạc ở thị trấn Cổ Trấn (Guzhen), TP Trung Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc là một khu phức hợp lớn với diện tích 200.000 m2, bao gồm cả showroom, khách sạn 5 sao và trung tâm giải trí, phục vụ cho các dịch vụ bán hàng và kinh doanh cấp cao. Khu vực này được mệnh danh là "thủ phủ chiếu sáng" của Trung Quốc và thậm chí cả thế giới với hàng nghìn doanh nghiệp chiếu sáng.

Diva Luce là thương hiệu đèn cao cấp đến từ châu Âu, nổi bật với triết lý thiết kế giàu cảm xúc và tinh thần nghệ thuật đương đại, luôn tiên phong trong việc tạo nên những không gian chiếu sáng độc bản. Sản phẩm Diva Luce đa dạng các loại đèn chiếu sáng đa chức năng, kết hợp yếu tố thẩm mỹ thiết kế: chiếu sáng kiến trúc, đèn trang trí, đèn tùy chỉnh, công tắc và ổ cắm.