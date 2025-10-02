Lưu ý khi sử dụng sạc nhanh cho smartphone

(VTC News) -

Thời gian sạc đầy điện thoại phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như dung lượng pin, công suất củ sạc và việc bạn có sử dụng máy trong lúc sạc hay không. Với sạc tiêu chuẩn 5W, phần lớn điện thoại hiện nay cần khoảng 2–3 giờ để nạp đầy năng lượng. Trong khi đó, công nghệ sạc nhanh cho phép rút ngắn đáng kể thời gian, với khả năng nạp tới 50% pin chỉ trong khoảng 30 phút nếu dùng củ sạc từ 18W trở lên.

Không chỉ công nghệ sạc nhanh mới giúp tiết kiệm thời gian, mà chính thói quen và cách sử dụng của người dùng cũng quyết định hiệu quả sạc pin. Để điện thoại nạp năng lượng an toàn, nhanh chóng và bền bỉ hơn, cần lưu ý một số nguyên tắc quan trọng dưới đây:

Sử dụng phụ kiện sạc chất lượng

Người dùng nên ưu tiên củ sạc và dây cáp chính hãng hoặc được chứng nhận bởi nhà sản xuất. Việc dùng phụ kiện kém chất lượng không chỉ khiến tốc độ sạc chậm lại mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho thiết bị. Với smartphone hiện đại, củ sạc từ 18–20W trở lên sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian sạc.

Tối ưu chế độ sử dụng khi sạc

Để quá trình sạc diễn ra nhanh hơn, có thể bật chế độ máy bay hoặc tiết kiệm pin. Đồng thời, hãy tắt các ứng dụng chạy nền và đồng bộ tự động, nhằm hạn chế tiêu hao năng lượng ngoài ý muốn và tập trung dòng điện cho pin.

Bật chế độ Low Power Mode trên iPhone khi sạc giúp giảm hoạt động nền như cập nhật ứng dụng, hiệu ứng hình ảnh hay tải email, nhờ đó, nhiều dòng điện hơn được ưu tiên cho pin thay vì hệ thống. (Ảnh: Macrumors)

Chú ý môi trường khi sạc

Nhiệt độ cao là kẻ thù lớn nhất của pin. Vì vậy, khi sạc, hãy đặt điện thoại ở nơi thoáng mát, tránh bề mặt giữ nhiệt như giường hoặc sofa. Nếu sử dụng ốp lưng dày hoặc giữ nhiệt, nên tháo ra để hạn chế tình trạng quá nóng.

Hạn chế sử dụng điện thoại khi sạc

Thói quen vừa sạc vừa dùng, đặc biệt khi chơi game hay xem video, sẽ khiến thiết bị tiêu hao thêm điện, làm chậm tốc độ sạc và sinh nhiệt nhiều hơn. Nếu muốn sạc nhanh nhất, hãy tắt nguồn hoàn toàn trong khi sạc.

Tránh sạc qua laptop hoặc cổng USB ô tô

Sạc trực tiếp từ ổ cắm tường luôn là lựa chọn tốt nhất. Ngược lại, việc sạc qua laptop hoặc cổng USB ô tô thường chỉ cung cấp dòng điện rất thấp (khoảng 5W), dẫn đến tốc độ sạc chậm và kém hiệu quả.

Tránh sạc qua laptop hoặc cổng USB ô tô vì dòng điện yếu, sạc chậm. (Ảnh: Bonna Mobile)

Cập nhật phần mềm thường xuyên

Các bản cập nhật iOS và Android mới thường đi kèm tính năng quản lý pin và tối ưu sạc. Do đó, người dùng nên cập nhật phần mềm đều đặn để tận dụng những cải tiến này, giúp quá trình sạc an toàn và kéo dài tuổi thọ pin.