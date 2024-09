Lượng khách tới các khu điểm du lịch trên cả nước tăng cao dịp 2/9

(VTC News) -

Những con số tăng trưởng ấn tượng

Trên khắp cả ba miền Bắc, Trung, Nam, các điểm đến đều nhộn nhịp khách du lịch, ghi nhận những con số ấn tượng, trở thành cú hích mạnh mẽ cho ngành du lịch Việt Nam. Với các chương trình lễ hội, sự kiện đặc sắc tại nhiều điểm đến, du lịch Việt Nam khẳng định sức hấp dẫn của mình.

Từ miền núi Tây Bắc hùng vĩ đến vùng biển miền Trung xinh đẹp và các hòn đảo phía Nam quyến rũ, mỗi vùng đất đều mang đến cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam - điểm đến hàng đầu trong khu vực.

Các điểm đến miền Bắc ghi nhận con số tăng trưởng ấn tượng.

Tại điểm du lịch nổi bật vùng Tây Bắc, Lào Cai đón khoảng 196.500 lượt khách trong kỳ nghỉ lễ, trong đó thị xã Sa Pa đón khoảng 122.770 lượt, tăng 33,2% so với cùng kỳ. Riêng khu du lịch Sun World Fansipan Legend đón hàng chục ngàn lượt khách trong 4 ngày. Tổng thu từ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai đạt khoảng 606 tỷ đồng.

Quảng Ninh, với vẻ đẹp kỳ vĩ của Vịnh Hạ Long và những điểm đến vui chơi giải trí nổi tiếng thu hút 455.000 lượt khách, tăng 19% so với cùng kỳ. Lượng khách đến với tổ hợp vui chơi giải trí lớn nhất miền Bắc tại Quảng Ninh là Sun World Ha Long ước tính bằng cùng kỳ năm ngoái.

Tổng thu từ du lịch tại Quảng Ninh ước đạt 1.033 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2023, trong đó các cơ sở lưu trú đạt công suất sử dụng phòng từ 80% đến 90%, đặc biệt cao ở các khu vực như Hạ Long, Móng Cái và Cô Tô.

Cầu Vàng là điểm check-in yêu thích của các du khách tới Đà Nẵng dịp lễ 2/9 năm nay.

Tâm điểm của du lịch miền Trung, Đà Nẵng không chỉ ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ về lượng du khách mà còn tiếp tục khẳng định vị thế của mình với những điểm đến nổi bật như Sun World Ba Na Hills hay tổ hợp vui chơi giải trí mới nhất Da Nang Downtown thu hút hàng nghìn du khách mỗi ngày.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ đạt gần 308.000 lượt, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu du lịch đạt hơn 1.200 tỷ đồng, tăng 33,8% so với cùng kỳ.

Riêng KDL Sun World Ba Na Hills, lượng khách tham quan 4 ngày lễ ước tăng khoảng 16% so với cùng kỳ, trong khi điểm đến mang tính hiện tượng của mùa hè năm nay, “quận giải trí” mới của Đà Nẵng là Da Nang Downtown, với loạt show diễn đình đám, đón tỷ lệ khách tăng đặc biệt ấn tượng: 268% so với cùng kỳ.

Điểm đến hút khách hàng đầu miền Nam gọi tên Tây Ninh.

Trong khi đó, các điểm đến hút khách du lịch phía Nam phải kể đến Phú Quốc với lượng khách đạt 75.591 lượt, tăng 20,9%, trong đó khách quốc tế chiếm 15.559 lượt, tăng 173% so với cùng kỳ.

Hấp dẫn với hệ sinh thái du lịch được đầu tư quy mô và bài bản, Nam Phú Quốc với Thị trấn Hoàng hôn - Sunset Town và loạt sản phẩm du lịch chất lượng cao như: Cầu Hôn - biểu tượng mới của du lịch Việt Nam, show diễn công nghệ đa phương tiện đẳng cấp Kiss of The Sea hay tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Hòn Thơm chính là “thỏi nam châm" thu hút khách du lịch khi tới đảo Ngọc.

Tại Tây Ninh, núi Bà Đen - "Nóc nhà Nam Bộ" vẫn là điểm đến tâm linh được hàng triệu người dân miền Tây Nam bộ hướng về mỗi dịp lễ.

Với quãng đường di chuyển ngắn từ TP.HCM và nhiều trải nghiệm độc đáo, du khách đổ về núi Bà Đen để tham gia các hoạt động như dâng hương chiêm bái đảnh lễ tại hệ thống Chùa Bà, thưởng thức các màn trình diễn nghệ thuật truyền thống như múa trống Chhay dăm, nhạc ngũ âm, và tham dự lễ dâng đăng thiêng liêng trên khu vực đỉnh Núi Bà tại KDL Sun World Ba Den Mountain. Lượng khách tăng trưởng 19% so với cùng kỳ khẳng định sức hút của địa điểm này trong kỳ nghỉ lễ năm nay.

Sức hút từ lòng yêu nước và tự hào dân tộc

Chương trình lễ chào cờ trên đỉnh Núi Bà Đen mang đậm niềm tự hào dân tộc.

Không gian Khu du lịch Núi Bà Đen, Tây Ninh được trang hoàng rực rỡ với cờ hoa đỏ rực từ chân đến đỉnh núi. Điểm nhấn đặc biệt là lá cờ đỏ sao vàng khổng lồ, được ghép từ hàng ngàn ngọn hoa đăng, thể hiện mạnh mẽ tinh thần tự hào dân tộc.

Ngoài ra, các chương trình như lễ chào cờ trên đỉnh núi, lễ dâng đăng vào 2/9 và show nhạc nước với công nghệ hiện đại cũng đem đến những hoạt động khơi gợi trong du khách tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Không gian Nam đảo dịp 2/9 cũng đặc biệt lộng lẫy với cờ đỏ sao vàng cùng Quốc kỳ khổng lồ tại ga cáp treo Hòn Thơm hay đồng phục nhân viên đều mang màu sắc của lòng yêu nước. Mỗi du khách tới Phú Quốc dịp này đều được nhận nón lá sơn màu cờ Tổ quốc và cờ cầm tay để check-in, gia tăng sự kết nối và tinh thần dân tộc.

Du khách đặc biệt ấn tượng với màn kết rực màu cờ đỏ sao vàng và pháo hoa rực rỡ trên sân khấu màn nước biển lớn bậc nhất thế giới của show diễn Kiss of The Sea. Nhiều khu nghỉ dưỡng như New World Phu Quoc thể hiện tình yêu nước bằng hình ảnh trang trí với lá cờ được cho là lớn nhất đảo Ngọc ngay trên nóc tòa nhà chính của khu nghỉ.

Show diễn Kiss of The Sea với sân khấu cờ đỏ sao vàng đặc biệt trong dịp 2/9.

Fansipan cũng ghi nhận sự tham gia đông đảo của du khách trong Lễ thượng cờ và hát Quốc ca tại kỳ đài cao nhất Tổ Quốc, nơi mà mỗi người có thể cảm nhận niềm tự hào dân tộc ở đỉnh cao nhất của Đông Dương. Không gian khu du lịch Sun World Fansipan Legend cũng khiến du khách vô cùng ấn tượng, với ngợp sắc cờ hoa.

Các căn nhà nhỏ trong bản Mây được trang hoàng bởi hàng ngàn lá cờ đỏ sao vàng và phủ vàng bởi rơm rạ, lúa chín đẹp mắt, tạo nên một không gian đầy màu sắc và ý nghĩa. Điểm nhấn của khu du lịch là lá cờ Tổ quốc cao gần 4m, được làm từ 10.000 đóa hồng, thu hút đông đảo du khách đến chụp ảnh và check-in.

Rất nhiều những điểm đến năm nay, bằng cách này hay cách khác, đưa du khách trong và ngoài nước xích lại gần nhau hơn, tạo nên một kỳ nghỉ đặc biệt đáng nhớ và ý nghĩa, bằng chính những phong cách thể hiện tình cảm và niềm tự hào dân tộc như thế.