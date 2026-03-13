Lương bác sĩ thay đổi ra sao khi lương cơ sở tăng 8% từ 1/7?

(VTC News) -

Chính phủ dự kiến tạm thời điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8% từ ngày 1/7/2026. Các khoản lương hưu, trợ cấp người có công, trợ cấp bảo trợ xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội cũng sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng.

Lương cơ sở hiện nay là 2,34 triệu đồng/tháng. Nếu phương án điều chỉnh được thực hiện, lương cơ sở sẽ tăng lên khoảng 2,53 triệu đồng/tháng, tức mỗi tháng tăng thêm gần 190.000 đồng.

Việc điều chỉnh tiền lương được cân nhắc trên cơ sở khả năng ngân sách, đồng thời bảo đảm sự cân bằng và hài hòa giữa tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang với chế độ dành cho người nghỉ hưu, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, nhằm bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

Đối với ngành y tế, tiền lương của bác sĩ trong các cơ sở công lập được tính theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ áp dụng cho viên chức đơn vị sự nghiệp công lập. Vì vậy, khi lương cơ sở tăng, mức lương của bác sĩ cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Hiện chế độ tiền lương của bác sĩ được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV (quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ), được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 03/2022/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 10/6/2022.

Theo các quy định này, lương của bác sĩ được áp dụng bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Mức lương của bác sĩ được xác định theo công thức: Lương = Hệ số lương × Mức lương cơ sở

Khoản tiền này chưa bao gồm các loại phụ cấp như phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp trực, phụ cấp độc hại.

Theo quy định hiện hành, bác sĩ chuyên khoa I giữ chức danh bác sĩ chính (hạng II) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A2.1, từ 4,40 đến 6,78.

Bác sĩ chuyên khoa II giữ chức danh bác sĩ cao cấp (hạng I) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A3.1, từ 6,20 đến 8,00.

Nếu mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, mức lương của bác sĩ từ 1/7/2026 cũng sẽ tăng tương ứng theo hệ số, được tính như sau: