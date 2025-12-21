Cử tri phản ánh lương khởi điểm của bác sĩ 2,34 chưa tương xứng, Bộ Y tế nói gì?

(VTC News) -

Cử tri tỉnh Thái Nguyên vừa kiến nghị Chính phủ sớm có chính sách tiền lương, phụ cấp phù hợp hơn với cán bộ ngành y, trong bối cảnh bác sĩ phải trải qua quá trình đào tạo và rèn luyện kéo dài nhưng mức lương khởi điểm chưa tương xứng.

Theo phản ánh của cử tri, để trở thành bác sĩ và đủ điều kiện hành nghề, sinh viên ngành y phải học tập, thực hành liên tục trong ít nhất 8 năm, với yêu cầu đầu vào cao và khối lượng kiến thức đặc thù. Tuy nhiên, hiện nay bác sĩ tốt nghiệp đại học chính quy 6 năm khi mới ra trường chỉ được xếp hệ số lương 2,34, tương đương nhiều ngành khác có thời gian đào tạo ngắn hơn. Điều này khiến việc thu hút, giữ chân sinh viên và nhân lực y tế gặp khó khăn.

Từ thực tế trên, cử tri đề nghị áp dụng hệ số lương khởi điểm từ 2,67 đối với bác sĩ học 6 năm, đồng thời có chính sách đãi ngộ, phụ cấp phù hợp để động viên đội ngũ đang công tác và khuyến khích sinh viên theo học ngành y, dược.

Nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh minh hoạ: Như Loan)

Trả lời kiến nghị, Bộ Y tế cho biết Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 72 ngày 9/9/2025 về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Nghị quyết khẳng định nghề y là nghề đặc biệt, cần được đào tạo, sử dụng và đãi ngộ theo cơ chế đặc thù.

Theo đó, bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng và dược sĩ khi tuyển dụng sẽ được xếp lương từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệp, thay cho bậc 1 như trước đây. Đây được xem là bước điều chỉnh nhằm ghi nhận đặc thù đào tạo và yêu cầu chuyên môn của ngành y.

Bộ Y tế cho biết đang phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan để nghiên cứu, xây dựng các quy định về tiền lương, phụ cấp ưu đãi nghề và chính sách thu hút, giữ chân nhân lực y tế.

Trong đó, nội dung về mức lương khởi điểm, bao gồm phương án tương đương hệ số 2,67 đối với bác sĩ đào tạo 6 năm, sẽ được xem xét trong tổng thể cải cách chính sách tiền lương, trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách và lộ trình chung của Nhà nước.