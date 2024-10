Lửa thiêu rụi xưởng lắp ráp xe điện ở Lạng Sơn

(VTC News) -

Công an TP Lạng Sơn cho biết, vụ cháy xảy ra khoảng 7h ngày 4/10, thuộc khu vực thôn Quán Hồ, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn gây thiệt hại nặng nề về tài sản.

Hiện trường vụ cháy xưởng xe điện DK Bike ở xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn.

Nhận được thông tin vụ hỏa hoạn, Công an TP Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp triển khai chữa cháy. Do đám cháy lan rộng, khó kiểm soát, toàn bộ xưởng sản xuất xe đạp, xe máy điện của công ty gần như bị ngọn lửa bao trùm.

Thời điểm xảy ra vụ việc, công nhân mới chuẩn bị vào xưởng làm việc, bên trong không có người làm nên chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Đến khoảng 9h15 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Hiện các tuyến đường ra vào khu vực cháy được phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy. Lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các phương án để dập tắt hoàn toàn vụ hỏa hoạn.