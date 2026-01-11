Lửa thiêu rụi dãy nhà gần chợ Bình Trưng, TP.HCM

(VTC News) -

Khoảng 7h ngày 11/1, hỏa hoạn lớn xảy ra tại căn nhà cấp 4 nằm phía sau chợ Bình Trưng (còn gọi là chợ Giồng Ông Tố), thuộc phường Bình Trưng, TP.HCM.

Theo người dân, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội, kèm theo cột khói đen dày đặc bao trùm cả dãy nhà tạm ven kênh. Vụ cháy xảy ra vào giờ cao điểm họp chợ nên khu dân cư rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Đám cháy lớn lan ra dãy nhà dân ngay cạnh khu chợ Bình Trưng, TP.HCM.

Ngay khi phát hiện cháy, người dân xung quanh hô hoán, huy động hàng chục bình chữa cháy mini để dập lửa tại chỗ. Tuy nhiên, các căn nhà trong khu vực chủ yếu được dựng tạm bằng ván gỗ, tôn và nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Nhiều tiếng nổ lớn phát ra kèm theo cột khói bốc cao khiến người dân hoảng sợ.

Hiện trường vụ cháy nằm sát vách chợ Bình Trưng, đe dọa trực tiếp đến khu vực kinh doanh buôn bán. Lo sợ lửa bén sang các sạp hàng, nhiều tiểu thương vội vã thu gom hàng hóa, đẩy xe chở đồ ra nơi an toàn, hoạt động mua bán tại chợ bị gián đoạn trong nhiều giờ.

Nhiều xe chữa cháy được huy động đến hiện trường dập lửa.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, nhanh chóng triển khai vòi rồng phun nước dập lửa, đồng thời làm mát khu vực xung quanh nhằm ngăn cháy lan sang chợ và khu dân cư lân cận.

Đến khoảng 9h, đám cháy cơ bản được khống chế. Công an phong tỏa giao lộ Nguyễn Thị Định – Nguyễn Duy Trinh và các tuyến đường dẫn vào khu vực hỏa hoạn để đảm bảo an toàn và phục vụ công tác chữa cháy. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát hiện trường, kiểm tra nguy cơ bùng phát trở lại.

Vụ cháy khiến nhiều căn nhà ven kênh bị thiêu rụi, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.