Vụ tàu bốc cháy trên sông Sài Gòn: Tàu không hoạt động, đang trang trí Tết

(VTC News) -

Ngày 8/1, cơ quan chức năng TP.HCM đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra trên tàu King Yacht khi phương tiện này neo đậu ven sông Sài Gòn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 7/1, tàu King Yacht (số hiệu SG-6861) đang neo đậu tại khu vực sông Sài Gòn, đoạn qua phường Thạnh Mỹ Tây thì bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Thời điểm này, tàu không khai thác dịch vụ mà đang trong quá trình sửa chữa, trang trí chuẩn bị phục vụ dịp Tết.

Hiện trường vụ hoả hoạn.

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – PC07, Công an TP.HCM) đã điều động lực lượng chữa cháy chuyên trách trên sông cùng lực lượng chữa cháy khu vực đến hiện trường. Công tác chữa cháy được triển khai theo nhiều hướng, từ bờ tiếp cận khu vực mũi tàu, hầm máy; đồng thời từ ngoài sông tiếp cận du thuyền, kết hợp bố trí lực lượng ngăn cháy lan sang các hộ dân lân cận.

Đến khoảng 17h20 đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên con tàu bị hư hỏng nặng.

Đại diện doanh nghiệp sở hữu tàu cho biết, ngay khi phát hiện sự cố, thuyền trưởng đã kích hoạt quy trình ứng phó khẩn cấp, sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ để khoanh vùng, hạn chế cháy lan trước khi lực lượng chức năng có mặt.

Theo thông tin từ Sở Du lịch TP.HCM, King Yacht là tàu vỏ composite cỡ lớn, sức chứa khoảng 90 người, thuộc phân khúc cao cấp, chuyên phục vụ các tour du lịch ngắm hoàng hôn, ăn tối trên sông Sài Gòn và tổ chức sự kiện, tiệc.

Tàu này thuộc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dịch vụ Địa Trung Hải, doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa vào tháng 4/2025. Trước khi xảy ra sự cố, King Yacht hoạt động thường xuyên trên sông Sài Gòn, khai thác nhiều sản phẩm du lịch đường thủy tại TP.HCM và khu vực lân cận.

Sau vụ hỏa hoạn, đại diện doanh nghiệp cho biết tàu King Yacht sẽ tạm ngưng hoạt động để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân và thực hiện bảo trì, sửa chữa toàn diện. Đơn vị cam kết hoàn tiền cho khách hàng đã mua vé các dịch vụ trong thời gian tàu tạm dừng khai thác.