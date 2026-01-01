Cháy showroom ôtô ở TP.HCM, nhiều tài sản bị thiêu rụi

(VTC News) -

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h cùng ngày, lửa bùng phát tại khu vực kho chứa phụ tùng phía sau showroom ô tô ISUZU trên đường Lê Quang Đạo. Khói đen và ngọn lửa dữ dội nhanh chóng bao trùm khu vực rộng gần 500 m² khiến nhiều người sống gần đó hoảng sợ.

Người dân bỏ chạy khỏi đám cháy.

Ngay khi phát hiện hỏa hoạn, những người tại hiện trường đã hô hoán di chuyển nhiều xe đang đỗ gần khu vực cháy ra ngoài, đồng thời dùng bình chữa cháy mini cố gắng dập lửa nhưng bất thành.

Chỉ trong vài phút, ngọn lửa bùng phát mạnh và lan rộng.

Theo một số người dân sống gần showroom, họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn kèm mùi xăng, nhớt bốc lên nồng nặc trong lúc khói mù mịt. Một số nhân viên cửa hàng và người dân đã chạy ra ngoài an toàn.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TP.HCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Đến khoảng 19h30, đám cháy cơ bản được khống chế.

May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Những người có mặt di chuyển xe ra khỏi showroom.

Cách đây 2 ngày, cũng tại TP.HCM, một vụ cháy xảy ra thiêu rụi toàn bộ kho phế liệu trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (phường Thủ Dầu Một).

Theo đó, đám cháy bùng phát vào khoảng 17h ngày 30/12/2025, từ kho phế liệu chuyên thu gom lốp xe trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (gần ngã 3 Khu công nghiệp Đại Đăng).

Người dân tại hiện trường cố gắng dùng bình chữa cháy mini dập lửa, tuy nhiên nhà xưởng toàn vật dụng dễ cháy nên việc dập lửa bất thành. Đám cháy sau đó nhanh chóng lan rộng, bao trùm nhà kho.

Xe cứu hoả đến hiện trường dập lửa.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng điều nhiều xe cứu hoả cùng các chiến sĩ PCCC đến hiện trường dập lửa.

Đến 18h ngọn lửa cơ bản được khống chế. May mắn không thiệt hại về người, tuy nhiên toàn bộ tài sản trong kho đều bị thiêu rụi hoàn toàn.