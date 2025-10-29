Dự báo thời tiết ngày 29/10: Mưa lũ, ngập lụt tiếp tục bủa vây miền Trung

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 29/10/2025

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ nay đến ngày 30/10, TP Huế và TP Đà Nẵng tiếp tục hứng mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-350mm, cục bộ trên 550mm.

Lũ trên sông Hương, sông Bồ và sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục ở mức cao. Ngập lụt sâu trên diện rộng còn duy trì trong nhiều ngày tới ở Huế và Đà Nẵng.

Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to đến rất to, lượng mưa dao động 100-250mm, có nơi trên 450mm. Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 70-150mm, cục bộ mưa rất to trên 250mm.

Ngày 29/10, miền Trung tiếp tục mưa lũ. (Ảnh: Nguyễn Vương)

Nguy cơ mưa cường độ lớn xảy ra trong thời gian ngắn, lượng mưa có thể vượt mức 150mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai như lũ quét, sạt lở đất.

Từ 30/10, mưa lớn ở khu vực từ TP Huế đến Quảng Ngãi khả năng giảm.

Cũng theo cơ quan khí tượng, ngày 29/10, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng hanh, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 26-29°C, có nơi trên 29°C. Trong đó, nhiệt độ cao nhất ngày ở Hà Nội dao động 28-30°C.

Thanh Hóa, Nghệ An cũng hứng mưa ở một vài nơi, trưa chiều trời nắng. Từ đêm 29/10, khu vực này có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và dông.

Trong mưa dông đề phòng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 29/10/2025

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, có nơi dưới 17°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, vùng núi có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Phía Nam mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông, trong đó, Nam Quảng Trị và TP Huế mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29°C, phía Nam 23-26°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc mưa to đến rất to. Phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27°C, phía Nam 28-31°C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to, mưa tập dồn về chiều và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

TP.HCM có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.