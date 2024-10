Lũ trên sông Thao tại Yên Bái có thể trên báo động 3 trong 6-12h tới

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia thông tin, trong 12h qua, mực nước trên sông Thao (Yên Bái) lên nhanh.

Lúc 18h ngày 1/10, mực nước tại trạm Yên Bái là 31,13m, trên báo động 2 0,13m.

Dự báo 6-12h tới, lũ trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục lên trên mức báo động 3. Trong 12-24h tiếp theo, lũ trên sông Thao tại Yên Bái khả năng đạt đỉnh, sau xuống và ở trên mức báo động 3.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo nguy cơ tái diễn ngập lụt nhiều nơi ở Yên Bái. (Ảnh minh hoạ: Báo Yên Bái)

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt diễn ra tại khu vực trũng thấp tại các phường Yên Ninh, Hồng Hà, Minh Tân, Nguyễn Thái Học, Nam Cường, Đồng Tâm, Hợp Minh, xã Tuy Lộc, xã Âu Lâu (TP Yên Bái), thị trấn Cổ Phúc, xã Quy Mông, Kiên Thành, Báo Đáp, Việt Thành (huyện Trấn Yên), thị trấn Yên Bình (huyện Yên Bình), thị trấn Mậu A, xã Mậu Đông, Đông An, Đại Phác, Mỏ Vàng, Viễn Sơn, An Phú, An Thịnh, Yên Hợp (huyện Văn Yên).

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi tại tỉnh Lào Cai, Yên Bái.

Ngoài ra, thông tin từ UBND tỉnh Yên Bái, huyện Trấn Yên có mưa to đến rất to. Tại xã Kiên Thành nước lũ về dâng cao đột ngột qua các ngầm tràn qua suối, tuyến đường Tỉnh lộ 163 Yên Bái - Khe Sang đoạn qua xã Việt Thành bị sạt lở tatuy dương xuống lòng đường, xã Việt Hồng nước suối dâng cao tràn bờ.

Tại xã Nga Quán, mưa to gây ngập úng một số vùng trũng. Mưa to gây sạt lở đất vào 4 hộ dân ở xã Vân Hội, chính quyền xã đã di dời người dân khẩn cấp đến nơi an toàn.