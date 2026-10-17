Lớp học trên đỉnh núi hơn 1.000m ở Gia Lai có gì đặc biệt?

Thầy giáo Lê Anh Minh, nhà ở dưới xuôi thuộc xã Vĩnh Thạnh chia sẻ, buổi học ở điểm trường O2 bắt đầu bằng lớp ghép 1-2 chỉ có 8 học sinh, ngồi trên vài bộ bàn ghế cũ. Hành trình học chữ của những đứa trẻ Ba Na bắt đầu từ một trở ngại không dễ nhìn thấy: sự khác biệt giữa tiếng mẹ đẻ các em sử dụng từ khi chào đời và tiếng Việt trong từng trang sách, lời giảng của thầy cô. Quen nghe, quen nói tiếng Ba Na trong gia đình và buôn làng, nhiều em khi đến lớp phải làm quen với những âm thanh, cách phát âm và cách ghép vần hoàn toàn mới, khiến việc tập đọc, đánh vần trở thành một quá trình cần nhiều thời gian, sự kiên nhẫn của cả người dạy lẫn người học.