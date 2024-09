Long An: Kẻ đâm chết người tình do ghen tuông lãnh án tử hình

(VTC News) -

Ngày 16/9, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Đỗ Hoàng Thanh (43 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang) tử hình về tội Giết người.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo phải bồi thường 235 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo Thanh đặc biệt nguy hiểm, chỉ vì ghen tuông mù quáng, bị cáo đã ra tay sát hại nạn nhân dã man. Hành vi của bị cáo thể hiện sự mất nhân tính, không có khả năng giáo dục.

Bị cáo Đỗ Hoàng Thanh tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: Kiên Định)

Theo cáo trạng, năm 2016, Thanh quen biết và chung sống như vợ chồng với chị N.T.N. (44 tuổi) dù không đăng ký kết hôn. Đến tháng 7/2023, chị N. chuyển đến huyện Bình Chánh, TP.HCM để làm công nhân.

Một tháng sau, Thanh lên thăm thì phát hiện chị N. có tình cảm với người khác. Mặc dù chị N. hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ này và trở về sống với Thanh vào dịp Tết Nguyên đán, nhưng khi ngày Tết gần kề, chị N. vẫn không về. Điều này khiến Thanh nghi ngờ chị N. vẫn duy trì mối quan hệ tình cảm với người khác và nảy sinh ý định giết chị rồi tự tử.

Sau đó, Thanh đã lái xe máy từ An Giang lên TP.HCM, mang theo một con dao nhọn và một bịch thuốc diệt chuột để thực hiện kế hoạch. Khi đến nơi, Thanh không thể liên lạc được với chị N. qua điện thoại nên đã đến nhà con chị tại xã Đức Hòa Hạ, nhờ con của chị hẹn gặp chị N. tại khu vực bến xe Miền Tây.

Đến 21h30 phút cùng ngày, Thanh và N. đến nhà nghỉ trên địa bàn xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa thuê phòng nghỉ. Trong lúc N. đi tắm, Thanh lấy con dao nhọn đem giấu dưới gầm giường.

Trong lúc nằm nói chuyện, Thanh và chị N. tiếp tục xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc chị N. có tình cảm với người đàn ông khác. Cơn ghen nổi lên, Thanh lấy con dao nhọn đâm liên tiếp vào bụng người tình, sau đó Thanh lấy dao cứa cổ nạn nhân. Chị N. cố vùng vẫy bỏ ra đến cửa mở cửa kêu cứu rồi nằm bất động.

Riêng Thanh, sau đó mặc quần áo, bỏ chạy khỏi nhà nghỉ nhưng bị người dân truy đuổi, bắt giữ giao cho Công an xã Đức Hòa Đông. Chị N. dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.