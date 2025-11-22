Lỗi phổ biến khi thi công điện nước âm tường

(VTC News) -

Hệ thống điện nước âm tường giúp không gian gọn gàng, thẩm mỹ và an toàn hơn so với lắp đặt nổi. Tuy nhiên, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến chủ nhà tốn kém không ít để đập tường sửa chữa.

Hệ thống điện nước âm tường là gì?

Hệ thống điện nước âm tường là phương pháp lắp đặt toàn bộ dây điện, đường ống cấp – thoát nước bên trong tường, sàn hoặc trần thay vì đặt nổi bên ngoài.

Đây là giải pháp phổ biến trong xây dựng nhà ở hiện đại nhờ ưu điểm thẩm mỹ, an toàn và tiện dụng. Khi sử dụng hệ thống âm tường, các đường dây và ống kỹ thuật được bố trí khoa học theo bản vẽ thiết kế.

Điện nước âm tường là giải pháp phổ biến trong xây dựng nhà ở hiện đại. (Ảnh: Xây Dựng Kim Anh)

Nhờ được che kín bên trong tường, không gian sống trở nên gọn gàng, sạch sẽ, tránh vướng víu và hạn chế nguy cơ va chạm gây hư hỏng. Hệ thống điện nước âm tường cũng giúp tăng tuổi thọ công trình, giảm tình trạng ẩm mốc hoặc rò rỉ do điều kiện thời tiết tác động trực tiếp.

Những lỗi phổ biến nhất khi thi công điện nước âm tường

Không có bản vẽ thiết kế chi tiết

Một trong những sai lầm lớn nhất khi thi công điện nước âm tường là làm theo cảm tính, không có bản vẽ chi tiết. Thợ đi dây, đặt ống nước theo kinh nghiệm, dẫn đến bố trí thiếu khoa học, dây chồng chéo, đường nước quá xa thiết bị hoặc thiếu ổ cắm. Khi cần sửa chữa, chủ nhà không biết đường đi của hệ thống, buộc phải đục phá diện rộng.

Vì vậy, thiết kế cần thể hiện vị trí công tắc, ổ cắm, đèn chiếu sáng, thiết bị điện, đường nước nóng – lạnh... để thi công đúng ngay từ đầu.

Tiết diện dây điện không đủ tải

Không ít đội thợ sử dụng chung một cỡ dây cho tất cả các thiết bị, từ đèn chiếu sáng, bình nóng lạnh đến điều hòa. Khi các thiết bị công suất lớn hoạt động, dòng điện vượt quá khả năng chịu tải có thể gây chập cháy âm tường.

Đi dây điện không đúng tiêu chuẩn

Đi dây điện sai kỹ thuật có thể gây chập, cháy nổ. (Ảnh: Điện nước Cần Thơ)

Đi dây điện sai kỹ thuật là nguyên nhân gây chập cháy phổ biến. Một số lỗi thường gặp như: không luồn dây trong ống gen khiến dây nhanh hư, khó thay; nối dây trong tường bằng băng keo, thiếu hộp nối chuyên dụng; đi chung dây điện và ống nước làm tăng nguy cơ cháy nổ khi rò rỉ.

Đường dây điện âm tường phải được luồn ống chống cháy, hạn chế mối nối và ưu tiên đi thẳng, tránh uốn cong quá nhiều.

Ống nước đặt không đúng kỹ thuật

Không dùng ống chịu nhiệt cho đường nước nóng là nguyên nhân gây nứt, vỡ ống nước. Ngoài ra, thi công mối nối bằng keo quá ít hoặc sai loại khiến khớp nối dễ bục.

Đi ống nước quá sát nhau, đặc biệt đường nóng và lạnh cũng là lỗi làm giảm tuổi thọ công trình.

Không chừa khoảng cách an toàn

Một lỗi ít người để ý là khoảng cách giữa dây điện, ống nước với bề mặt tường. Nếu đặt quá nông, khi khoan treo tủ, treo TV, rất có thể khoan trúng dây điện hoặc ống nước, gây rò rỉ hoặc chập cháy.

Không kiểm tra trước khi trát và ốp lát

Nhiều đội thi công vội vàng trát tường khi chưa test toàn bộ hệ thống. Đối với hệ thống điện, cần đo tải, kiểm tra hoạt động của dây, vị trí ổ cắm. Với hệ thống nước, cần test áp lực ít nhất 24 giờ để phát hiện rò rỉ. Nếu bỏ qua bước này, các lỗi ẩn trong tường sẽ khó và tốn kém khi sửa.

Chọn vật tư kém chất lượng

Nhiều gia chủ muốn tiết kiệm chi phí nên chọn dây điện, ống nước giá rẻ. Tuy nhiên, vật tư chất lượng thấp thường giòn, dễ nứt khi chôn âm. Những hư hỏng xảy ra sau đó luôn tốn kém gấp nhiều lần so với việc đầu tư vật tư tốt ngay từ đầu.