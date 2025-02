Mâu thuẫn sau va quệt giao thông, nam thanh niên sát hại người cùng thôn

(VTC News) -

Tối 12/2, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bàn Văn Thành (SN 1995, trú tại thôn Nà Lung, xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang) về tội "Giết người".

Theo tài liệu điều tra, ngày 3/2, sau khi uống rượu say, Thành lái xe máy và va quệt với anh Bàn Văn T. (SN 1984, là người cùng thôn).

Hai người xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Bực tức vì bị đánh, Thành về nhà lấy dao nhọn đâm nhiều nhát vào người anh T. khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu.

Cũng theo Công an tỉnh Tuyên Quang, trước đó, tháng 10/2024, trên địa bàn tỉnh cũng xảy ra vụ mâu thuẫn sau say rượu dẫn đến xô xát.

Theo đó, ngày 21/10/2024, Phạm Văn Tuân (SN 1980, trú tại thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, Tuyên Quang) và anh Đỗ Trung K. (SN 1975, trú xã Thanh Tương, huyện Na Hang) sau khi uống rượu say đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Tuân dùng dao chém vào tay anh K., gây thương tích 38%.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố Phạm Văn Tuân về tội "Cố ý gây thương tích".

"Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, người dân tham gia các lễ hội xuân, tổ chức liên hoan, gặp mặt nhiều, việc sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn cũng gia tăng. Đây là nguyên nhân chính làm phát sinh các mâu thuẫn, xích mích trong sinh hoạt, đồng thời là tác nhân dẫn tới các hành vi tiêu cực, gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo và đề nghị người dân hết sức tỉnh táo, kiềm chế khi giải quyết mâu thuẫn; hạn chế tối đa việc sử dụng rượu bia. Khi đã sử dụng rượu bia, tuyệt đối không tham gia giao thông, tránh gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh, không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật gây nguy hại cho xã hội", Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo.