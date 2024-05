Lời khai của nghi phạm sát hại cô gái trẻ, nhét thi thể vào vali phi tang

(VTC News) -

Chiều 23/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin, đã bắt giữ Võ Thành Long (20 tuổi, trú tại xã Tam Phước, huyện Long Điền) và Vũ Thành Huy (25 tuổi, trú tại xã Hoà Long, TP Bà Rịa) điều tra về hành vi "Giết người".

Theo Cơ quan CSĐT Công an Bà Rịa - Vũng Tàu, khoảng 15h ngày 22/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã nhận được yêu cầu phối hợp của Công an huyện Cần Giờ (TP.HCM) xác minh một trường hợp bị mất tích.

Vào cuộc xác minh, Công an Bà Rịa - Vũng Tàu nghi vấn nạn nhân đã bị giết hại ở một khách sạn tại Phường 2, TP Vũng Tàu.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Bà Rịa - Vũng Tàu xác định nghi phạm là Võ Thành Long (20 tuổi, trú tại xã Tam Phước, huyện Long Điền) và một thanh niên khác không rõ lai lịch sống lang thang.

Đến khoảng 3h ngày 23/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ Võ Thành Long tại quận Bình Tân (TP.HCM).

Tại Cơ quan điều tra, Long khai nhận thông qua mạng xã hội có quen biết với chị T. (21 tuổi, trú tại huyện Cần Giờ). Ngày 18/5, Long cùng với bạn tên là Vũ Thành Huy thuê 1 chiếc taxi để đón T. đi chơi tại TP Vũng Tàu.

Đến 0h ngày 19/5, Long và T. về đến khách sạn trước để nghỉ ngơi. Lúc này, Long phát hiện chị T. có mang theo nhiều tài sản, trang sức có giá trị nên nảy sinh ý định sát hại để chiếm đoạt tài sản.

Nghĩ là làm, Long lập tức dùng tay bóp cổ chị T. khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Long liên lạc với Huy để bàn việc phi tang xác của chị T..

Đến khoảng 10h30 cùng ngày, Long đi mua vali, sau đó cùng Huy nhét thi thể chị T. vào trong vali để mang đi phi tang.

Sau khi phi tang xác nạn nhân thành công, Long và Huy đã mang số tài sản chiếm đoạt được của chị T. đi bán, lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Tiếp tục khám xét trên người của Huy, Cơ quan CSĐT thu giữ 1 điện thoại di động Iphone 12 promax của nạn nhân.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 22/5, người dân sống gần khu vực Núi Nhỏ (khu vực Doanh trại C37, núi Hải Đăng, phường 2, TP Vũng Tàu) phát hiện một vali vô chủ dưới vực. Nghi ngờ bất thường, người dân đã báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu có mặt để phong toả hiện trường, kiểm tra vali. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có chứa thi thể nữ giới (khoảng 20 tuổi) đang trong tình trạng bắt đầu phân hủy.