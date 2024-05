Bắt giữ hai nghi phạm nhét thi thể vào vali phi tang trên núi ở TP Vũng Tàu

(VTC News) -

Trưa 23/5, trả lời VTC News, Đại tá Bùi Văn Thảo - Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp Công an TP Vũng Tàu điều tra vụ án cô gái nghi bị sát hại rồi bỏ thi thể trong vali.

"Sau khi phát hiện vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và truy tìm nghi phạm. Hiện tại Công an đã bắt giữ được hai nghi phạm giết người và đang điều tra, làm rõ", Đại tá Thảo nói.

Đường lên núi Nhỏ - khu vực nơi phát hiện thi thể trong vali.

Cũng theo Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hai nghi phạm có hộ khẩu thường trú tại huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu). "Hai nghi phạm bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh bắt giữ khi đang chạy trốn ở TP.HCM", Đại tá Thảo nói thêm.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 22/5, người dân sống gần khu vực núi Nhỏ (khu vực Doanh trại C37, núi Hải Đăng, phường 2, TP Vũng Tàu) phát hiện một vali vô chủ dưới vực. Nghi ngờ bất thường, người dân đã báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu có mặt để phong toả hiện trường, kiểm tra vali. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có chứa thi thể nữ giới (khoảng 20 tuổi) đang trong tình trạng bắt đầu phân hủy.

Trước đó, tại tỉnh Đồng Nai cũng xảy ra vụ giết người phân xác gây rúng động dư luận.

Cụ thể, ngày 16/4, gia đình nạn nhân trình báo cơ quan Công an về việc chị T.T.B.N. (ngụ phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, Đồng Nai) mất tích sau khi đưa con đi học. Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

Ngày 26/4, Công an tỉnh Đồng Nai xác định Danh Sơn (SN 1988, trú tại ấp 3, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) là nghi phạm sát hại chị N.

Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận đã giết chị N., sau đó phân xác thành nhiều mảnh và phi tang tại nhiều địa điểm khác nhau.

Đến ngày 6/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Danh Sơn (36 tuổi, thường trú TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Giết người, cướp tài sản".