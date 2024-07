Lợi ích tuyệt vời của nước đậu bắp, nhiều người không biết lại ngó lơ

(VTC News) -

Báo Lao động dẫn nguồn Boldsky cho biết, đậu bắp là món ăn quen thuộc với mọi nhà. Cùng với đó, sử dụng nước đậu bắp cũng mang lại nhiều lợi ích với sức khỏe. Nước đậu bắp có thể tạo ra bằng cách luộc bằng nước sôi hoặc ngâm.

Ngăn ngừa thiếu máu

Thiếu máu là một trong những bệnh nguy hiểm, gây ra nhiều biến chứng. Nước đậu bắp có khả năng sản xuất tế bào hồng cầu, nhờ đó giúp làm tăng số lượng hemoglobin để ngăn ngừa thiếu máu. Bên cạnh đó, nước đậu bắp còn giúp vận chuyển và duy trì lượng máu cần thiết để nuôi cơ thể.

Chữa ho và đau họng

Nước đậu bắp có công dụng trong việc điều trị ho và đau họng. Đặc tính kháng khuẩn trong nước đậu bắp giúp giảm đau và làm dịu cổ họng. Ngoài ra, nước đậu bắp cũng có tác dụng tăng cường sức đề kháng, cải thiện các triệu chứng của bệnh cảm lạnh như buồn nôn, chóng mặt, nhức đầu.

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Nước đậu bắp ngâm giúp giảm lượng đường trong máu nên có lợi trong việc kiểm soát bệnh tiểu đường. Do đó, bổ sung nước đậu bắp ngâm 2-3 lần/tuần vào trước bữa ăn sáng khoảng 30 phút sẽ giúp cân bằng lượng đường huyết.

Cải thiện sức khỏe làn da

Các chất chống oxy hóa trong nước đậu bắp rất hữu ích để cải thiện sức khỏe làn da. Nước đậu bắp cũng hiệu quả trong việc ngăn ngừa các bệnh liên quan đến nhiễm trùng da, giảm thâm, giảm mụn trứng cá, đặc biệt là giúp da trắng sáng, mịn màng hơn.

Hỗ trợ điều trị hen suyễn

Nước đậu bắp chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa có khả năng cải thiện các vấn đề về sức khỏe hệ hô hấp như hen suyễn. Uống nước đậu bắp thường xuyên sẽ giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh cũng như làm giảm các triệu chứng của căn bệnh này.

Tăng cường sức khỏe xương

Nước đậu bắp rất có lợi trong việc củng cố xương. Loại thức uống này giúp tăng mật độ khoáng của xương và ngăn ngừa các bệnh liên quan đến xương như loãng xương và viêm khớp.

Uống nước đậu bắp cũng rất có lợi cho sức khỏe. (Ảnh minh hoạ)

Bài viết trên Báo Thanh niên cũng chia sẻ những lợi ích gần tương tự, đậu bắp chứa 7 trong tổng số 8 loại vitamin B, cùng nhiều dưỡng chất khác như vitamin A, C, K, kali, magiê, canxi, phốt pho, kẽm, sắt, đồng, mangan, selen và florua. Với hàm lượng dưỡng chất dồi dào này, đậu bắp thực sự có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Không những vậy, một nghiên cứu công bố trên chuyên san Research Journal of Chemistry and Environment phát hiện đậu bắp rất giàu 2 chất chống ô xy hóa là flavonoid và polyphenol. Nhờ khả năng chống ô xy hóa mạnh mẽ mà chúng có thể bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do gây ung thư.

Ngoài ra, chất flavonoid và polyphenol trong đậu bắp còn tác dụng giảm đường huyết. Một số nghiên cứu thí nghiệm trên chuột cho thấy các chất chiết xuất từ đậu bắp có thể giúp tăng tiết insulin, giảm đường huyết và nồng độ lipid trong máu.

Dù nhiều người không thích chất nhầy giống như gel của đậu bắp nhưng một nghiên cứu trên chuyên san International Journal of Food Science and Nutrition chứng minh lợi ích độc đáo của nó. Chất nhầy này khi vào ruột có thể liên kết với chất béo trung tính và cholesterol LDL, nhờ đó có thể đào thải chúng dễ dàng qua ruột. Nói cách khác, khả năng giảm nồng độ cholesterol xấu giúp đậu bắp trở thành món ăn có lợi cho sức khỏe tim mạch.