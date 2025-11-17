Lốc xoáy càn quét lúc nửa đêm khiến 2 người bị thương, hàng chục nhà dân tốc mái

Sáng 17/11, ông Lê Văn Ninh, Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng, cho biết, khoảng 22h30 ngày 16/11, một trận lốc xoáy xuất hiện trên địa bàn xã khiến nhiều nhà dân chịu thiệt hại năng.
Theo thống kê sơ bộ, lốc xoáy làm 2 nhà dân tốc mái hoàn toàn, gần 20 nhà dân bị tốc mái một phần, nhiều cây cối ngã đổ. Khi cơn lốc càn quét, có 2 người dân bị thương và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ngay trong đêm.
Ông Phan Lân (68 tuổi, trú thôn Trường Mỹ, xã Chiên Đàn) vẫn chưa hết bàng hoàng sau trận lốc xoáy đêm qua: “Trong lúc cả nhà đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe gió rít liên hồi. Chỉ trong vài phút, nhà tôi đã bị tốc mái hiên và ngoài sân. Rất may, các thành viên trong gia đình vẫn an toàn".
Mái tôn bị gió cuốn phăng, nằm biến dạng vào bờ rào.
Cây cối ngã đổ la liệt sau trận lốc xoáy.
Khung cảnh ngổn ngang sau đêm lốc xoáy quét qua.
Đến sáng 17/11, lực lượng chức năng xã Chiên Đàn tiếp tục kiểm tra mức độ thiệt hại để tổng hợp báo cáo và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.
